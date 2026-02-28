Jess Park est l'une des attaquantes les plus en forme d'Europe. Comment les Lionesses anglaises peuvent-elles tirer le meilleur parti de la milieu de terrain vedette de Manchester United ?
Dès que Jess Park a reçu le ballon à la limite de la surface de réparation de l'Atlético Madrid, Marc Skinner a compris. Elle a fait un premier contrôle, puis un second pour se dégager le ballon des pieds et se mettre en position pour un tir parfait du pied droit, qui a envoyé le ballon au-dessus de la tête de toutes les défenseuses de l'Atleti, hors de portée de la gardienne Lola Gollardo, dans la lucarne, donnant à l'équipe de Skinner, Manchester United, une avance incontestable de 5-0 au score cumulé, qui lui a assuré une place en quarts de finale de la Ligue des champions féminine pour la première fois.
« Nous en arrivons maintenant au point où, dès que le ballon quitte son pied, vous savez qu'il va entrer », a déclaré l'entraîneur des Red Devils après le match. « Dès que vous voyez qu'elle est bien placée, vous savez qu'elle va marquer. » Et il n'exagère pas. Après son transfert retentissant de Manchester City à Manchester United cet été, Park connaît déjà sa saison la plus productive en termes de buts et de passes décisives.
À l'approche des premiers matchs des Lionesses en 2026, la grande question est de savoir comment Sarina Wiegman va tirer parti de la forme exceptionnelle de Park et tirer le meilleur d'elle-même sous le maillot anglais.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien en Angleterre.
Certaines sont évidentes : l'Angleterre et Manchester United ne jouent pas de la même manière, et le football international n'est pas le même que le football de club. Skinner a admis ce dernier point après le magnifique but de Park contre l'Atlético. « Ce soir, il y a beaucoup d'espace, donc le jeu est différent », a-t-il souligné.
Il faut également disposer des bons joueurs dans l'équipe pour qu'un joueur, ou toute une ligne d'attaque, puisse bénéficier d'une telle liberté. Au niveau des clubs, cela peut se faire grâce à des transferts et à beaucoup de temps de pratique.
James a déjà occupé le poste de numéro 10 pour l'Angleterre et s'est vu accorder beaucoup plus de liberté de mouvement que les autres, mais cela n'a pas toujours fonctionné pour l'équilibre de l'équipe dans son ensemble. Après avoir débuté à ce poste central lors du premier match des Lionesses à l'Euro 2025, une défaite flatteuse 2-1 contre la France, elle a été replacée sur l'aile dans un rôle plus orthodoxe pour la victoire 4-0 contre les Pays-Bas, où l'Angleterre semblait beaucoup mieux structurée.
Mais, comme pour James, il semble que l'Angleterre doive faire tout son possible pour tirer le meilleur parti de Park, surtout lorsqu'elle joue comme ça.
Getty Images
Forme de vol
Auparavant, le meilleur total de buts et de passes décisives de Park en une saison de Super League féminine était de neuf. Cette saison, elle en est déjà à dix, avec six matchs à jouer. Cela s'ajoute aux quatre qu'elle a marqués dans d'autres compétitions, aidant les Red Devils à se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue le mois prochain et les quarts de finale de la Ligue des champions.
« Quand elle était à City, elle avait un rôle très défini et précis, et elle devait faire certaines choses. Cela fonctionnait pour eux, bien sûr, à l'époque, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de neutraliser la pression qu'elle subissait en la plaçant dans des espaces auxquels les équipes ne sont pas habituées », a expliqué Skinner.
« Si vous la cantonnez à un seul espace, cela peut étouffer la situation. Si vous continuez à la faire bouger et à lui laisser cette liberté, elle créera des occasions pour tout le monde et marquera également des buts. »
Getty Images
Trouver la bonne formule
Ella Toone étant blessée pour ce stage avec l'Angleterre, il ne serait pas surprenant de voir Park choisie pour jouer au centre. Elle a déjà bien joué à ce poste avec les Lionesses, elle sait ce qu'on attend d'elle et sa confiance en elle, qui est au plus haut, ne fera qu'augmenter ses chances de briller lors des prochains matchs.
Mais Wiegman pourrait-elle envisager de faire quelque chose de différent et de maximiser ses talents comme l'a fait Manchester United ? Le fait que James soit également une joueuse qui bénéficierait d'un rôle plus fluide pourrait-il aider ? Y a-t-il un moyen pour que les deux puissent se compléter au sein de l'équipe d'Angleterre et échanger leurs positions, sans compromettre la défense ?
« Je pense que parfois, le club peut servir d'audition pour la période internationale. Je pense que cela peut beaucoup apprendre à Sarina sur la manière dont elle peut utiliser Jess, car c'est une exposition différente, n'est-ce pas ? », a ajouté Skinner. « Je pense que l'audition [de Park] est excellente. J'espère que Sarina le verra aussi. C'est une personne intelligente, donc je suis sûr qu'elle le verra et j'espère que nous pourrons tirer le meilleur d'elle pour l'Angleterre également. »
Ce n'est peut-être pas un terrain d'essai applicable à toutes les situations. L'Angleterre affrontera l'Espagne en avril, par exemple, et ce match sera très différent des deux que les Lionesses disputeront lors de leur premier stage de 2026. Mais en l'absence de matchs amicaux, c'est tout de même une bonne occasion pour Wiegman de chercher à exploiter au maximum le talent de Park, l'une des joueuses les plus en forme du pays actuellement, sous le maillot anglais.