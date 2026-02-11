Getty Images
JJ Gabriel, le jeune prodige furieux de Manchester United, s'exprime après avoir reçu un carton rouge direct lors du quart de finale de la coupe.
Le jeune prodige de Man Utd expulsé
Les moins de 18 ans de Manchester United se sont imposés 4-3 mardi lors de leur quart de finale de la Premier League U18 Cup contre West Brom, mais le match a été quelque peu éclipsé par l'expulsion de Gabriel. Âgé de 15 ans, il est largement considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de l'académie du club et s'est déjà entraîné avec l'équipe première cette saison. Il a également joué à Old Trafford lors de la campagne actuelle et semblait à l'aise dans le célèbre stade, marquant le but de la victoire lors d'un match de la FA Youth Cup contre Peterborough. Cependant, il fait désormais la une des journaux pour de mauvaises raisons après avoir été expulsé contre les Baggies. Le carton rouge pourrait également valoir à Gabriel une suspension de trois matchs, ce qui signifie qu'il pourrait être écarté des terrains pendant un certain temps.
Gabriel s'emporte contre cette décision
Gabriel s'est indigné de cette décision sur les réseaux sociaux. Il a publié une vidéo de l'incident sur Instagram Stories avec la légende suivante : « Comment cela peut-il être un carton jaune, sans parler d'un carton rouge, comment ? »
Manchester United devrait faire appel du carton rouge
Manchester United devrait faire appel de cette décision, selon BBC Sport. Le jeune joueur de 15 ans est actuellement suspendu pour trois matchs, ce qui l'empêcherait de participer au match de Manchester United contre Oxford United le 18 février lors du cinquième tour de la FA Youth Cup, ainsi qu'aux matchs de Premier League Under-18 contre Manchester City et Wolves pour l'équipe de Darren Fletcher.
Gabriel « a un avenir très prometteur ».
Gabriel n'a peut-être que 15 ans, mais il fait déjà parler de lui dans les rangs juniors de Manchester United et suscite l'admiration. Son ancien entraîneur, Ruben Amorim, l'a également convoqué à l'entraînement de l'équipe première et a fait part de son opinion sur ce jeune prodige. « Comme tout le monde, je sais qu'il est vraiment très talentueux », a-t-il déclaré. « Nous essayons de sélectionner des joueurs talentueux pour l'entraînement, non seulement pour que je puisse les observer en vue de demain, mais aussi pour qu'ils ressentent ce que signifie faire partie de l'équipe première, les difficultés de jouer contre nos défenseurs, la difficulté et le rythme de notre entraînement. Si nous pouvons utiliser chaque entraînement pour montrer aux jeunes ce qu'ils doivent faire pour être ici, c'est important, non seulement pour JJ, mais pour tout le monde. »
La légende du club, Wayne Rooney, a également donné son avis après avoir vu Gabriel jouer aux côtés de son fils aîné, Kai. Il a déclaré dans The Wayne Rooney Show : « Il y a un jeune garçon à Manchester United qui me rappelle beaucoup JJ Gabriel. Je pense qu'il a des millions de followers et il est dans la même équipe que mon fils. Je l'ai donc vu grandir et évoluer, et c'est un joueur fantastique. Il a un avenir très prometteur. »
Et ensuite ?
Gabriel doit désormais attendre avec impatience de savoir si Manchester United parviendra à faire appel de cette expulsion. Si ce n'est pas le cas, il sera contraint de regarder son équipe depuis le banc de touche pendant les prochaines semaines.
