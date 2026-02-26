Jesse Lingard va retrouver son ancien coéquipier Memphis Depay alors que l'ancienne star de Manchester United s'apprête à signer un transfert surprise

Les rumeurs concernant un éventuel transfert de Lingard à Remo ont donné lieu à des spéculations sur son avenir. Tim Vickery, expert en football sud-américain, a déclaré à talkSPORT que cela pourrait être un moyen de susciter l'intérêt d'autres clubs brésiliens : « Il est en pourparlers avec un club appelé Remo, ce qui signifie que beaucoup de grands clubs brésiliens ont commencé leur vie comme des clubs d'aviron. Quoi qu'il en soit, c'est un peu surprenant.

Remo se trouve tout au nord du Brésil, à Belém, qui est en fait la traduction portugaise de Bethléem. Un joueur brésilien qui est allé jouer là-bas a déclaré : « Je suis très honoré de jouer dans le lieu même où [Jésus] Christ est né. » Il a fallu lui expliquer que ce n'était pas vraiment le cas.

« Quoi qu'il en soit, je me demande ce qui se passe ici, car Remo vient d'être promu et tout le monde s'attend à ce qu'il redescende immédiatement. Après trois journées du championnat brésilien, il compte deux nuls et une défaite. C'est un travail difficile qui t'attend, Jesse Lingard. Si tu vas là-bas, ce sera difficile. D'abord, parce que tu vas devoir lutter contre la relégation toute l'année.

Ensuite, parce que regarde la carte. Aujourd'hui, le cœur du football brésilien se trouve dans le sud-est. Rio, Sao Paulo et Belo Horizonte. Remo, où ils se trouvent, presque tous les matchs à l'extérieur sont à quatre heures d'avion. Le Brésil est immense. Il y a donc des moyens plus faciles de gagner sa vie que de signer à Remo.

Ce que je me demande, c'est que je mets mon chapeau de Dick Dastardly et son chien ricanant, parce que ce que je ferais dans ces circonstances, c'est de faire traîner un peu les négociations, pour voir si quelqu'un d'autre se présente. Il y aura peut-être d'autres clubs brésiliens... C'est ce que je ferais à sa place. »