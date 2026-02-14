Getty
« Je pensais que le ballon était rentré ! » - Liam Delap, joueur de Chelsea, explique son terrible raté contre Hull après avoir réalisé un triplé d'assistances
Chelsea s'impose malgré l'échec de Delap
Chelsea s'est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup au MKM Stadium en battant Hull grâce à un triplé de Pedro Neto et un but d'Estevao. Pourtant, ce fut une soirée étrange pour Delap, qui n'a une fois de plus pas réussi à trouver le chemin des filets. Il aurait dû marquer en première mi-temps, mais il n'a pas réussi à s'assurer que le ballon avait franchi la ligne après avoir bloqué un dégagement du gardien. Delap a réussi à récupérer le ballon perdu et a tiré au but, mais son tir a été bloqué par Phillips. L'attaquant a terminé le match avec trois passes décisives, mais il n'a marqué que deux buts en 23 apparitions cette saison pour Chelsea et n'a pas marqué lors de ses neuf derniers matchs pour les Blues.
« Je croyais que c'était bon ! »
Delap a admis après coup qu'il était convaincu que le ballon était entré dans les cages. Il a déclaré à TNT Sports : « Je le jure sur ma vie, j'ai failli m'enfuir. Je pensais qu'il était entré. Évidemment, j'attendais que l'arbitre siffle. J'aurais dû le mettre une deuxième fois, mais c'était fou. C'était idiot de ma part, mais je pensais qu'il était entré. »
Cette erreur lui a valu les critiques du commentateur et meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, Alan Shearer. Il a déclaré à BBC Sport : « Mon Dieu. Mais qu'est-ce que fait Delap ? On dirait qu'il se dit : « J'ai tout le temps du monde ». Il se dirige tranquillement vers le ballon et prend son temps. Qu'est-ce qu'il attend ? Liam Delap n'a pas passé quatre bonnes minutes. Il a perdu le ballon deux fois et a raté une occasion facile. Delap a été médiocre et on lui a donné sa chance ce soir. Delap a l'air très paresseux, il doit améliorer ses performances. »
Delap a réussi à se rattraper, réalisant un triplé d'assistances dans le match, ce qui lui a valu les éloges de Shearer après coup. Il a ajouté : « Delap s'est bien remis de ce début de match et a joué un rôle déterminant dans la victoire. Il mérite beaucoup de crédit pour cela. »
Qu'a dit Rosenior à propos de Delap ?
Après le match, Liam Rosenior, l'entraîneur de Chelsea, a couvert Delap d'éloges pour sa performance. Il a déclaré aux journalistes : « Une performance exceptionnelle. Pour être numéro 9, surtout dans le système que nous utilisons, il ne s'agit pas toujours de soi-même. Il s'agit de faire jouer les autres. Il s'agit parfois de faire des courses sacrificielles pour que les autres joueurs aient de l'espace, et je pense qu'il a très bien lancé notre pressing. Mais c'est bien, d'une certaine manière, que vous distinguiez autant de joueurs différents, car cela signifie que l'équipe a vraiment bien joué. Et de 1 à 15, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne performance ce soir. »
Rosenior a également évoqué la performance de son équipe et expliqué pourquoi il était si impressionné par ses joueurs. Il a ajouté : « Je pense que le point positif global était l'application de l'équipe. J'ai trouvé que notre pressing, notre intensité, notre rythme de travail et Pedro en étaient l'illustration parfaite, pour être honnête. C'est pour cela qu'il marque les buts qu'il marque. J'ai beaucoup de chance d'avoir des joueurs aussi talentueux. Je me rends vite compte qu'ils ne sont pas seulement de bons joueurs, mais aussi des professionnels exceptionnels. J'ai trouvé que c'était une performance très professionnelle ce soir contre une très bonne équipe qui vise la Premier League. Ce n'est pas un match facile. Une partie de notre jeu correspondait exactement à ce que je voulais voir, mais avant cela, les valeurs défendues par l'équipe ce soir ont fait de moi un entraîneur très heureux. »
Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?
Chelsea connaîtra lundi son adversaire pour le cinquième tour, lors du tirage au sort de la prochaine phase de la FA Cup. En attendant, le club se concentrera sur son prochain match contre Burnley en Premier League, dans une semaine.
