Jeremie Frimpong Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Jeremie Frimpong peut voler ! Liverpool a besoin que son arrière latéral reste en forme et apporte un petit plus pour assurer une place dans le top 5

Vingt minutes, c'est tout ce dont Jeremie Frimpong a eu besoin pour montrer à Liverpool ce qui leur avait manqué lors du match de Premier League samedi contre West Ham. Les Reds menaient déjà 4-2 lorsque le Néerlandais a remplacé Joe Gomez au poste d'arrière droit, mais le match n'était pas terminé. Au contraire, Valentin Castellanos venait de réduire l'écart pour les visiteurs menacés de relégation, qui causaient toutes sortes de problèmes à la défense de Liverpool.

Cependant, Frimpong n'a pas seulement offert plus d'options offensives que Gomez, il a également apporté plus de pénétration que Mohamed Salah n'en avait produit tout l'après-midi.

Deux minutes seulement après son entrée en jeu, il a obtenu un coup franc dans une zone dangereuse après avoir dépassé Crysencio Summerville sur l'aile droite. Quelques instants plus tard, il s'est à nouveau échappé et cette fois, Axel Disasi n'a pu que dévier le centre dangereux de Frimpong dans ses propres filets. L'international néerlandais aurait dû obtenir une autre passe décisive dans le temps additionnel, mais Trey Nyoni a malheureusement envoyé son astucieux centre en retrait au-dessus de la barre transversale à seulement 10 mètres du but.  

À ce stade, cependant, ce raté n'avait plus vraiment d'importance. La résistance de West Ham avait été définitivement brisée grâce à un joueur capable d'avoir un impact tout aussi important sur l'issue d'une saison jusqu'ici frustrante, tant pour Frimpong que pour Liverpool.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplacement de Trent

    La perte de Trent Alexander-Arnold au profit du Real Madrid a été un coup dur pour Liverpool, et pas seulement d'un point de vue émotionnel et financier. Cela a également constitué un revers majeur sur le plan sportif. 

    Alexander-Arnold n'a jamais été le meilleur défenseur au monde, mais sa polyvalence et sa qualité de passe ont fait de lui un élément indispensable au succès de Liverpool sous Jürgen Klopp, ainsi qu'au titre remporté la saison dernière sous la houlette d'Arne Slot. Ce n'est certainement pas une coïncidence si les Reds, et Salah en particulier, ont marqué beaucoup moins de buts cette saison, privés de la capacité d'Alexander-Arnold à démanteler les défenses depuis l'arrière et à semer le chaos dans la surface adverse grâce à ses passes décisives depuis les ailes.

    Cependant, Liverpool estimait que Frimpong aiderait à combler le vide laissé par Alexander-Arnold, et il était facile de comprendre pourquoi.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    « On ne trouve pas beaucoup de Jeremie Frimpong. »

    Frimpong n'était en aucun cas un remplaçant à part entière, car il n'existe tout simplement pas d'autre arrière droit comme Alexander-Arnold dans le football actuel. Cependant, au Bayer Leverkusen, le joueur de 25 ans s'était révélé être un véritable cauchemar pour ses adversaires à d'autres égards, ce qui, selon l'ancien entraîneur Xabi Alonso, le rendait presque unique.

    « Il n'y a pas beaucoup de Jeremie Frimpong dans ce monde », a déclaré l'entraîneur double vainqueur au Kolner Stadt-Anzeiger en mai 2024. « C'est un joueur très important pour notre système, qui est fait sur mesure pour lui. »

    Frimpong s'est certainement épanoui en tant qu'arrière latéral dans la formation 3-4-2-1 d'Alonso. Au cours de ses deux dernières saisons à la Bay Arena, Frimpong a marqué plus de buts (19) dans toutes les compétitions que tout autre défenseur des cinq grands championnats européens, tandis que seuls Jonathan Clauss (21) et Alejandro Grimaldo (29) ont fait mieux que ses 19 passes décisives.

    C'est son accélération terrifiante qui rendait Frimpong si dangereux, le genre de vitesse qui, selon Slot, manquait à Liverpool au poste d'arrière latéral après avoir affronté le duo dynamique du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, lors de la Ligue des champions de la saison dernière.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Remplacement potentiel de Salah

    Peu après que Frimpong ait officiellement rejoint Merseyside le 1er juin, Slot a également révélé que lui et le reste de l'équipe de recrutement des Reds étaient d'avis que l'international néerlandais était si doué en attaque qu'il pouvait remplacer Salah sur l'aile droite pendant la Coupe d'Afrique des nations en Égypte. L'idée était que les deux joueurs se complétaient parfaitement, étant donné la préférence de Salah pour les incursions vers l'intérieur et le penchant de Frimpong pour les dribbles sur l'extérieur.

    Cependant, à l'approche du match de mardi contre les Wolves, les deux joueurs n'ont été titularisés ensemble que deux fois en Premier League. La CAN a évidemment joué un rôle dans cette statistique malheureuse, mais les blessures de Frimpong en sont la principale cause, ce qui est surprenant. 

