Getty
Traduit par
« Je pense que oui ! » - Carlo Ancelotti confirme qu'il s'apprête à signer un nouveau contrat avec le Brésil avant la Coupe du monde 2026
Ancelotti confirme son désir de signer un nouveau contrat avec le Brésil
Ancelotti devrait apparaître dans le prochain épisode d'Universo Valdano et, dans un aperçu de l'interview , cité par AS, Ancelotti a évoqué le plaisir qu'il a pris jusqu'à présent à diriger la sélection brésilienne, après les récentes informations selon lesquelles il aurait conclu un accord verbal pour prolonger son contrat.
Le technicien de 66 ans a débuté sa première expérience à la tête d'une sélection nationale en mai 2025, après quatre années couronnées de succès à la tête du Real Madrid lors de son deuxième mandat au sein du club. Le Brésil aborde la prochaine Coupe du monde comme l'un des favoris, comme toujours, même si beaucoup le considèrent comme légèrement en retrait par rapport aux favoris, n'ayant plus remporté la Coupe du monde depuis 2002.
Le classement mondial actuel de la quintuple championne du monde, qui occupe la cinquième place, reflète cette situation, puisqu'elle se trouve derrière l'Espagne, championne d'Europe, l'Argentine, la France et l'Angleterre au coefficient. Mais avec Ancelotti à la barre pour les deux prochaines Coupes du monde, elle aura toutes les chances de mettre fin à 24 ans d'attente pour remporter le plus grand trophée du football.
- AFP
Le sélectionneur du Brésil s'apprête à s'engager pour l'avenir avec la Seleção
Interrogé sur son avenir avec le Brésil, Ancelotti a déclaré : « Je pense que je vais renouveler mon contrat de quatre ans avec le Brésil. C'est un nouveau travail, je l'aime beaucoup. »
Il a ensuite évoqué Vinicius Jr, qu'il entraînait au Real Madrid : « Je lui ai parlé. Un joueur doit respecter son entraîneur et ses coéquipiers. Il a beaucoup amélioré son attitude sur le terrain », souligne-t-il.
« Les Brésiliens sont très humbles, ils sont très différents. Le Vini qui vient ici est très différent de celui du Real Madrid, sur le plan humain », ajoute-t-il à l'animateur Jorge Valdano, lors d'une interview réalisée dans les locaux de la Confédération brésilienne de football.
Vinicius Jr a récemment fait l'objet d'insultes racistes présumées de la part de Gianluca Prestianni lors du match retour des barrages de la Ligue des champions mardi soir. Une enquête est en cours.
Ancelotti s'exprime sur la situation actuelle au Real Madrid - et sur un éventuel retour ?
Au sujet de la situation au Real Madrid, son ancien club, qui a vu son remplaçant Xabi Alonso limogé le mois dernier et qui est désormais dirigé par Alvaro Arbeloa, Ancelotti a déclaré : « Il [Alonso] a rencontré des difficultés... L'esprit d'adaptation est une composante très importante du métier d'entraîneur, et essayer de recréer un environnement prend du temps, ce qui n'est pas toujours possible. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait revenir pour un troisième mandat au Santiago Bernabeu, Ancelotti a répondu : « C'est une bonne question... », laissant son avenir à long terme encore ouvert à l'interprétation. Pour l'instant, cependant, il semble s'être engagé à vivre au Brésil.
- AFP
Le nouveau contrat d'Ancelotti serait un énorme coup de pouce pour le Brésil
Avec Ancelotti sur le point de signer un nouveau contrat de quatre ans avec le Brésil, cela représente non seulement un énorme coup de pouce pour la Seleção, mais aussi un coup dur pour des clubs tels que le Real Madrid et Manchester United, qui auraient pu être intéressés par l'embauche de l'Italien dans un avenir proche.
Ancelotti a fait ses preuves en remportant des victoires sur les plus grandes scènes et en gérant certains des plus grands joueurs et des ego les plus exigeants de ce sport. Si cette équipe brésilienne n'est peut-être pas aussi étoffée que certaines de ses prédécesseurs, elle compte néanmoins dans ses rangs des joueurs de classe mondiale et la nation exige des résultats. C'est un projet ambitieux, mais auquel le manager et la confédération croient clairement.
La Coupe du monde débutera dans seulement 112 jours et les préparatifs battent leur plein, tant au niveau de la composition des équipes que dans les pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il reste toutefois des défis à relever, comme le litige concernant les licences des stades, qui pourrait entraîner le déplacement de deux matchs de l'Écosse, adversaire du Brésil dans le groupe C, à quelques mois du retour du plus grand événement footballistique mondial.
Publicité