« Je regarde Love Island pendant le vol ! » - La nouvelle recrue des Lionesses, Poppy Pattinson, révèle pourquoi elle a manqué l'appel de Sarina Wiegman après avoir reçu sa première invitation en équipe senior d'Angleterre

Wiegman a également été impressionnée par les performances de Pattinson depuis le début de l'année. Lors de l'annonce de sa sélection la semaine dernière, elle a souligné certaines des qualités de la joueuse de 25 ans qu'elle apprécie et qu'elle souhaite voir mises en avant dans le contexte anglais.

« Nous la suivons depuis longtemps », a déclaré la sélectionneuse des Lionesses. « Elle est en forme depuis un certain temps, elle a joué et je pense qu'elle a réalisé de très bonnes performances avec les London City Lionesses. C'est une arrière gauche très proactive, elle couvre tout le côté, prend beaucoup d'initiatives et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que lorsqu'elle a le ballon, elle veut vraiment jouer vers l'avant. Elle est également très énergique. »

Pattinson est impatiente de montrer tout cela lors des occasions qui se présenteront à elle la semaine prochaine, ajoutant : « Je suis pleinement consciente qu'il y a d'excellentes joueuses dans cette équipe, mais je veux apporter ma force à l'équipe. Je veux apporter ce que je peux. Évidemment, c'est la première étape, être sélectionnée, mais je ne veux pas que ce soit la dernière. Je veux apprendre beaucoup. Il y a de grandes joueuses et des joueuses talentueuses dans le groupe. [Je veux] apprendre des leaders qui m'entourent et, surtout, prendre du plaisir et exprimer mes points forts sur le terrain. »