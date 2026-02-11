Getty Images Sport
« Je souffrais d'anxiété depuis un an et demi » - Ronald Araujo, joueur du FC Barcelone, se confie sur son combat contre la dépression après avoir fait une pause dans sa carrière footballistique.
Retraite spirituelle à Jérusalem après une sortie choc
En novembre, Barcelone a accordé à Araujo un « congé indéfini » de l'équipe première. À l'époque, le club avait invoqué des « raisons personnelles » pour justifier le départ soudain de l'Uruguayen, qui est survenu immédiatement après une performance désastreuse en Ligue des champions contre Chelsea, où il avait reçu un carton rouge.
Il est apparu par la suite que le joueur de 26 ans avait passé son temps loin de la Catalogne à entreprendre un voyage spirituel pour se ressourcer. Araujo s'est rendu en Israël, où il a passé plusieurs semaines à Jérusalem afin de se déconnecter de la pression incessante du football de haut niveau et de renouer avec sa foi. Ce voyage a été approuvé par l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco, qui ont privilégié le bien-être du joueur plutôt que les besoins sportifs pendant une période difficile pour la défense de l'équipe.
Le défenseur a finalement rejoint le siège du club en janvier. Sa réintégration s'est faite progressivement : il s'est d'abord entraîné seul avant de rejoindre les séances collectives, puis a finalement fait son apparition lors du match de championnat contre Elche.
- Getty Images Sport
« Ça vous ronge de l'intérieur » - Araujo à propos du fait de jouer malgré la douleur
S'exprimant pour la première fois depuis son retour au bercail, Araujo a livré un témoignage sincère et émouvant sur la période sombre qu'il traversait bien avant son congé. Dans une interview sans concession accordée à Mundo Deportivo, le défenseur central a admis avoir masqué ses symptômes pendant 18 mois, essayant de maintenir l'image du défenseur coriace que les fans adorent.
« Je souffrais d'anxiété depuis un an et demi, qui s'est transformée en dépression, et je jouais dans cet état », a-t-il déclaré. « Cela n'aide pas, car sur le terrain, on ne se sent pas vraiment soi-même. Vous connaissez votre valeur et ce que vous pouvez apporter sur le terrain, et quand je ne me sentais pas bien, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce jour-là, j'ai réalisé que c'était fini, que je devais parler à des professionnels et au club pour qu'ils puissent m'aider. »
Il a expliqué que son milieu culturel et le machisme souvent associé au football rendaient difficile d'admettre sa vulnérabilité, ajoutant : « Vous essayez d'être fort, peut-être à cause de vos racines, de vos origines, vous commencez à aller de l'avant, mais je sentais que je n'allais pas bien. Pas seulement dans le sport, mais aussi dans ma famille et ma vie personnelle. Je ne me sentais pas moi-même, et c'est là que j'ai compris et que je me suis dit : quelque chose ne va pas, je dois en parler et demander de l'aide. Je suis le genre de personne qui garde tout pour moi, mais il faut aussi comprendre qu'il existe des professionnels qui peuvent vous aider, vous donner des outils pour savoir comment gérer certaines situations... J'avais besoin de parler et de dire que quelque chose n'allait pas chez moi pour pouvoir m'en sortir. »
Les abus sur les réseaux sociaux et le point de rupture
Alors que le conflit mental couvait depuis des mois, le point de rupture a été atteint en novembre. Les insultes qu'il a reçues après son expulsion contre Chelsea - un moment qui a fait écho à son carton rouge controversé contre le PSG lors des saisons précédentes - sont passées de critiques professionnelles à de viles attaques personnelles.
Araujo a souligné la déshumanisation des footballeurs modernes, notant que le public oublie souvent le coût humain de ses commentaires. « En fin de compte, nous sommes des personnes avant d'être des footballeurs. Tout ne tourne pas autour de l'argent, tout ne tourne pas autour de la célébrité », a-t-il affirmé. « Nous souffrons aussi à cause de ce qui se passe sur le terrain. Nous avons de la chance de faire ce que nous faisons, oui, mais derrière tout cela, il y a une personne, il y a des sentiments. »
Le plus douloureux pour l'Uruguayen était de voir les conséquences de ces abus sur sa famille. Il a raconté un moment particulièrement déchirant qui l'a convaincu qu'il devait prendre ses distances. « Je me souviens d'un jour où je buvais du maté avec ma femme. J'ai vu son visage changer alors qu'elle regardait son téléphone et des larmes ont coulé », se souvient-il. « Je lui ai demandé ce qu'elle voyait... « Je ne comprends pas la méchanceté des gens, ils souhaitent la mort de nos filles », m'a-t-elle répondu. »
- Getty Images Sport
Une « personne différente » revient au bercail
Après avoir sollicité l'aide de professionnels et pris le temps nécessaire pour se ressourcer à Jérusalem, Araujo estime être sorti de l'ombre avec une nouvelle perspective sur la vie et le football. Son retour sur le terrain a déjà été marqué par un but en Copa del Rey, mais pour Araujo, la plus grande victoire est sa clarté mentale.
« Je pense que le pire est passé. J'ai touché le fond. Je suis bien préparé, je travaille avec de grands professionnels et je suis impatient d'affronter ce qui m'attend », a-t-il déclaré.
« Barcelone est ma maison. La ville est ma maison. Le club est ma maison. J'ai passé presque toute ma vie professionnelle ici. Je me sens très à l'aise, apprécié par le club et les supporters. Et j'ai vraiment hâte de voir les choses sous un angle différent et de montrer ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer. Je comprends qu'il existe deux mondes, le monde réel et le monde virtuel. Et dans le monde réel, je sens le soutien des fans, des supporters du Barça et du club. C'est très important. J'ai vraiment envie de réussir ici et de remporter les titres importants que nous voulons tous. »
Traduit automatiquement par GOAL-e
