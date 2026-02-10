AFP
José Mourinho devrait se voir proposer le poste de sélectionneur du Portugal après la Coupe du monde 2026.
Mourinho quittera-t-il Benfica cet été ?
Mourinho est revenu au Benfica pour un deuxième mandat en septembre après avoir signé un contrat de deux ans avec le géant de la Liga Portugal. Cependant, ESPN affirme que la FPF tentera probablement d'attirer le technicien de 63 ans au poste de sélectionneur national après le départ de Martinez.
Le rapport souligne également que si Mourinho quittait Benfica, Ruben Amorim, récemment limogé de Manchester United, serait le remplaçant le plus évident, étant donné qu'il a passé neuf ans au club en tant que joueur et qu'il reste un entraîneur vénéré dans son pays natal après un passage couronné de succès au Sporting CP.
« Je veux unir un pays autour d'une équipe »
Mourinho a exprimé son désir de se lancer dans le management international en janvier dernier, alors qu'il était encore à la tête du Fenerbahçe en Turquie. « Je veux disputer un championnat d'Europe ou une Coupe du monde et unir un pays autour d'une équipe, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises avec des clubs », a-t-il déclaré dans une interview accordée au Corriere Dello Sport. « Je veux le faire pour le football et pour ce que ce sport représente. Ce sera incroyable. »
En août, lorsqu'il a évoqué ses liens avec le Brésil, il a précisé qu'il visait d'abord le poste de sélectionneur du Portugal, déclarant à Sporty Net: « Mon destin, en termes d'équipe nationale, est de disputer une Coupe du monde avec l'équipe nationale portugaise. Je n'ai jamais envisagé d'entraîner l'équipe nationale brésilienne. Ma première expérience doit se faire avec le Portugal, puis les gens doivent comprendre que je suis un professionnel et que je peux entraîner d'autres équipes, mais toujours des équipes avec lesquelles j'ai un lien. Le Brésil, évidemment, en raison des relations historiques entre nos pays, l'Angleterre parce que c'est mon pays natal, l'Italie, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, mais ma première expérience avec l'équipe nationale doit être la mienne. »
Résultats mitigés au Benfica
Depuis le retour de Mourinho, Benfica a connu des résultats mitigés, étant éliminé des deux coupes nationales et accusant un retard de sept points sur le leader du championnat portugais, le FC Porto, ce qui a conduit à une confrontation tendue avec les supporters sur le terrain d'entraînement. Cependant, Mourinho a orchestré un miracle en Ligue des champions, puisque Benfica s'est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu son ancien club, le Real Madrid, 4-2 lors de la dernière journée de la phase de groupes, grâce à un but spectaculaire du gardien Anatoliy Trubin à la huitième minute du temps additionnel.
Mourinho répond aux rumeurs concernant le Real Madrid
Mourinho a également été associé à un retour au Real Madrid, où Alvaro Arbeloa dirige actuellement l'équipe première. Il a été affirmé que le « but ultime » du président du club, Florentino Perez, était de retrouver le tacticien portugais. Cependant, Mourinho a rejeté cette possibilité dans une interview accordée à Sport TV le mois dernier : « Ne comptez pas sur moi pour les feuilletons. Il y a de bons feuilletons, mais ils sont très longs ; si vous manquez un ou deux épisodes, vous perdez le fil. Ne comptez pas sur moi, car je ne regarde pas les feuilletons. »
Une nouvelle rencontre entre le Real et Mourinho aura toutefois lieu prochainement, puisque Benfica affrontera le géant espagnol lors des barrages de la Ligue des champions. Le match aller se déroulera à Lisbonne le 17 février, mais Benfica devra d'abord se rendre à Santa Clara vendredi pour disputer un match de Liga Portugal.
