Jesse Lingard, le joueur itinérant ? L'ancienne star de Manchester United en pourparlers pour un autre transfert improbable après son départ du FC Séoul

Au cours de sa carrière, Lingard a joué pour plusieurs clubs, dont Manchester United, West Ham et Nottingham Forest. Le milieu de terrain a parfois fait l'objet de critiques, mais il a déclaré à Sky Sports le mois dernier que cela ne le dérangeait plus.

« Dans la vie, en général, en dehors du football, dans le football, il y a toujours des moments difficiles mentalement quand vous ne jouez pas bien et que vous êtes critiqué par les fans. Parfois, il faut passer par là et apprendre, et j'ai appris à travers tout cela et maintenant j'en suis à un point où je me fiche de ce que les gens disent, je me fiche de ce que les gens pensent - en fin de compte, ce ne sont que des mots. Je n'écoute pas les commentaires négatifs », a-t-il déclaré.

« La plupart des commentaires sont positifs et toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis à Manchester ont été positives. J'aime être quelqu'un de gentil, faire sourire les gens, être quelqu'un de joyeux, mais quand il est temps de travailler, je travaille. Je pense que cela a été mal interprété au fil des ans, car les gens pensent que je fais beaucoup de bêtises et tout ça. Ils disent que je danse tout le temps, bien sûr que je danse, j'adore danser au bon endroit et au bon moment. Mais quand je suis sur le terrain d'entraînement et le jour du match, je suis à 100 % en mode travail. »