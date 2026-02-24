AFP
Jesse Marsch réfute l'affirmation de Sam Allardyce selon laquelle l'ancien entraîneur de Leeds aurait contribué à réduire à néant le travail de Marcelo Bielsa à Elland Road
Marsch contre Allardyce : les retombées de Leeds
Allardyce, qui a été recruté pour quatre matchs désespérés mais infructueux à la fin de cette saison, a clairement pointé du doigt les hommes qui occupaient le banc avant lui. S'exprimant dans le podcast No Tippy Tappy Football, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre a suggéré que le niveau de forme physique d'élite établi par Bielsa avait été gaspillé par Marsch et Javi Gracia, qui ont pris la relève après le départ de Marsch et celui du premier entraîneur intérimaire Michael Skubala avant l'arrivée d'Allardyce.
Le vétéran a exprimé son choc face aux données dont il a hérité, suggérant que le légendaire moteur « Bielsa-ball » était complètement à l'arrêt lorsqu'il est arrivé dans le West Yorkshire pour tenter d'écarter la menace de relégation en Championship.
Big Sam : Leeds Fitness s'est effondré
Allardyce n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du déclin physique à Elland Road, soulignant le contraste saisissant entre l'équipe de Leeds qu'il avait affrontée en tant qu'adversaire et celle qu'il a finalement entraînée. « Bielsa avait les meilleures statistiques physiques de la Premier League, Leeds était n° 1 », a déclaré Allardyce dans le podcast. « Alors quand je suis arrivé à Leeds, je me suis dit : "Au moins, ils sont en forme." [Mais Leeds était] parmi les trois derniers [en termes de statistiques physiques].
Les deux entraîneurs qui ont succédé à Bielsa ont laissé les statistiques physiques chuter dans les trois derniers du classement de la Premier League. Je me suis dit : "Si nous sommes dans les six premiers, au moins nous sommes suffisamment en forme pour rester dans le jeu, nous organiser".
Celui que l'on surnomme souvent « Big Sam » est revenu sur ses précédentes rencontres avec les Whites pour souligner à quel point, selon lui, le niveau avait baissé. Lors de son passage à West Bromwich Albion, il a pu constater de ses propres yeux la nature implacable de l'équipe construite par Bielsa, une caractéristique qui, selon lui, faisait défaut lors de son bref mandat. « Je me souviens que lorsque j'étais manager de West Brom, [l'équipe de Bielsa à Leeds] jouait toujours aussi vite dans les 20 dernières minutes que dans les 20 premières », a ajouté Allardyce, déplorant le manque d'endurance qu'il avait constaté dans les vestiaires.
Marsch produit les reçus pour faire taire ses détracteurs.
N'hésitant jamais à affronter ses adversaires, Marsch s'est tourné vers les réseaux sociaux pour démanteler systématiquement le discours d'Allardyce. L'actuel sélectionneur de l'équipe nationale canadienne a présenté une série de données issues de son mandat, qui semblaient contredire l'idée selon laquelle l'équipe était devenue apathique. Selon les statistiques partagées par Marsch, Leeds est resté une puissance physique pendant son mandat, se classant premier de la Premier League en termes de kilomètres parcourus, de mètres parcourus, de sprints à grande vitesse, de courses à grande vitesse et de sprints globaux. Sa réponse à Allardyce a été brève et cinglante, se limitant à ajouter : « Vraiment ? ».
L'échange s'est encore envenimé lorsque Marsch s'est engagé dans une discussion avec des supporters qui remettaient en question son héritage au sein du club. Lorsqu'un fan a contesté ses statistiques, Marsch a rétorqué : « Semaine 1-20. Apprends à lire, mon pote. » L'Américain semblait déterminé à protéger sa réputation professionnelle, refusant de laisser passer sans réagir le récit de « Big Sam ». Malgré les tensions, certains fans ont soutenu sa décision de rester sur ses positions, Marsch donnant un coup de pouce à un abonné qui suggérait que les critiques « n'en valaient pas la peine » dans le grand schéma des choses.
Marsch défend son héritage à Leeds
Cependant, le débat a pris une tournure plus sombre lorsqu'un supporter a rappelé aux deux managers que leurs opinions étaient secondaires par rapport au fait que le club avait finalement été relégué. « Personne ne se soucie de votre opinion ou de celle de Big Sam, la relégation parle d'elle-même », a écrit le fan. Marsch s'est empressé de clarifier son propre rôle dans l'histoire du club, en répondant : « Sauf que nous avons maintenu l'équipe en première division », faisant référence à la dernière journée dramatique de la saison 2021-22, où une victoire contre Brentford a assuré le maintien, un moment célèbre pour les célébrations de Raphinha avant son transfert très lucratif à Barcelone.
Depuis cette période mouvementée, les carrières des deux entraîneurs ont pris des chemins très différents. Alors qu'Allardyce n'est pas revenu sur le banc depuis qu'il n'a pas réussi à sauver Leeds de la relégation, Marsch a trouvé un nouveau souffle sur la scène internationale.
En tant qu'entraîneur principal du Canada, il prépare actuellement le pays à co-organiser la prochaine Coupe du monde 2026. Pour les fans de Leeds, l'ère de Bielsa, Marsch et Allardyce reste une période riche en émotions, mais les données suggèrent que le débat sur ce qui a mal tourné à Elland Road est loin d'être clos.
