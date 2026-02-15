Getty
« Je suis vraiment fier de toutes ces étapes franchies » - Harry Kane révèle son prochain objectif après que l'attaquant du Bayern Munich soit devenu le premier Anglais à marquer 500 buts en carrière
Le prolifique Kane atteint les 500 buts en carrière
Kane a franchi une étape importante en inscrivant un doublé pour le Bayern lors de sa victoire en Bundesliga contre le Werder Brême. L'international anglais a aidé l'équipe de Vincent Kompany à remporter une victoire 3-0 qui lui permet de conserver six points d'avance sur le Borussia Dortmund au classement de la première division allemande.
Le redoutable numéro 9 du Bayern a ouvert le score sur penalty, avant de marquer trois minutes plus tard d'un tir précis depuis l'extérieur de la surface. Ces deux buts lui ont permis d'atteindre le cap des 500 buts au cours d'une carrière tout à fait remarquable.
Kane fixe son prochain objectif après avoir franchi une étape historique
Kane est le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham, avec 280 buts marqués pour le club. Il a marqué 16 fois lors d'une série de prêts au début de sa carrière dans le nord de Londres. Il a rejoint l'Allianz Arena en 2023.
Il a maintenu un niveau individuel exceptionnel en Bavière, avec 126 buts marqués pour le Bayern en 131 apparitions. Il est désormais champion de Bundesliga, après avoir remporté son premier trophée, et compte deux autres Soulier d'or à son palmarès.
Au niveau international, Kane est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe masculine d'Angleterre. Il a inscrit 78 buts en 112 sélections avec les Three Lions et devrait battre le record d'apparitions de Peter Shilton, qui est de 125 matchs.
Kane est à juste titre fier de tout ce qu'il a accompli. Il a déclaré dans un message vidéo sur les réseaux sociaux : « Personnellement, je suis vraiment fier d'avoir atteint les 500 buts en carrière. Toutes ces étapes importantes sont quelque chose dont je suis vraiment fier. J'essaie de les assimiler, j'essaie de les apprécier. Un grand merci à tous mes coéquipiers au fil des ans, à tous les entraîneurs, à tout le personnel qui m'a aidé à y parvenir. »
Kane n'a jamais été du genre à se reposer sur ses lauriers ou à se complaire dans sa gloire, il a déjà les yeux rivés sur ses prochains objectifs. Il a ajouté : « Comme toujours, nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain but, et j'espère que nous pourrons en marquer quelques-uns de plus et voir jusqu'où nous pouvons aller. Je vous remercie pour tous vos messages et votre soutien, j'attends déjà avec impatience la semaine prochaine. »
Kane est-il le meilleur numéro 9 de sa génération ?
Kane est considéré comme ayant consolidé sa place parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Son ancien coéquipier des Spurs, Fraizer Campbell, a déclaré à GOAL où se situait le capitaine de l'Angleterre dans ce classement : « Il est au même niveau que les meilleurs. [Robert] Lewandowski est probablement un joueur similaire à lui. Il est tout aussi bon, sinon meilleur que lui.
C'est tout à son honneur. Il est passé du banc de Leicester en Championship au statut de meilleur numéro 9 du monde. Ses statistiques et ses buts ne mentent pas, et ce n'est pas le fruit du hasard : c'est le résultat d'un travail acharné, d'un dévouement sans faille et d'une volonté de continuer à faire ce qu'il fait le mieux, à savoir marquer des buts semaine après semaine. À mon avis, il fait sans aucun doute partie des plus grands joueurs de tous les temps. »
Un autre ancien coéquipier de Tottenham, Michel Vorm, a déjà déclaré à GOAL à propos du classement de Kane parmi les redoutables attaquants de la génération actuelle : « Lewandowski et Harry sont plus du même type que [Sergio] Aguero et [Luis] Suarez.
Pour moi, il fait partie des trois meilleurs attaquants de tous les temps en Europe. Cela ne fait aucun doute. Je suis peut-être un peu partial parce que j'ai joué avec lui et que je le connais, mais c'est un excellent finisseur. Lewandowski est plus son type que Suarez. Aguero a évidemment pris sa retraite un peu plus tôt. C'était aussi un excellent attaquant. Pour moi, Harry fait partie des trois meilleurs. »
Quelle est la prochaine étape pour Kane ? Négociations contractuelles et rumeurs de transfert
Kane sera déterminé à s'assurer la première place avant de raccrocher les crampons, mais rien n'indique que cela se produira de sitôt. Le Bayern a entamé des négociations pour prolonger le contrat de son joueur emblématique, qui expire en 2027, et qui a été associé à un transfert vers un autre club, car des clauses libératrices peuvent être déclenchées à chaque période de transfert.
