« Je voulais essayer » - Mikel Arteta laisse entendre que Bukayo Saka pourrait occuper un nouveau rôle à Arsenal après la victoire en FA Cup
Arsenal se qualifie facilement pour le cinquième tour de la FA Cup
Saka a en fait commencé le match remporté dimanche contre Wigan sur le banc, mais il est entré dans le onze de départ après que Riccardo Calafiori se soit blessé lors de l'échauffement et ait dû être remplacé. Arteta a choisi Saka, mais a en fait aligné l'international anglais au poste de numéro 8 plutôt que sur l'aile. Saka a ensuite participé à l'attaque clinique d'Arsenal, qui a pris une avance de 4-0 en moins de 30 minutes grâce à des buts de Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et un but contre son camp de Jack Hunt.
Arteta a fait part de ses impressions après le match et s'est réjoui de voir son équipe battre Wigan. Il a déclaré : « Je suis très satisfait du résultat et surtout de la performance, de la façon dont nous avons commencé le match. Quand vous affrontez ce genre d'adversaire en coupe, vous voulez vraiment montrer à quel point vous en voulez, et c'est exactement l'attitude que nous avons eue. J'ai ensuite été un peu surpris par le niveau de cohésion et de connexion très tôt dans le match, car quand vous effectuez autant de changements, cela peut faire partie du jeu, cela peut faire défaut. Mais ce n'était certainement pas le cas [pour nous] et nous avons marqué de très, très beaux buts. J'en suis très satisfait. »
Arteta évoque la possibilité de faire jouer Saka plus au centre
Arteta a évoqué la nouvelle position de Saka après le match. Il a déclaré aux journalistes : « C'est une possibilité que je voulais essayer, et nous pourrions y avoir recours à l'avenir. Il reste encore beaucoup de matchs, de compétitions et de scénarios différents à jouer cette saison, et c'est une possibilité qui s'offre à nous.
Il est plus central, plus proche du but. Il est un peu plus difficile pour l'adversaire de le repérer en permanence. Il peut également échanger sa position avec un joueur excentré, et il est très doué pour trouver les espaces. Quand il est là, il peut vraiment vous faire mal avec le ballon. »
Eze impressionne lors de la victoire d'Arsenal
Arteta a également fait l'éloge d'Eberechi Eze, recruté cet été, qui a réalisé deux passes décisives et s'est illustré avec les Gunners après une période difficile récemment. Il a ajouté : « Oui, il a fait de superbes passes et ses intentions, je pense que le risque qu'il a pris dans le dernier tiers, le nombre de tirs qu'il a tenté, je pense que c'est vraiment positif. C'est ce que nous attendons de lui. C'est ce dont ces joueurs ont besoin, ces moments, et surtout quand on parle des joueurs créatifs, ils ont besoin de sentir qu'ils produisent ces moments et j'en suis très heureux, très heureux aussi pour Gabi, la course qu'il a faite, le timing et la finition, vraiment, vraiment positif. C'est donc bon pour le moral, pour la confiance, c'est vraiment une bonne chose. »
Et ensuite ?
Arsenal découvrira lundi, lors du tirage au sort, qui il affrontera au cinquième tour. Après cela, les Gunners se concentreront à nouveau sur leur quête du titre de Premier League et se rendront à Molineux pour affronter les Wolves, derniers du classement.
