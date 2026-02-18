Getty Images Sport
Jesse Lingard, le joueur itinérant ? L'ancienne star de Manchester United en pourparlers pour un autre transfert improbable après son départ du FC Séoul
Lingard disponible après son passage au FC Séoul
Lingard est à nouveau disponible après avoir fait ses adieux au FC Séoul. L'ancienne star de Manchester United avait surpris tout le monde en signant en Corée du Sud, mais il a apprécié son séjour dans ce club. Lingard a passé près de deux ans au FC Séoul et a évoqué avec émotion son passage dans ce club dans un message d'adieu publié sur les réseaux sociaux. Il a écrit : « Mon séjour en Corée du Sud a été incroyable : le football, l'ambiance et la passion qui entourent ce club sont exceptionnels. L'amour, le soutien et la reconnaissance que vous m'avez témoignés au cours de ces deux dernières années ont été vraiment incroyables. Je serai toujours reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de jouer pour un club aussi prestigieux. »
Remo en pourparlers avec Lingard
Depuis son départ du FC Séoul, Lingard a été associé à des clubs de Serie A, Feyenoord et Wrexham, mais il semble désormais prêt à rejoindre le Brésil. Selon Globo, Lingard a reçu une offre du club brésilien Remo et des négociations sont en cours pour un transfert surprise. Remo évolue dans l'élite du football brésilien après avoir été promu l'année dernière. Le club a débuté la nouvelle saison avec deux nuls et une défaite, ce qui le place à la 16e place du classement. Si Lingard signe, il retrouvera des visages familiers dans la Serie A brésilienne. L'ancienne star de Manchester United, Memphis Depay, évolue actuellement au Brésil avec Corinthians, tandis qu'un autre ancien Red Devil, Andreas Pereira, joue à Palmeiras.
Lingard veut faire sourire les gens
Au cours de sa carrière, Lingard a joué pour plusieurs clubs, dont Manchester United, West Ham et Nottingham Forest. Le milieu de terrain a parfois fait l'objet de critiques, mais il a déclaré à Sky Sports le mois dernier que cela ne le dérangeait plus.
« Dans la vie, en général, en dehors du football, dans le football, il y a toujours des moments difficiles mentalement quand vous ne jouez pas bien et que vous êtes critiqué par les fans. Parfois, il faut passer par là et apprendre, et j'ai appris à travers tout cela et maintenant j'en suis à un point où je me fiche de ce que les gens disent, je me fiche de ce que les gens pensent - en fin de compte, ce ne sont que des mots. Je n'écoute pas les commentaires négatifs », a-t-il déclaré.
« La plupart des commentaires sont positifs et toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis à Manchester ont été positives. J'aime être quelqu'un de gentil, faire sourire les gens, être quelqu'un de joyeux, mais quand il est temps de travailler, je travaille. Je pense que cela a été mal interprété au fil des ans, car les gens pensent que je fais beaucoup de bêtises et tout ça. Ils disent que je danse tout le temps, bien sûr que je danse, j'adore danser au bon endroit et au bon moment. Mais quand je suis sur le terrain d'entraînement et le jour du match, je suis à 100 % en mode travail. »
Lingard prêt à jouer ?
Lingard n'a pas disputé de match officiel depuis son départ du FC Séoul en décembre, mais il a régulièrement publié des mises à jour sur les réseaux sociaux pour montrer son programme d'entraînement. S'il rejoint Remo, il aura hâte de faire ses débuts dès que possible pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière.
