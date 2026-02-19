« Je pense que oui ! » - Carlo Ancelotti confirme qu'il s'apprête à signer un nouveau contrat avec le Brésil avant la Coupe du monde 2026

Ancelotti devrait apparaître dans le prochain épisode d'Universo Valdano et, dans un aperçu de l'interview , cité par AS, Ancelotti a évoqué le plaisir qu'il a pris jusqu'à présent à diriger la sélection brésilienne, après les récentes informations selon lesquelles il aurait conclu un accord verbal pour prolonger son contrat.

Le technicien de 66 ans a débuté sa première expérience à la tête d'une sélection nationale en mai 2025, après quatre années couronnées de succès à la tête du Real Madrid lors de son deuxième mandat au sein du club. Le Brésil aborde la prochaine Coupe du monde comme l'un des favoris, comme toujours, même si beaucoup le considèrent comme légèrement en retrait par rapport aux favoris, n'ayant plus remporté la Coupe du monde depuis 2002.

Le classement mondial actuel de la quintuple championne du monde, qui occupe la cinquième place, reflète cette situation, puisqu'elle se trouve derrière l'Espagne, championne d'Europe, l'Argentine, la France et l'Angleterre au coefficient. Mais avec Ancelotti à la barre pour les deux prochaines Coupes du monde, elle aura toutes les chances de mettre fin à 24 ans d'attente pour remporter le plus grand trophée du football.