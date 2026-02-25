Getty Images Sport
John Terry révèle qu'il n'a été « en pleine forme » que pendant CINQ matchs à Chelsea au cours de sa brillante carrière
Terry, légende de Chelsea et de l'Angleterre
Terry a connu une brillante carrière en tant que joueur à Chelsea, devenant le premier joueur à avoir mené son équipe à cinq titres de Premier League et à avoir remporté la Ligue des champions 2011-2012. Il a également remporté cinq fois la FA Cup et trois fois la Coupe de la Ligue.
Il a été titulaire régulier des Blues après avoir intégré l'équipe première en 2000 et a disputé 717 matches pour le club avant son départ en 2017. Seuls Ron Harris et Peter Bonetti ont disputé plus de matches que le défenseur central.
Terry a disputé 78 matches internationaux avec l'Angleterre, mais il faisait partie d'une génération talentueuse qui n'a jamais réussi à s'imposer dans les grands tournois, avec des stars comme Wayne Rooney, Steven Gerrard et Frank Lampard qui n'ont pas su se montrer à la hauteur lorsque cela comptait le plus pour les Three Lions.
L'ancien défenseur se confie sur les blessures subies au cours de sa carrière
Invité dans le dernier épisode de Double Tops sponsorisé par BetMGM, Terry a évoqué le fait de jouer malgré la maladie et les blessures, affirmant qu'il n'était presque jamais en pleine forme.
Il a révélé : « J'étais très old school. Si je me sentais malade ou indisposé, je sortais quand même et je continuais à jouer. Je ne pense pas que les gens devraient manquer des matchs pour cause de maladie, cela ne me semble pas normal.
Tout le monde dit : « Oh, tu ne seras pas au meilleur de ta forme si tu es malade », mais tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas sur le terrain et que tu n'as pas essayé.
Je ne peux pas vous dire combien d'injections j'ai dû recevoir pour pouvoir disputer le match suivant, mais c'est parce que je voulais jouer tous les matchs. J'ai disputé 717 matchs pour Chelsea et je peux dire, en toute sincérité, que je n'étais en pleine forme que pour cinq d'entre eux.
Quand je jouais un match, j'avais rarement une côte, un bras, une jambe, une cheville ou une autre blessure – j'avais toujours mal quelque part. Cela faisait partie du métier de footballeur professionnel et on ne peut pas rester sur le banc parce qu'on est malade.
Les matchs s'enchaînent à un rythme effréné et on ne peut pas se permettre d'en manquer un. Le joueur qui pourrait venir vous remplacer n'est peut-être pas à votre niveau et pour remporter des titres et être constamment compétitif, vous devez être là, quoi qu'il arrive. »
Bilan des blessures de Terry à Chelsea
Terry n'a manifestement pas laissé la douleur physique l'empêcher de jouer pour Chelsea, mais le joueur de 45 ans a subi des blessures importantes au cours de sa carrière. Il a souffert d'une hernie discale en 2006 et s'est blessé aux ligaments de la cheville un an plus tard, réussissant à revenir plus tôt que prévu pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham.
Il n'a pu disputer que 27 matchs au cours de la saison 2012-2013 après avoir souffert de problèmes aux ligaments du genou et a dû faire face à des problèmes récurrents à la cheville et aux ischio-jambiers vers la fin de sa carrière.
Terry admet sa frustration quant aux opportunités d'entraîner Chelsea
Terry a également fait part de sa frustration de ne pas avoir été impliqué dans l'équipe senior de Chelsea après le licenciement d'Enzo Maresca en tant qu'entraîneur de l'équipe première. L'Italien a quitté le club le jour de l'An et Calum McFarlane a été nommé entraîneur par intérim, remportant un point surprise contre Manchester City avant de s'incliner face à Fulham.
Il a déclaré : « Je n'étais pas en colère, mais plutôt frustré, car je faisais partie du groupe des moins de 21 ans qui s'était rendu là-bas.
« Même si je n'ai pas pris l'équipe en charge. Évidemment, Calum a pris l'équipe en charge et s'en est très bien sorti. Il a obtenu un résultat lors du match.
J'ai l'impression que j'aurais dû faire partie de l'équipe. Écoutez, les gens doivent prendre des décisions. J'adore quand les gens prennent des décisions et disent oui ou non. Et clairement, les propriétaires ou ceux qui ont pris ces décisions, les directeurs sportifs ont dit « non », ils ne m'ont pas inclus pour une raison quelconque, mais je ne sais pas pourquoi. »
Liam Rosenior a depuis été nommé entraîneur principal permanent de Chelsea et a pris un départ prometteur, remportant huit de ses douze premiers matchs à la tête de l'équipe.
