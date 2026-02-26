« José Mourinho était furieux ! » - Carlton Cole révèle ses frasques nocturnes à Chelsea et explique pourquoi Roman Abramovich REFUSE de vendre des joueurs à Tottenham

Avant de connaître les meilleures années de sa carrière en tant que joueur de West Ham, Cole était sous contrat avec Chelsea et a disputé 25 matchs de Premier League avec les Blues avant son départ en 2006. Il a passé la saison 2005-2006 sous les ordres de Mourinho à Stamford Bridge, avant de finalement décider qu'il devait partir en raison de la concurrence intense pour obtenir du temps de jeu régulier en équipe première.

Revenant sur cette décision, Cole confie à Adebayo Akinfenwa dans le dernier podcast Beast Mode On : « Ce n'était pas que je me sentais inférieur, je faisais toujours mon travail. Il (Mourinho) était clairement impressionné, car il ne me trouvait probablement pas très bon, mais il savait que l'issue était inévitable. Je devais partir et faire mon chemin. Si j'avais été plus âgé, j'aurais peut-être pu rester. J'étais encore jeune, j'essayais de gagner ma vie.

Je ne menais pas une vie saine. Cela l'énervait aussi. Il n'était pas content. Je passais mon temps dans les boîtes de nuit et tout le reste. »

Quand on lui demande comment Mourinho était au courant de son comportement en dehors du terrain, Cole ajoute : « Les nouvelles vont vite. Les propriétaires et tout ça, ils ont des yeux et des oreilles partout. Ils savent qui sort. Ils savent. Ça n'aide pas d'être jeune, de faire ça, et d'essayer d'intégrer l'équipe première. J'avais du mal à comprendre ça. J'étais trop pris par mes propres pensées. Je ne respectais plus mon métier. Je continuais à gagner de l'argent, à faire n'importe quoi. Je me concentrais sur les mauvaises choses. »