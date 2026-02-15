Saka a en fait commencé le match remporté dimanche contre Wigan sur le banc, mais il est entré dans le onze de départ après que Riccardo Calafiori se soit blessé lors de l'échauffement et ait dû être remplacé. Arteta a choisi Saka, mais a en fait aligné l'international anglais au poste de numéro 8 plutôt que sur l'aile. Saka a ensuite participé à l'attaque clinique d'Arsenal, qui a pris une avance de 4-0 en moins de 30 minutes grâce à des buts de Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et un but contre son camp de Jack Hunt.

Arteta a fait part de ses impressions après le match et s'est réjoui de voir son équipe battre Wigan. Il a déclaré : « Je suis très satisfait du résultat et surtout de la performance, de la façon dont nous avons commencé le match. Quand vous affrontez ce genre d'adversaire en coupe, vous voulez vraiment montrer à quel point vous en voulez, et c'est exactement l'attitude que nous avons eue. J'ai ensuite été un peu surpris par le niveau de cohésion et de connexion très tôt dans le match, car quand vous effectuez autant de changements, cela peut faire partie du jeu, cela peut faire défaut. Mais ce n'était certainement pas le cas [pour nous] et nous avons marqué de très, très beaux buts. J'en suis très satisfait. »