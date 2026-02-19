« Je suis épuisé mentalement » - Philippe Coutinho confirme son départ du club de son enfance, Vasco da Gama

Coutinho a écrit mercredi dans un post sur Instagram : « J'ai longuement réfléchi avant d'écrire ceci. Vraiment. Mais, par respect, affection et amour pour vous et pour ce club, j'ai senti que je devais venir ici et parler avec mon cœur.

J'ai choisi de revenir au Vasco parce que j'aime ce club. J'aime tout ce que le Vasco représente dans ma vie. Porter ce maillot a été l'un des choix les plus importants que j'ai jamais faits. Et, à chaque entraînement, à chaque match, j'ai donné le meilleur de moi-même. Toujours ! Je n'ai jamais manqué de dévouement, jamais manqué de volonté et d'engagement.

« Être jugé par d'innombrables personnes pour quelque chose qui ne fait pas partie de mon caractère est extrêmement difficile. Je ne manquerais jamais de respect aux supporters, à mes coéquipiers ou à Vasco. Je n'ai jamais fait cela où que ce soit. Tous ceux qui me connaissent le savent.

À ce moment-là, en me rendant aux vestiaires, j'ai senti et compris que mon aventure au sein du club était terminée, et je ne suis pas revenu afin de privilégier ma santé mentale. Cela me fait beaucoup de peine. »