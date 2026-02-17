Jorge Jesus, l'entraîneur de Cristiano Ronaldo, affirme qu'Al-Hilal dispose d'un « pouvoir économique supérieur » à celui d'Al-Nassr

Jésus a déclaré : « J'ai déjà été à Al Hilal. J'ai été de l'autre côté, donc je sais ce que c'est. J'en ai déjà tiré profit. Ils ont plus de pouvoir économique. Quand j'étais là-bas, j'en ai profité en tant qu'entraîneur. C'est normal. Al-Nassr, avec des ressources différentes, doit se battre pour les premières places. Nous devons continuer à être forts.

C'est pour cela que j'ai été engagé, pour réduire l'écart entre Al Hilal et Al Nassr, en termes de titres et de points. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons beaucoup confiance dans la structure d'Al Nassr, une structure qui, petit à petit, parvient de plus en plus à équilibrer le groupe. Mais pas seulement le groupe de joueurs qui jouent, mais aussi un groupe en dehors du terrain, une équipe qui est consciente des difficultés, une équipe qui sait qu'elle devra lutter contre des adversaires dotés d'un plus grand pouvoir économique, et non d'un plus grand pouvoir sportif. »

La Saudi Pro League a réfuté les affirmations de Ronaldo selon lesquelles les rivaux d'Al-Nassr bénéficient d'un traitement préférentiel, déclarant dans un communiqué officiel : « La Saudi Pro League est structurée autour d'un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles.

Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.

Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club. »