« Je suis vraiment fier de toutes ces étapes franchies » - Harry Kane révèle son prochain objectif après que l'attaquant du Bayern Munich soit devenu le premier Anglais à marquer 500 buts en carrière

Kane est le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham, avec 280 buts marqués pour le club. Il a marqué 16 fois lors d'une série de prêts au début de sa carrière dans le nord de Londres. Il a rejoint l'Allianz Arena en 2023.

Il a maintenu un niveau individuel exceptionnel en Bavière, avec 126 buts marqués pour le Bayern en 131 apparitions. Il est désormais champion de Bundesliga, après avoir remporté son premier trophée, et compte deux autres Soulier d'or à son palmarès.

Au niveau international, Kane est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe masculine d'Angleterre. Il a inscrit 78 buts en 112 sélections avec les Three Lions et devrait battre le record d'apparitions de Peter Shilton, qui est de 125 matchs.

Kane est à juste titre fier de tout ce qu'il a accompli. Il a déclaré dans un message vidéo sur les réseaux sociaux : « Personnellement, je suis vraiment fier d'avoir atteint les 500 buts en carrière. Toutes ces étapes importantes sont quelque chose dont je suis vraiment fier. J'essaie de les assimiler, j'essaie de les apprécier. Un grand merci à tous mes coéquipiers au fil des ans, à tous les entraîneurs, à tout le personnel qui m'a aidé à y parvenir. »

Kane n'a jamais été du genre à se reposer sur ses lauriers ou à se complaire dans sa gloire, il a déjà les yeux rivés sur ses prochains objectifs. Il a ajouté : « Comme toujours, nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain but, et j'espère que nous pourrons en marquer quelques-uns de plus et voir jusqu'où nous pouvons aller. Je vous remercie pour tous vos messages et votre soutien, j'attends déjà avec impatience la semaine prochaine. »