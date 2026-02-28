Goal.com
Jess Park Man Utd England GFX 16:9Getty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Jess Park est l'une des attaquantes les plus en forme d'Europe. Comment les Lionesses anglaises peuvent-elles tirer le meilleur parti de la milieu de terrain vedette de Manchester United ?

Dès que Jess Park a reçu le ballon à la limite de la surface de réparation de l'Atlético Madrid, Marc Skinner a compris. Elle a fait un premier contrôle, puis un second pour se dégager le ballon des pieds et se mettre en position pour un tir parfait du pied droit, qui a envoyé le ballon au-dessus de la tête de toutes les défenseuses de l'Atleti, hors de portée de la gardienne Lola Gollardo, dans la lucarne, donnant à l'équipe de Skinner, Manchester United, une avance incontestable de 5-0 au score cumulé, qui lui a assuré une place en quarts de finale de la Ligue des champions féminine pour la première fois.

« Nous en arrivons maintenant au point où, dès que le ballon quitte son pied, vous savez qu'il va entrer », a déclaré l'entraîneur des Red Devils après le match. « Dès que vous voyez qu'elle est bien placée, vous savez qu'elle va marquer. » Et il n'exagère pas. Après son transfert retentissant de Manchester City à Manchester United cet été, Park connaît déjà sa saison la plus productive en termes de buts et de passes décisives.

À l'approche des premiers matchs des Lionesses en 2026, la grande question est de savoir comment Sarina Wiegman va tirer parti de la forme exceptionnelle de Park et tirer le meilleur d'elle-même sous le maillot anglais.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Changement de rôle

    Ce n'est pas non plus une question facile à répondre pour Wiegman. Auparavant, lorsqu'elle était à City, Park jouait régulièrement au poste de milieu de terrain centrale ou dans un rôle de numéro 10, et c'est donc à ce poste qu'elle était souvent utilisée par l'Angleterre, à quelques exceptions près. Il convient également de noter que, pendant cette période, Park n'était pas une joueuse clé des Lionesses, n'ayant fait qu'une seule apparition en tant que remplaçante lors de la campagne triomphale de l'Euro 2025.

    Aujourd'hui, à United, elle revendique un rôle plus important au niveau international tout en jouant à un poste différent. Sous le maillot rouge, Park a principalement été alignée à droite, mais elle a la liberté de se déplacer vers n'importe quel espace disponible, où qu'il se trouve, à condition de rester disciplinée dans ses tâches défensives et de les honorer quoi qu'il arrive.

    Malgré le changement de sa position de départ ces dernières semaines, après une vague de transferts en janvier à United qui a amené de nouvelles attaquantes dans l'équipe, ce message est resté le même, qu'elle soit alignée à droite, à gauche ou au centre.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Difficile à traduire

    Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien en Angleterre.

    Certaines sont évidentes : l'Angleterre et Manchester United ne jouent pas de la même manière, et le football international n'est pas le même que le football de club. Skinner a admis ce dernier point après le magnifique but de Park contre l'Atlético. « Ce soir, il y a beaucoup d'espace, donc le jeu est différent », a-t-il souligné. 

    Il faut également disposer des bons joueurs dans l'équipe pour qu'un joueur, ou toute une ligne d'attaque, puisse bénéficier d'une telle liberté. Au niveau des clubs, cela peut se faire grâce à des transferts et à beaucoup de temps de pratique.

  • Lauren James England Women 2025Getty Images

    Équilibrer la liberté

    On retrouve un cas similaire avec Lauren James, qui a bénéficié d'une grande liberté dans son rôle à Chelsea ces dernières semaines, avec d'excellents résultats.

    James a déjà occupé le poste de numéro 10 pour l'Angleterre et s'est vu accorder beaucoup plus de liberté de mouvement que les autres, mais cela n'a pas toujours fonctionné pour l'équilibre de l'équipe dans son ensemble. Après avoir débuté à ce poste central lors du premier match des Lionesses à l'Euro 2025, une défaite flatteuse 2-1 contre la France, elle a été replacée sur l'aile dans un rôle plus orthodoxe pour la victoire 4-0 contre les Pays-Bas, où l'Angleterre semblait beaucoup mieux structurée.

    Mais, comme pour James, il semble que l'Angleterre doive faire tout son possible pour tirer le meilleur parti de Park, surtout lorsqu'elle joue comme ça. 

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Forme de vol

    Auparavant, le meilleur total de buts et de passes décisives de Park en une saison de Super League féminine était de neuf. Cette saison, elle en est déjà à dix, avec six matchs à jouer. Cela s'ajoute aux quatre qu'elle a marqués dans d'autres compétitions, aidant les Red Devils à se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue le mois prochain et les quarts de finale de la Ligue des champions.

    « Quand elle était à City, elle avait un rôle très défini et précis, et elle devait faire certaines choses. Cela fonctionnait pour eux, bien sûr, à l'époque, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de neutraliser la pression qu'elle subissait en la plaçant dans des espaces auxquels les équipes ne sont pas habituées », a expliqué Skinner.

    « Si vous la cantonnez à un seul espace, cela peut étouffer la situation. Si vous continuez à la faire bouger et à lui laisser cette liberté, elle créera des occasions pour tout le monde et marquera également des buts. »

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Trouver la bonne formule

    Ella Toone étant blessée pour ce stage avec l'Angleterre, il ne serait pas surprenant de voir Park choisie pour jouer au centre. Elle a déjà bien joué à ce poste avec les Lionesses, elle sait ce qu'on attend d'elle et sa confiance en elle, qui est au plus haut, ne fera qu'augmenter ses chances de briller lors des prochains matchs.

    Mais Wiegman pourrait-elle envisager de faire quelque chose de différent et de maximiser ses talents comme l'a fait Manchester United ? Le fait que James soit également une joueuse qui bénéficierait d'un rôle plus fluide pourrait-il aider ? Y a-t-il un moyen pour que les deux puissent se compléter au sein de l'équipe d'Angleterre et échanger leurs positions, sans compromettre la défense ?

    « Je pense que parfois, le club peut servir d'audition pour la période internationale. Je pense que cela peut beaucoup apprendre à Sarina sur la manière dont elle peut utiliser Jess, car c'est une exposition différente, n'est-ce pas ? », a ajouté Skinner. « Je pense que l'audition [de Park] est excellente. J'espère que Sarina le verra aussi. C'est une personne intelligente, donc je suis sûr qu'elle le verra et j'espère que nous pourrons tirer le meilleur d'elle pour l'Angleterre également. »

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Bon terrain d'essai

    De plus, la semaine prochaine pourrait être le moment idéal pour Wiegman de commencer à déterminer ce qui fonctionne le mieux. L'Angleterre sera largement favorite lors du match de mardi contre l'Ukraine, puis à nouveau lorsqu'elle accueillera l'Islande quatre jours plus tard. L'élan viendra de l'attaque des Lionesses, qui devront déjouer leurs adversaires, et une certaine créativité dans la sélection et la composition de l'équipe pourrait grandement les aider à y parvenir.

    Ce n'est peut-être pas un terrain d'essai applicable à toutes les situations. L'Angleterre affrontera l'Espagne en avril, par exemple, et ce match sera très différent des deux que les Lionesses disputeront lors de leur premier stage de 2026. Mais en l'absence de matchs amicaux, c'est tout de même une bonne occasion pour Wiegman de chercher à exploiter au maximum le talent de Park, l'une des joueuses les plus en forme du pays actuellement, sous le maillot anglais.

