« Je vais lui parler » - Endrick s'apprête à se faire réprimander par Paulo Fonseca à Lyon après la défaite cuisante du joueur prêté par le Real Madrid face à Strasbourg

L'engouement suscité par Endrick depuis son transfert très médiatisé de la capitale espagnole au Groupama Stadium s'est avéré tout à fait justifié au cours de ses premières semaines en France. Il a connu des débuts fulgurants dans son nouvel environnement, inscrivant cinq buts impressionnants, dont un spectaculaire triplé, et délivrant une passe décisive lors de ses quatre premiers matches toutes compétitions confondues. Cependant, le jeune prodige semblait complètement déconnecté du rythme du match de dimanche soir. Aligné sur l'aile droite, le joueur de 19 ans a eu beaucoup de mal à s'imposer face à une équipe locale très intense, qui a finalement remporté une victoire écrasante 3-1 au Stade de la Meinau.

De retour dans le onze de départ pour la première fois depuis son carton rouge coûteux contre Nantes il y a plusieurs semaines, Endrick était censé apporter la finition clinique dont son équipe avait tant besoin. Au lieu de cela, il s'est retrouvé isolé sur le flanc, incapable de pénétrer la défense disciplinée des hommes de Gary O'Neil. L'intensité déployée par les locaux a semblé submerger les visiteurs, et le jeune attaquant n'a pas réussi à reproduire la magie qui avait initialement convaincu les Merengues de s'assurer son avenir à long terme.