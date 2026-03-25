John Toshack, figure emblématique de Liverpool, atteint de démence

Bien que la maladie affecte ses souvenirs quotidiens, le fils de Toshack a révélé que la mémoire à long terme de son père reste une archive vivante d’une carrière riche en événements à travers l’Europe. Malgré les épreuves déchirantes liées à cette maladie, la capacité de cet homme de 77 ans à se remémorer des schémas tactiques complexes reste remarquablement intacte : « C’est une terrible maladie. C'est au niveau de la mémoire à court terme que ça se voit — je lui parle presque tous les jours et si on discute l'après-midi, il se peut qu'il ne se souvienne pas qu'on a aussi parlé le matin », a déclaré Cameron. « Mais si je lui pose des questions sur ses années à Liverpool, à la Real Sociedad ou à Madrid, les détails sont incroyables. »

Il a ajouté : « L'autre jour, il me parlait d'un match du Real Madrid contre l'AC Milan d'Arrigo Sacchi et m'expliquait exactement comment il avait modifié son milieu de terrain pour contrer Marco van Basten ; on aurait dit que le match avait eu lieu hier, tant sa mémoire était précise. Je lui parle de ce que nous faisons en Thaïlande et il continue de me donner d’excellents conseils. En tant qu’entraîneur, il voyait toujours deux ou trois coups d’avance, et j’ai toujours eu ça dans les gènes, vraiment. »