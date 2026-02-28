Jess Park est l'une des attaquantes les plus en forme d'Europe. Comment les Lionesses anglaises peuvent-elles tirer le meilleur parti de la milieu de terrain vedette de Manchester United ?

Ce n'est pas non plus une question facile à répondre pour Wiegman. Auparavant, lorsqu'elle était à City, Park jouait régulièrement au poste de milieu de terrain centrale ou dans un rôle de numéro 10, et c'est donc à ce poste qu'elle était souvent utilisée par l'Angleterre, à quelques exceptions près. Il convient également de noter que, pendant cette période, Park n'était pas une joueuse clé des Lionesses, n'ayant fait qu'une seule apparition en tant que remplaçante lors de la campagne triomphale de l'Euro 2025.

Aujourd'hui, à United, elle revendique un rôle plus important au niveau international tout en jouant à un poste différent. Sous le maillot rouge, Park a principalement été alignée à droite, mais elle a la liberté de se déplacer vers n'importe quel espace disponible, où qu'il se trouve, à condition de rester disciplinée dans ses tâches défensives et de les honorer quoi qu'il arrive.

Malgré le changement de sa position de départ ces dernières semaines, après une vague de transferts en janvier à United qui a amené de nouvelles attaquantes dans l'équipe, ce message est resté le même, qu'elle soit alignée à droite, à gauche ou au centre.