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Blessures « difficiles à traiter »

    Frimpong n'avait pas manqué un seul match de Leverkusen pour cause de blessure depuis plus de trois ans lorsqu'il a rejoint Liverpool, mais il en a manqué 19 depuis son arrivée à Anfield en raison de trois problèmes distincts aux ischio-jambiers.

    La première s'est produite lors de son tout premier match en Premier League, contre Bournemouth ; la deuxième, après seulement 19 minutes de jeu lors de la victoire en Ligue des champions contre l'Eintracht Francfort, fin octobre. En conséquence, le joueur qui avait marqué (même si c'était par hasard) lors de son premier match officiel avec Liverpool, lors du Community Shield contre Crystal Palace, n'a pas réussi à prendre son élan au cours de ses quatre premiers mois au club.

    « Ça a été très difficile », a admis Frimpong en décembre. « Je ne suis pas vraiment du genre à me blesser. C'est donc très difficile à gérer pour moi, mais j'avais des gens, mes proches, autour de moi... Je pense simplement que cela fait partie du jeu. Les blessures arrivent à tout le monde et je suppose que c'était mon tour. Je pourrais dire que cela a été un début malchanceux pour moi, mais maintenant, je suis en meilleure santé. Je me sens bien. »

    Un peu plus d'un mois plus tard, cependant, il était de nouveau absent, après avoir été contraint de quitter le terrain après seulement trois minutes lors de la victoire 6-0 contre Qarabag. Le moment était particulièrement cruel, car Frimpong commençait enfin à montrer pourquoi Liverpool l'avait recruté.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    « Si important dans le football moderne »

    Il y a eu son apparition décisive lors d'une victoire cruciale contre les Spurs, où Frimpong a servi Hugo Ekitike pour ce qui s'est avéré être le but de la victoire, et une passe décisive pour Ryan Gravenberch lors de la victoire 2-1 contre les Wolves, qui a valu à Slot de chanter les louanges de son compatriote.

    « La vitesse, c'est ce qui caractérise Jérémie, et c'est tellement important et crucial dans le football moderne », a déclaré l'entraîneur aux journalistes. « Car pour créer quelque chose contre un bloc bas, des équipes qui défendent avec beaucoup de joueurs, les équipes cassent généralement ce bloc avec des coups de pied arrêtés. Or, ce n'est pas notre plus grande force, et le fait de pouvoir compter sur lui et sa vitesse est un atout, car le premier but que nous avons marqué était le fruit d'une pure capacité individuelle : rapide, bam, bam et un centre en retrait.

    D'accord, nous étions bien placés, mais c'est la vitesse que j'ai toujours voulu apporter cet été, et c'est ce que nous avons fait avec Hugo (Ekitike), c'est ce que nous avons fait avec Jérémie et avec Alex (Isak) également. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu utiliser tout l'argent que nous avons dépensé, et cela est dû aux blessures de ces joueurs. »

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un bon problème à avoir

    Cependant, alors qu'Isak reste sur la touche en raison d'une fracture à la jambe, Ekitike s'épanouit à l'avant et Frimpong est enfin disponible pour reprendre sa place de titulaire après avoir fait un retour encourageant contre West Ham ce week-end. Sans surprise, Slot hésite à prendre des risques avec Frimpong, étant donné que Conor Bradley ne jouera plus cette saison et que le malheureux Gomez est fragile comme du verre.

    « Je ne pense pas que le seul poste où nous avons eu des difficultés soit celui d'arrière droit », a déclaré l'ancien entraîneur du Feyenoord avant le déplacement de mardi à Molineux. « Je pense que cela a été le cas à plusieurs postes, mais celui d'arrière droit est probablement celui qui ressort le plus. Donc, le retour de Jeremie est vraiment une bonne chose, mais [la gestion de son temps de jeu] vous traverse l'esprit. »

    D'autant plus que Liverpool va reprendre cette semaine un rythme de trois à quatre jours d'intervalle pendant une série de matchs cruciaux avant la trêve internationale, avec notamment un huitième de finale de Ligue des champions contre Galatasaray et des matchs contre des équipes en difficulté comme les Wolves et Tottenham, qu'il faut absolument gagner pour assurer une place dans le top 5 de la Premier League.

    « Il faut tenir compte de tous ces éléments, en particulier avec les joueurs qui reviennent de blessure », a déclaré Slot. « Mais nous savons aussi l'importance de chaque match et je préfère avoir ce problème – gérer le temps de jeu que je peux lui accorder – plutôt que de le voir avec le staff médical pour sa rééducation. »

    En effet, on ne saurait trop insister sur l'importance de la disponibilité de Frimpong. Il a été impliqué dans cinq buts lors de ses six dernières apparitions toutes compétitions confondues et, comme l'a récemment écrit l'ancien Red John Aldridge dans le Liverpool Echo, « Frimpong apporte quelque chose de différent par rapport à nos autres joueurs. Il est tellement rapide, il est électrique. »

    En effet, le Néerlandais volant est un véritable changement de jeu et un potentiel sauveur de saison pour Slot, à condition qu'il parvienne à le maintenir en forme...

