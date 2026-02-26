Getty
« Je regarde Love Island pendant le vol ! » - La nouvelle recrue des Lionesses, Poppy Pattinson, révèle pourquoi elle a manqué l'appel de Sarina Wiegman après avoir reçu sa première invitation en équipe senior d'Angleterre
Les blessures continuent : les Lionesses privées de joueuses clés pour les qualifications à la Coupe du monde
L'Angleterre a pu accueillir à nouveau de nombreuses joueuses pour les matchs de la semaine prochaine, après avoir perdu tant de joueuses clés lors des matchs amicaux qui ont suivi le triomphe de l'Euro 2025 l'été dernier. Leah Williamson, Lauren James et Hannah Hampton font partie des joueuses qui ont manqué les deux derniers matchs des Lionesses l'année dernière et qui peuvent revenir dans l'équipe alors qu'elles entament leur campagne de qualification pour la Coupe du monde, mais tout n'est pas rose pour autant.
Tout comme Ella Toone et Beth Mead, l'arrière gauche de Chelsea Niamh Charles reste sur la touche et, alors que ses collègues Lucy Bronze et Taylor Hinds viennent tout juste de reprendre du service, Wiegman a choisi de faire appel à une nouvelle recrue pour renforcer ce poste, Pattinson. Cependant, la défenseuse de London City a initialement manqué sa convocation, comme elle l'a récemment révélé.
- Getty Images
Regarder Love Island pendant un vol ! Pourquoi Pattinson a raté la sélection de Wiegman pour l'équipe d'Angleterre
S'adressant aux journalistes cette semaine après avoir été sélectionnée pour la première fois en équipe senior d'Angleterre, Pattinson a été interrogée sur l'endroit où elle se trouvait et ce qu'elle faisait lorsque le téléphone a sonné pour lui annoncer la nouvelle. « J'étais en fait dans un avion », a-t-elle répondu. « Je pense que tout le monde a une anecdote à raconter à ce sujet, mais j'étais effectivement dans un avion, donc j'ai manqué l'appel. À mon arrivée, j'ai vu l'appel manqué et un message de Sarina me demandant de la rappeler.
Vous pouvez donc imaginer que les personnes à côté de moi pensaient probablement que je me détendais en regardant Love Island pendant le vol. Et puis, quand j'ai atterri, je me suis dit : « Oh mon Dieu ». C'était évidemment stressant d'attendre que tout le monde descende de l'avion. Je me disais : "Allez, dépêchez-vous de récupérer vos affaires", mais une fois arrivé à l'aéroport, je l'ai rappelée et je suis super fier. Elle m'a félicité et m'a invité à rejoindre le camp. »
Un espoir bien connu : le parcours de Pattinson jusqu'à sa première sélection en équipe d'Angleterre
Pattinson n'est en aucun cas une inconnue pour Wiegman et son équipe. La joueuse de 25 ans a régulièrement fait partie des équipes nationales juniors anglaises au début de sa carrière et a joué pour les moins de 23 ans jusqu'en 2024, après avoir été sélectionnée à pratiquement tous les niveaux auparavant. Elle a également été une habituée de la Super League féminine, jouant régulièrement pour Bristol City, Everton et Brighton avant de rejoindre London City, après avoir fait ses débuts à Sunderland et avoir été transférée à Manchester City alors qu'elle était encore adolescente.
Ainsi, compte tenu de l'absence de Charles et du temps de jeu limité dont Hinds a bénéficié récemment, les options au poste d'arrière gauche sont limitées pour l'Angleterre dans ce camp. Il est donc logique que Wiegman se tourne vers Pattinson et lui donne l'occasion de montrer ce dont elle est capable, après avoir enchaîné les titularisations avec London City ces dernières semaines, suite à une blessure en début de saison.
- Getty Images
Que peut apporter Pattinson aux Lionesses ? Wiegman souligne les qualités qu'elle « apprécie particulièrement ».
Wiegman a également été impressionnée par les performances de Pattinson depuis le début de l'année. Lors de l'annonce de sa sélection la semaine dernière, elle a souligné certaines des qualités de la joueuse de 25 ans qu'elle apprécie et qu'elle souhaite voir mises en avant dans le contexte anglais.
« Nous la suivons depuis longtemps », a déclaré la sélectionneuse des Lionesses. « Elle est en forme depuis un certain temps, elle a joué et je pense qu'elle a réalisé de très bonnes performances avec les London City Lionesses. C'est une arrière gauche très proactive, elle couvre tout le côté, prend beaucoup d'initiatives et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que lorsqu'elle a le ballon, elle veut vraiment jouer vers l'avant. Elle est également très énergique. »
Pattinson est impatiente de montrer tout cela lors des occasions qui se présenteront à elle la semaine prochaine, ajoutant : « Je suis pleinement consciente qu'il y a d'excellentes joueuses dans cette équipe, mais je veux apporter ma force à l'équipe. Je veux apporter ce que je peux. Évidemment, c'est la première étape, être sélectionnée, mais je ne veux pas que ce soit la dernière. Je veux apprendre beaucoup. Il y a de grandes joueuses et des joueuses talentueuses dans le groupe. [Je veux] apprendre des leaders qui m'entourent et, surtout, prendre du plaisir et exprimer mes points forts sur le terrain. »
