Jesse Lingard va retrouver son ancien coéquipier Memphis Depay alors que l'ancienne star de Manchester United s'apprête à signer un transfert surprise
Lingard devient agent libre après son départ du FC Séoul
Lingard a fait ses adieux au FC Séoul en décembre 2025 après que l'attaquant ait accepté une résiliation mutuelle de son contrat. Il est à la recherche d'un nouveau club depuis lors et a été associé à plusieurs équipes. Wrexham et l'Italie semblaient être des destinations potentielles pour Lingard, tandis que des informations faisaient également état d'un transfert de l'ancienne star anglaise au Brésil pour rejoindre Remo. Selon ESPN, Lingard semble désormais prêt à rejoindre les Corinthians au Brésil.
Lingard devrait rejoindre Memphis au Corinthians
Les Corinthians seraient en pourparlers avancés avec Lingard au sujet d'un transfert. Le club brésilien prévoit de lui proposer un contrat d'un an et a déjà conclu un accord financier avec le joueur de 33 ans. Si l'accord est conclu, Lingard jouera à nouveau aux côtés de Memphis. Les deux joueurs ont passé du temps ensemble à Old Trafford, disputant 31 matchs ensemble au cours de la saison 2015/16. Memphis a rejoint les Corinthians en 2024 et a expliqué pourquoi il avait été séduit par le club.
« La raison pour laquelle j'ai signé est très simple pour moi. J'ai grandi aux Pays-Bas avec des racines africaines, je connais les compétitions européennes et j'ai joué pour de nombreuses équipes. En vieillissant, je me suis demandé : que puis-je faire pour être plus heureux ? C'est rester fidèle à mes sentiments. Tout dans ma vie a un but. Cette aventure a rendu mon cœur heureux », a-t-il déclaré aux journalistes.
« L'énergie que j'ai reçue, les efforts du club, l'accueil des supporters... Je n'avais jamais vécu cela auparavant. Nous jouons peut-être à un niveau plus élevé en Europe, mais on ne peut nier que le football authentique vient du Brésil. C'est la Mecque du football. »
La théorie Lingard fait son apparition
Les rumeurs concernant un éventuel transfert de Lingard à Remo ont donné lieu à des spéculations sur son avenir. Tim Vickery, expert en football sud-américain, a déclaré à talkSPORT que cela pourrait être un moyen de susciter l'intérêt d'autres clubs brésiliens : « Il est en pourparlers avec un club appelé Remo, ce qui signifie que beaucoup de grands clubs brésiliens ont commencé leur vie comme des clubs d'aviron. Quoi qu'il en soit, c'est un peu surprenant.
Remo se trouve tout au nord du Brésil, à Belém, qui est en fait la traduction portugaise de Bethléem. Un joueur brésilien qui est allé jouer là-bas a déclaré : « Je suis très honoré de jouer dans le lieu même où [Jésus] Christ est né. » Il a fallu lui expliquer que ce n'était pas vraiment le cas.
« Quoi qu'il en soit, je me demande ce qui se passe ici, car Remo vient d'être promu et tout le monde s'attend à ce qu'il redescende immédiatement. Après trois journées du championnat brésilien, il compte deux nuls et une défaite. C'est un travail difficile qui t'attend, Jesse Lingard. Si tu vas là-bas, ce sera difficile. D'abord, parce que tu vas devoir lutter contre la relégation toute l'année.
Ensuite, parce que regarde la carte. Aujourd'hui, le cœur du football brésilien se trouve dans le sud-est. Rio, Sao Paulo et Belo Horizonte. Remo, où ils se trouvent, presque tous les matchs à l'extérieur sont à quatre heures d'avion. Le Brésil est immense. Il y a donc des moyens plus faciles de gagner sa vie que de signer à Remo.
Ce que je me demande, c'est que je mets mon chapeau de Dick Dastardly et son chien ricanant, parce que ce que je ferais dans ces circonstances, c'est de faire traîner un peu les négociations, pour voir si quelqu'un d'autre se présente. Il y aura peut-être d'autres clubs brésiliens... C'est ce que je ferais à sa place. »
Et ensuite ?
Lingard a publié des vidéos de lui-même à l'entraînement alors qu'il attend de connaître sa prochaine destination et il est certainement impatient de revenir sur le terrain. Le prochain match du Corinthians aura lieu samedi contre Novorizontino, en demi-finale du Campeonato Paulista.
