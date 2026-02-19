Getty Images Sport
« Je suis épuisé mentalement » - Philippe Coutinho confirme son départ du club de son enfance, Vasco da Gama
Coutinho quitte Vasco après une déclaration émouvante
Coutinho a révélé que son passage à Vasco était terminé dans une déclaration émouvante sur Instagram, affirmant à ses fans que le club resterait toujours dans son cœur, mais que le moment était venu de dire au revoir, car il était « mentalement épuisé » et que son « cycle au sein du club était terminé ».
Le joueur de 33 ans a fait ses classes dans les équipes juniors de Vasco avant de partir pour l'Inter Milan à l'âge de 18 ans en 2010, après avoir initialement signé pour 3,5 millions de livres sterling (4,7 millions de dollars) deux ans auparavant. Après une carrière couronnée de succès qui l'a vu jouer pour l'Inter, Liverpool, Barcelone et le Bayern Munich, et après avoir été transféré pour 145 millions de livres sterling (195 millions de dollars) au géant catalan, Coutinho a profité d'un bref retour dans le club où tout a commencé, mais il est à nouveau libre de tout contrat après avoir demandé la résiliation de son contrat.
Coutinho explique son départ de Vasco da Gama
Coutinho a écrit mercredi dans un post sur Instagram : « J'ai longuement réfléchi avant d'écrire ceci. Vraiment. Mais, par respect, affection et amour pour vous et pour ce club, j'ai senti que je devais venir ici et parler avec mon cœur.
J'ai choisi de revenir au Vasco parce que j'aime ce club. J'aime tout ce que le Vasco représente dans ma vie. Porter ce maillot a été l'un des choix les plus importants que j'ai jamais faits. Et, à chaque entraînement, à chaque match, j'ai donné le meilleur de moi-même. Toujours ! Je n'ai jamais manqué de dévouement, jamais manqué de volonté et d'engagement.
« Être jugé par d'innombrables personnes pour quelque chose qui ne fait pas partie de mon caractère est extrêmement difficile. Je ne manquerais jamais de respect aux supporters, à mes coéquipiers ou à Vasco. Je n'ai jamais fait cela où que ce soit. Tous ceux qui me connaissent le savent.
À ce moment-là, en me rendant aux vestiaires, j'ai senti et compris que mon aventure au sein du club était terminée, et je ne suis pas revenu afin de privilégier ma santé mentale. Cela me fait beaucoup de peine. »
« Un amour unique » : Coutinho fait ses adieux émouvants à Vasco
« La vérité, c'est que je suis très épuisé mentalement », a-t-il poursuivi. « J'ai toujours été très réservé, donc ce n'est pas facile pour moi de dire cela ici, mais je dois être honnête.
Ma relation avec Vasco est une relation d'amour. Et elle le restera pour toujours. C'est le cœur lourd que je comprends qu'il est temps pour moi de prendre du recul et de tourner la page Vasco.
Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu ici. Je garderai Vasco dans mon cœur pour toujours. Dans mon cœur. Dans mon histoire. Dans ma vie. Du fond du cœur... Merci pour tout. »
L'aventure de Coutinho au Vasco touche à sa fin alors qu'une nouvelle étape dans sa carrière s'annonce
Coutinho a inscrit 17 buts et délivré sept passes décisives en 81 matches depuis son retour à Vasco, d'abord sous forme de prêt en 2024, puis définitif l'été dernier. Mais son retour au Brésil, qui avait bien commencé, a pris une tournure négative ces dernières semaines.
Il a été hué à plusieurs reprises par ses propres supporters, notamment lors de la victoire aux tirs au but contre Volta Redonda, équipe de deuxième division, en quarts de finale du Campeonato Carioca. Coutinho a été remplacé à la mi-temps et, compte tenu de l'accueil qui lui avait été réservé, il a préféré ne pas revenir sur le banc pour soutenir ses coéquipiers en deuxième mi-temps.
Coutinho est désormais libre de tout contrat et cherchera à entamer un nouveau chapitre de sa carrière et de sa vie alors qu'il entre dans la dernière partie de sa carrière de joueur.
