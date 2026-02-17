Getty/GOAL
Jorge Jesus, l'entraîneur de Cristiano Ronaldo, affirme qu'Al-Hilal dispose d'un « pouvoir économique supérieur » à celui d'Al-Nassr
Pourquoi Ronaldo a fait grève dans la Ligue professionnelle saoudienne
Cinq fois vainqueur du Ballon d'Or, Ronaldo a stupéfié le monde sportif en se retirant de la sélection au Moyen-Orient. Déçu par le fait que les clubs rivaux puissent dépenser plus que l'Al-Nassr - le transfert de Karim Benzema entre l'Al-Ittihad et l'Al-Hilal ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase -, CR7 a manqué trois matchs.
Il a fait son retour lors de la victoire 2-0 contre Al-Fateh, poursuivant sa quête des 1 000 buts en carrière, mettant ainsi fin à sa protestation professionnelle. Son compatriote Jesus est ravi de retrouver le joueur de 41 ans, toujours aussi performant, et peut, grâce à son expérience personnelle, comprendre les arguments de Ronaldo.
Jésus peut comprendre pourquoi Ronaldo est frustré.
Jésus a déclaré : « J'ai déjà été à Al Hilal. J'ai été de l'autre côté, donc je sais ce que c'est. J'en ai déjà tiré profit. Ils ont plus de pouvoir économique. Quand j'étais là-bas, j'en ai profité en tant qu'entraîneur. C'est normal. Al-Nassr, avec des ressources différentes, doit se battre pour les premières places. Nous devons continuer à être forts.
C'est pour cela que j'ai été engagé, pour réduire l'écart entre Al Hilal et Al Nassr, en termes de titres et de points. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons beaucoup confiance dans la structure d'Al Nassr, une structure qui, petit à petit, parvient de plus en plus à équilibrer le groupe. Mais pas seulement le groupe de joueurs qui jouent, mais aussi un groupe en dehors du terrain, une équipe qui est consciente des difficultés, une équipe qui sait qu'elle devra lutter contre des adversaires dotés d'un plus grand pouvoir économique, et non d'un plus grand pouvoir sportif. »
La Saudi Pro League a réfuté les affirmations de Ronaldo selon lesquelles les rivaux d'Al-Nassr bénéficient d'un traitement préférentiel, déclarant dans un communiqué officiel : « La Saudi Pro League est structurée autour d'un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles.
Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.
Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club. »
Ronaldo veut absolument remporter un trophée majeur avec Al-Nassr
Ronaldo a été informé qu'il devait « respecter la ligue ou partir », et l'on se demande comment un homme qui bénéficie du contrat le plus lucratif du monde du football peut justifier son refus de faire son travail quotidien.
L'ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid a cependant toujours exigé le plus haut niveau d'exigence de lui-même et de son entourage. Il n'accepte pas volontiers la deuxième place et attend toujours son premier titre majeur depuis son arrivée au Moyen-Orient, après avoir remporté la Coupe des clubs champions arabes en 2023.
Jesus pense pouvoir réaliser l'ambition de Ronaldo. Il a déclaré à propos de la course aux trophées prestigieux : « Nous sommes en lice pour le championnat, nous sommes à un point derrière les leaders, ce qu'Al-Nassr n'a pas réussi à faire. Ces dernières années, Al-Nassr a terminé à 16 ou 14 points derrière le leader. Cette année, nous ne voulons pas que cela se reproduise, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes convaincus que nous pouvons nous battre pour les premières places jusqu'à la fin. »
Rumeurs de transfert : Ronaldo va-t-il changer de club cet été ?
Al-Nassr disputera mercredi un match de la Coupe de l'AFC contre Arkadag, avant que Ronaldo et ses coéquipiers ne reprennent la compétition de la Ligue professionnelle saoudienne samedi à domicile contre Al-Hazem. CR7 espère marquer lors de ce match, alors qu'il vise un troisième Soulier d'or consécutif.
Des questions se posent toutefois quant à son avenir à long terme. Ronaldo se dirige vers une nouvelle Coupe du monde avec le Portugal, en tant que capitaine de son pays, mais son contrat comporte des clauses libératrices qui peuvent être activées lors du prochain mercato. Un retour en Europe est envisagé, ainsi qu'un transfert qui pourrait le voir rejoindre son éternel rival Lionel Messi en MLS.
