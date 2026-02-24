Jesse Marsch réfute l'affirmation de Sam Allardyce selon laquelle l'ancien entraîneur de Leeds aurait contribué à réduire à néant le travail de Marcelo Bielsa à Elland Road

Allardyce n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du déclin physique à Elland Road, soulignant le contraste saisissant entre l'équipe de Leeds qu'il avait affrontée en tant qu'adversaire et celle qu'il a finalement entraînée. « Bielsa avait les meilleures statistiques physiques de la Premier League, Leeds était n° 1 », a déclaré Allardyce dans le podcast. « Alors quand je suis arrivé à Leeds, je me suis dit : "Au moins, ils sont en forme." [Mais Leeds était] parmi les trois derniers [en termes de statistiques physiques].

Les deux entraîneurs qui ont succédé à Bielsa ont laissé les statistiques physiques chuter dans les trois derniers du classement de la Premier League. Je me suis dit : "Si nous sommes dans les six premiers, au moins nous sommes suffisamment en forme pour rester dans le jeu, nous organiser".

Celui que l'on surnomme souvent « Big Sam » est revenu sur ses précédentes rencontres avec les Whites pour souligner à quel point, selon lui, le niveau avait baissé. Lors de son passage à West Bromwich Albion, il a pu constater de ses propres yeux la nature implacable de l'équipe construite par Bielsa, une caractéristique qui, selon lui, faisait défaut lors de son bref mandat. « Je me souviens que lorsque j'étais manager de West Brom, [l'équipe de Bielsa à Leeds] jouait toujours aussi vite dans les 20 dernières minutes que dans les 20 premières », a ajouté Allardyce, déplorant le manque d'endurance qu'il avait constaté dans les vestiaires.