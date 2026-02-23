AFP
Traduit par
« Je vais lui parler » - Endrick s'apprête à se faire réprimander par Paulo Fonseca à Lyon après la défaite cuisante du joueur prêté par le Real Madrid face à Strasbourg
Un début fulgurant suivi d'une soirée difficile
L'engouement suscité par Endrick depuis son transfert très médiatisé de la capitale espagnole au Groupama Stadium s'est avéré tout à fait justifié au cours de ses premières semaines en France. Il a connu des débuts fulgurants dans son nouvel environnement, inscrivant cinq buts impressionnants, dont un spectaculaire triplé, et délivrant une passe décisive lors de ses quatre premiers matches toutes compétitions confondues. Cependant, le jeune prodige semblait complètement déconnecté du rythme du match de dimanche soir. Aligné sur l'aile droite, le joueur de 19 ans a eu beaucoup de mal à s'imposer face à une équipe locale très intense, qui a finalement remporté une victoire écrasante 3-1 au Stade de la Meinau.
De retour dans le onze de départ pour la première fois depuis son carton rouge coûteux contre Nantes il y a plusieurs semaines, Endrick était censé apporter la finition clinique dont son équipe avait tant besoin. Au lieu de cela, il s'est retrouvé isolé sur le flanc, incapable de pénétrer la défense disciplinée des hommes de Gary O'Neil. L'intensité déployée par les locaux a semblé submerger les visiteurs, et le jeune attaquant n'a pas réussi à reproduire la magie qui avait initialement convaincu les Merengues de s'assurer son avenir à long terme.
- AFP
Fonseca exige davantage d'Endrick
Interrogé spécifiquement sur la performance de l'international brésilien, Fonseca s'est montré catégorique quant à ses intentions de faire le point. Le manager lyonnais a déclaré à Ligue 1+: « Je ne veux pointer personne du doigt, tous les joueurs ont fait un mauvais match. Je vais lui parler, je dois voir ce qu'il aurait pu améliorer dans son jeu, mais je fais cela après chaque match. Aujourd'hui, tous les joueurs ont joué au même niveau, un niveau différent de celui que nous avions montré auparavant. »
Loin des sommets historiques
À l'approche du choc en Alsace, les enjeux étaient particulièrement élevés pour les visiteurs. Une victoire aurait permis à l'équipe lyonnaise d'égaler les exploits mythiques de la saison 2006-2007. Sous l'ère légendaire de Gérard Houllier, les Gones étaient la puissance incontestée du championnat national, établissant un record stupéfiant de 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues entre août et novembre 2006.
Au lieu d'entrer dans l'histoire, les hommes de Fonseca ont été dépassés dès le coup d'envoi. Le tacticien portugais a reconnu les échecs tactiques généraux qui ont affligé son équipe, admettant que celle-ci avait été contrainte de procéder à des changements structurels urgents afin de rester compétitive. « Nous avons procédé à des ajustements en défense, car les premières minutes ont été compliquées », a ajouté Fonseca. « Ils trouvaient des espaces dans notre ligne défensive et au milieu de terrain. Par la suite, nous avons réussi à rétablir un meilleur équilibre, mais il était difficile de jouer avec un déficit de deux buts. Nous avons bien réagi en deuxième mi-temps. Nous avons eu l'occasion d'égaliser, mais ils ont ensuite obtenu un penalty et le match était terminé. »
- (C)Getty Images
Quelle est la prochaine étape pour Endrick ?
Alors qu'ils s'apprêtent à affronter un calendrier éprouvant, la pression repose entièrement sur le joueur prêté, qui doit prouver qu'il est capable d'assimiler les consignes tactiques et de retrouver son efficacité devant le but. Lyon affrontera dimanche prochain son grand rival Marseille dans un match crucial de Ligue 1 au Stade Vélodrome, avant de disputer quatre jours plus tard un quart de finale de Coupe de France difficile à domicile contre une équipe de Lens en pleine forme, actuellement deuxième du classement. La question reste de savoir si le staff technique décidera de le replacer à son poste naturel de milieu central pour ces rencontres importantes ou s'il persistera dans son expérience sur le côté. Pour l'instant, il doit se préparer à une conversation difficile et sérieuse, car il cherche à prouver que cette escapade française peut à nouveau être un succès retentissant.
Publicité