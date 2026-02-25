John Terry révèle qu'il n'a été « en pleine forme » que pendant CINQ matchs à Chelsea au cours de sa brillante carrière

Invité dans le dernier épisode de Double Tops sponsorisé par BetMGM, Terry a évoqué le fait de jouer malgré la maladie et les blessures, affirmant qu'il n'était presque jamais en pleine forme.

Il a révélé : « J'étais très old school. Si je me sentais malade ou indisposé, je sortais quand même et je continuais à jouer. Je ne pense pas que les gens devraient manquer des matchs pour cause de maladie, cela ne me semble pas normal.

Tout le monde dit : « Oh, tu ne seras pas au meilleur de ta forme si tu es malade », mais tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas sur le terrain et que tu n'as pas essayé.

Je ne peux pas vous dire combien d'injections j'ai dû recevoir pour pouvoir disputer le match suivant, mais c'est parce que je voulais jouer tous les matchs. J'ai disputé 717 matchs pour Chelsea et je peux dire, en toute sincérité, que je n'étais en pleine forme que pour cinq d'entre eux.

Quand je jouais un match, j'avais rarement une côte, un bras, une jambe, une cheville ou une autre blessure – j'avais toujours mal quelque part. Cela faisait partie du métier de footballeur professionnel et on ne peut pas rester sur le banc parce qu'on est malade.

Les matchs s'enchaînent à un rythme effréné et on ne peut pas se permettre d'en manquer un. Le joueur qui pourrait venir vous remplacer n'est peut-être pas à votre niveau et pour remporter des titres et être constamment compétitif, vous devez être là, quoi qu'il arrive. »