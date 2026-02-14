Delap a admis après coup qu'il était convaincu que le ballon était entré dans les cages. Il a déclaré à TNT Sports : « Je le jure sur ma vie, j'ai failli m'enfuir. Je pensais qu'il était entré. Évidemment, j'attendais que l'arbitre siffle. J'aurais dû le mettre une deuxième fois, mais c'était fou. C'était idiot de ma part, mais je pensais qu'il était entré. »

Cette erreur lui a valu les critiques du commentateur et meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, Alan Shearer. Il a déclaré à BBC Sport : « Mon Dieu. Mais qu'est-ce que fait Delap ? On dirait qu'il se dit : « J'ai tout le temps du monde ». Il se dirige tranquillement vers le ballon et prend son temps. Qu'est-ce qu'il attend ? Liam Delap n'a pas passé quatre bonnes minutes. Il a perdu le ballon deux fois et a raté une occasion facile. Delap a été médiocre et on lui a donné sa chance ce soir. Delap a l'air très paresseux, il doit améliorer ses performances. »

Delap a réussi à se rattraper, réalisant un triplé d'assistances dans le match, ce qui lui a valu les éloges de Shearer après coup. Il a ajouté : « Delap s'est bien remis de ce début de match et a joué un rôle déterminant dans la victoire. Il mérite beaucoup de crédit pour cela. »