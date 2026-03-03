Jeremie Frimpong peut voler ! Liverpool a besoin que son arrière latéral reste en forme et apporte un petit plus pour assurer une place dans le top 5

Cependant, Frimpong n'a pas seulement offert plus d'options offensives que Gomez, il a également apporté plus de pénétration que Mohamed Salah n'en avait produit tout l'après-midi.

Deux minutes seulement après son entrée en jeu, il a obtenu un coup franc dans une zone dangereuse après avoir dépassé Crysencio Summerville sur l'aile droite. Quelques instants plus tard, il s'est à nouveau échappé et cette fois, Axel Disasi n'a pu que dévier le centre dangereux de Frimpong dans ses propres filets. L'international néerlandais aurait dû obtenir une autre passe décisive dans le temps additionnel, mais Trey Nyoni a malheureusement envoyé son astucieux centre en retrait au-dessus de la barre transversale à seulement 10 mètres du but.

À ce stade, cependant, ce raté n'avait plus vraiment d'importance. La résistance de West Ham avait été définitivement brisée grâce à un joueur capable d'avoir un impact tout aussi important sur l'issue d'une saison jusqu'ici frustrante, tant pour Frimpong que pour Liverpool.