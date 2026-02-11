JJ Gabriel, le jeune prodige furieux de Manchester United, s'exprime après avoir reçu un carton rouge direct lors du quart de finale de la coupe.

Gabriel n'a peut-être que 15 ans, mais il fait déjà parler de lui dans les rangs juniors de Manchester United et suscite l'admiration. Son ancien entraîneur, Ruben Amorim, l'a également convoqué à l'entraînement de l'équipe première et a fait part de son opinion sur ce jeune prodige. « Comme tout le monde, je sais qu'il est vraiment très talentueux », a-t-il déclaré. « Nous essayons de sélectionner des joueurs talentueux pour l'entraînement, non seulement pour que je puisse les observer en vue de demain, mais aussi pour qu'ils ressentent ce que signifie faire partie de l'équipe première, les difficultés de jouer contre nos défenseurs, la difficulté et le rythme de notre entraînement. Si nous pouvons utiliser chaque entraînement pour montrer aux jeunes ce qu'ils doivent faire pour être ici, c'est important, non seulement pour JJ, mais pour tout le monde. »

La légende du club, Wayne Rooney, a également donné son avis après avoir vu Gabriel jouer aux côtés de son fils aîné, Kai. Il a déclaré dans The Wayne Rooney Show : « Il y a un jeune garçon à Manchester United qui me rappelle beaucoup JJ Gabriel. Je pense qu'il a des millions de followers et il est dans la même équipe que mon fils. Je l'ai donc vu grandir et évoluer, et c'est un joueur fantastique. Il a un avenir très prometteur. »