« Je souffrais d'anxiété depuis un an et demi » - Ronald Araujo, joueur du FC Barcelone, se confie sur son combat contre la dépression après avoir fait une pause dans sa carrière footballistique.

S'exprimant pour la première fois depuis son retour au bercail, Araujo a livré un témoignage sincère et émouvant sur la période sombre qu'il traversait bien avant son congé. Dans une interview sans concession accordée à Mundo Deportivo, le défenseur central a admis avoir masqué ses symptômes pendant 18 mois, essayant de maintenir l'image du défenseur coriace que les fans adorent.

« Je souffrais d'anxiété depuis un an et demi, qui s'est transformée en dépression, et je jouais dans cet état », a-t-il déclaré. « Cela n'aide pas, car sur le terrain, on ne se sent pas vraiment soi-même. Vous connaissez votre valeur et ce que vous pouvez apporter sur le terrain, et quand je ne me sentais pas bien, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce jour-là, j'ai réalisé que c'était fini, que je devais parler à des professionnels et au club pour qu'ils puissent m'aider. »

Il a expliqué que son milieu culturel et le machisme souvent associé au football rendaient difficile d'admettre sa vulnérabilité, ajoutant : « Vous essayez d'être fort, peut-être à cause de vos racines, de vos origines, vous commencez à aller de l'avant, mais je sentais que je n'allais pas bien. Pas seulement dans le sport, mais aussi dans ma famille et ma vie personnelle. Je ne me sentais pas moi-même, et c'est là que j'ai compris et que je me suis dit : quelque chose ne va pas, je dois en parler et demander de l'aide. Je suis le genre de personne qui garde tout pour moi, mais il faut aussi comprendre qu'il existe des professionnels qui peuvent vous aider, vous donner des outils pour savoir comment gérer certaines situations... J'avais besoin de parler et de dire que quelque chose n'allait pas chez moi pour pouvoir m'en sortir. »