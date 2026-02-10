José Mourinho devrait se voir proposer le poste de sélectionneur du Portugal après la Coupe du monde 2026.

Mourinho a exprimé son désir de se lancer dans le management international en janvier dernier, alors qu'il était encore à la tête du Fenerbahçe en Turquie. « Je veux disputer un championnat d'Europe ou une Coupe du monde et unir un pays autour d'une équipe, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises avec des clubs », a-t-il déclaré dans une interview accordée au Corriere Dello Sport. « Je veux le faire pour le football et pour ce que ce sport représente. Ce sera incroyable. »

En août, lorsqu'il a évoqué ses liens avec le Brésil, il a précisé qu'il visait d'abord le poste de sélectionneur du Portugal, déclarant à Sporty Net: « Mon destin, en termes d'équipe nationale, est de disputer une Coupe du monde avec l'équipe nationale portugaise. Je n'ai jamais envisagé d'entraîner l'équipe nationale brésilienne. Ma première expérience doit se faire avec le Portugal, puis les gens doivent comprendre que je suis un professionnel et que je peux entraîner d'autres équipes, mais toujours des équipes avec lesquelles j'ai un lien. Le Brésil, évidemment, en raison des relations historiques entre nos pays, l'Angleterre parce que c'est mon pays natal, l'Italie, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, mais ma première expérience avec l'équipe nationale doit être la mienne. »