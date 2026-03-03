Jeremie Frimpong peut voler ! Liverpool a besoin que son arrière latéral reste en forme et apporte un petit plus pour assurer une place dans le top 5

Cependant, alors qu'Isak reste sur la touche en raison d'une fracture à la jambe, Ekitike s'épanouit à l'avant et Frimpong est enfin disponible pour reprendre sa place de titulaire après avoir fait un retour encourageant contre West Ham ce week-end. Sans surprise, Slot hésite à prendre des risques avec Frimpong, étant donné que Conor Bradley ne jouera plus cette saison et que le malheureux Gomez est fragile comme du verre.
« Je ne pense pas que le seul poste où nous avons eu des difficultés soit celui d'arrière droit », a déclaré l'ancien entraîneur du Feyenoord avant le déplacement de mardi à Molineux. « Je pense que cela a été le cas à plusieurs postes, mais celui d'arrière droit est probablement celui qui ressort le plus. Donc, le retour de Jeremie est vraiment une bonne chose, mais [la gestion de son temps de jeu] vous traverse l'esprit. »
D'autant plus que Liverpool va reprendre cette semaine un rythme de trois à quatre jours d'intervalle pendant une série de matchs cruciaux avant la trêve internationale, avec notamment un huitième de finale de Ligue des champions contre Galatasaray et des matchs contre des équipes en difficulté comme les Wolves et Tottenham, qu'il faut absolument gagner pour assurer une place dans le top 5 de la Premier League.
« Il faut tenir compte de tous ces éléments, en particulier avec les joueurs qui reviennent de blessure », a déclaré Slot. « Mais nous savons aussi l'importance de chaque match et je préfère avoir ce problème – gérer le temps de jeu que je peux lui accorder – plutôt que de le voir avec le staff médical pour sa rééducation. »
En effet, on ne saurait trop insister sur l'importance de la disponibilité de Frimpong. Il a été impliqué dans cinq buts lors de ses six dernières apparitions toutes compétitions confondues et, comme l'a récemment écrit l'ancien Red John Aldridge dans le Liverpool Echo, « Frimpong apporte quelque chose de différent par rapport à nos autres joueurs. Il est tellement rapide, il est électrique. »
En effet, le Néerlandais volant est un véritable changement de jeu et un potentiel sauveur de saison pour Slot, à condition qu'il parvienne à le maintenir en forme...