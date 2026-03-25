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John Toshack, figure emblématique de Liverpool, atteint de démence
Une bataille déchirante
Cameron a révélé l'état de santé de son père lors d'une interview émouvante accordée au Daily Mail, dans laquelle il a décrit les difficultés liées à la perte de mémoire à court terme dont souffre ce dernier. L'ancien attaquant est célèbre pour ses huit années fastes passées à Liverpool, où il a remporté trois titres de champion de première division, la FA Cup et la Coupe d'Europe. Ses qualités de tête ont fait de lui un pilier de la légendaire équipe bâtie par Bill Shankly, marquant 96 buts pour les Reds avant de devenir l'un des plus jeunes joueurs-entraîneurs de l'histoire du football. Toshack a également disputé 40 sélections avec le Pays de Galles, marquant 13 buts.
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En souvenir de l'âge d'or
Bien que la maladie affecte ses souvenirs quotidiens, le fils de Toshack a révélé que la mémoire à long terme de son père reste une archive vivante d’une carrière riche en événements à travers l’Europe. Malgré les épreuves déchirantes liées à cette maladie, la capacité de cet homme de 77 ans à se remémorer des schémas tactiques complexes reste remarquablement intacte : « C’est une terrible maladie. C'est au niveau de la mémoire à court terme que ça se voit — je lui parle presque tous les jours et si on discute l'après-midi, il se peut qu'il ne se souvienne pas qu'on a aussi parlé le matin », a déclaré Cameron. « Mais si je lui pose des questions sur ses années à Liverpool, à la Real Sociedad ou à Madrid, les détails sont incroyables. »
Il a ajouté : « L'autre jour, il me parlait d'un match du Real Madrid contre l'AC Milan d'Arrigo Sacchi et m'expliquait exactement comment il avait modifié son milieu de terrain pour contrer Marco van Basten ; on aurait dit que le match avait eu lieu hier, tant sa mémoire était précise. Je lui parle de ce que nous faisons en Thaïlande et il continue de me donner d’excellents conseils. En tant qu’entraîneur, il voyait toujours deux ou trois coups d’avance, et j’ai toujours eu ça dans les gènes, vraiment. »
L'héritage de Toshack en tant qu'entraîneur
L'influence de Toshack sur le monde du football s'est étendue bien au-delà du Merseyside, le menant à une remarquable carrière d'entraîneur qui l'a conduit dans neuf pays. Après avoir mené Swansea City à une ascension historique de la quatrième division à l'élite en seulement quatre saisons, il est devenu une figure emblématique en Espagne, remportant la Copa del Rey avec la Real Sociedad et menant le Real Madrid au titre de champion. Ses fonctions suivantes l'ont conduit en Turquie, au Maroc et en Azerbaïdjan, ainsi qu'à deux mandats en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Pays de Galles.
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Cameron suit les traces de son père
La priorité immédiate de la famille Toshack reste de faire face aux défis quotidiens liés à la maladie, alors que cette icône de Liverpool se retire de la scène publique. Son héritage footballistique exceptionnel se perpétue à travers son fils, Cameron, qui met actuellement en pratique les schémas tactiques de son père en Thaïlande, au sein du Buriram United, et qui reste profondément lié à cet homme qui savait toujours « anticiper deux ou trois actions à l'avance ».