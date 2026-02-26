Getty/GOAL
Traduit par
« José Mourinho était furieux ! » - Carlton Cole révèle ses frasques nocturnes à Chelsea et explique pourquoi Roman Abramovich REFUSE de vendre des joueurs à Tottenham
- Getty Images Sport
Mourinho « furieux » alors que Chelsea s'apprête à quitter la compétition
Avant de connaître les meilleures années de sa carrière en tant que joueur de West Ham, Cole était sous contrat avec Chelsea et a disputé 25 matchs de Premier League avec les Blues avant son départ en 2006. Il a passé la saison 2005-2006 sous les ordres de Mourinho à Stamford Bridge, avant de finalement décider qu'il devait partir en raison de la concurrence intense pour obtenir du temps de jeu régulier en équipe première.
Revenant sur cette décision, Cole confie à Adebayo Akinfenwa dans le dernier podcast Beast Mode On : « Ce n'était pas que je me sentais inférieur, je faisais toujours mon travail. Il (Mourinho) était clairement impressionné, car il ne me trouvait probablement pas très bon, mais il savait que l'issue était inévitable. Je devais partir et faire mon chemin. Si j'avais été plus âgé, j'aurais peut-être pu rester. J'étais encore jeune, j'essayais de gagner ma vie.
Je ne menais pas une vie saine. Cela l'énervait aussi. Il n'était pas content. Je passais mon temps dans les boîtes de nuit et tout le reste. »
Quand on lui demande comment Mourinho était au courant de son comportement en dehors du terrain, Cole ajoute : « Les nouvelles vont vite. Les propriétaires et tout ça, ils ont des yeux et des oreilles partout. Ils savent qui sort. Ils savent. Ça n'aide pas d'être jeune, de faire ça, et d'essayer d'intégrer l'équipe première. J'avais du mal à comprendre ça. J'étais trop pris par mes propres pensées. Je ne respectais plus mon métier. Je continuais à gagner de l'argent, à faire n'importe quoi. Je me concentrais sur les mauvaises choses. »
- Getty Images Sport
« On me traite injustement ici ! » - Abramovich ne sanctionnerait pas le transfert aux Spurs
Cole a disputé près de 300 matchs toutes compétitions confondues pendant près d'une décennie à West Ham, mais tout aurait pu se passer très différemment pour l'ancien attaquant anglais. Comme il le raconte à Akinfenwa, Cole avait accepté de rejoindre Tottenham avant que l'accord ne soit conclu avec les Hammers, mais Roman Abramovich est intervenu personnellement.
Il raconte : « Avant de partir en vacances, j'ai passé ma visite médicale chez les Spurs. Je me souviens avoir tout fait, j'étais sur le point de signer, sous la houlette de Martin Jol, [alors entraîneur de Tottenham] Clive Allen voulait me recruter parce que c'était lui qui souhaitait travailler avec moi. C'est alors que j'ai reçu l'appel d'Abramovich, car il avait découvert la nouvelle. Il m'a dit ce soir-là qu'il ne faisait pas affaire avec les Spurs. C'est pourquoi je ne suis pas allé aux Spurs.
« Rappelez-vous qu'avant d'acheter Chelsea, il allait acheter les Spurs. Il s'est rendu à Londres en hélicoptère parce qu'il voulait acheter un club de football. Les Spurs étaient ceux qui l'intéressaient le plus. Il a conclu l'accord avec les Spurs, mais quelqu'un en haut a modifié les conditions d'achat qu'il avait acceptées, et il s'est dit : « Je ne peux pas faire des affaires comme ça ». Il a donc décidé d'acheter Chelsea à la place, et c'est à ce moment-là que Ken Bates [ancien propriétaire de Chelsea] a vendu. »
Expliquant plus en détail l'échec du transfert aux Spurs, Cole ajoute : « Tottenham est revenu vers Chelsea et a dit : « Nous voulons une réduction du prix, car nous avons trouvé quelque chose dans son genou ». Et puis il (Abramovich) a répondu : « Non, nous ne faisons pas affaire avec les Spurs, alors vous feriez mieux de revenir. Je vais vous envoyer en prêt au CSKA Moscou ».
J'étais furieux ! Vous me traitez comme de la merde ! Vous ne me faites pas jouer et vous ne me laissez pas aller où je veux. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous voulez m'envoyer en Russie. Je suis donc parti pour me changer les idées, en Sierra Leone, puis j'ai reçu un appel téléphonique m'annonçant qu'on avait autre chose pour moi, West Ham, et c'était tout. Dès que j'ai atterri, j'ai signé. »
- DDP
Sortir avec 50 Cent
On sait peu de choses sur la relation entre Cole et 50 Cent, la star américaine du rap ayant été présentée à l'ancien attaquant de West Ham par un ami commun et associé en affaires.
Évoquant leur première rencontre, Cole se souvient : « Je traversais une mauvaise passe dans ma vie, alors que je jouais au football. Il y avait des problèmes familiaux, des conflits, des agents et tout le reste. Quand il s'agit d'argent, ce n'est pas agréable. Quand on n'est pas issu d'un milieu aisé, beaucoup de gens perdent la tête. J'en étais arrivé à un point dans ma vie où j'avais besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Je quittais mon agent à l'époque, et on m'a présenté un type appelé Tony. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, ce qui ne plaît pas à tout le monde.
Il m'a raconté qu'il travaillait dans l'industrie musicale et qu'il avait des contacts avec 50 Cent. Il s'occupait des tournées de 50 Cent et travaillait avec de nombreuses maisons de disques. Il s'occupait des artistes lorsqu'ils venaient en ville. C'est comme ça que j'ai été mis en relation. Quand 50 venait en ville, je le rencontrais. Chaque fois que 50 venait, je traînais avec lui, j'allais à New York, je traînais avec G-Unit, tout ce genre de choses. C'était bizarre. Tout ça a commencé parce que j'étais fan. Chez moi, j'avais une salle de DJ, j'avais des posters de 50 Cent partout, de Tupac.
Tu connais la loi de l'attraction, quand tu aimes tellement quelque chose que ça vient à toi. J'adorais la musique et 50 était populaire à l'époque. Lloyd Banks, The Game, et j'étais dans le milieu. Je me disais : « C'est incroyable, comment je me suis retrouvé dans ce groupe ? Je vais peut-être devoir arrêter le football ! » Il y a eu quelques fois où 50 donnait un concert, on rentrait à l'hôtel et on discutait. Et il te donnait des conseils, de véritables perles. Il n'était pas vraiment fan de football. J'étais probablement le seul footballeur qu'il connaissait vraiment. Ce n'était pas comme s'il suivait ma carrière. Je pense qu'il est peut-être venu me voir jouer à Upton Park. »
Regardez l'épisode du podcast Beast Mode On avec l'invité Carlton Cole.
Découvrez tous les épisodes du podcast Beast Mode On sur la chaîne YouTube officielle.
Vous pouvez également écouter les épisodes complets sur Spotify.
Publicité