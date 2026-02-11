Getty
« Je ne veux pas que cela concerne ma personne » - The United Strand réagit après le match nul de Manchester United contre West Ham qui met fin à ses espoirs de coupe de cheveux.
La série de victoires de Manchester United prend fin
Manchester United est en grande forme depuis que Michael Carrick a remplacé Ruben Amorim au poste d'entraîneur, battant Arsenal, Manchester City, Fulham et Tottenham pour revenir dans le top 4 de la Premier League. Les Red Devils espéraient poursuivre sur leur lancée au London Stadium, mais ils ont pris du retard dès le début de la seconde mi-temps lorsque Tomas Soucek a ouvert le score. Un but de Benjamin Sesko dans le temps additionnel a permis aux visiteurs d'arracher le match nul, mais cela n'a pas suffi pour envoyer United Strand chez le coiffeur. Son défi est désormais remis à zéro et sa déception était évidente pour tous sur les réseaux sociaux.
- Getty Images Sport
« Je ne veux pas que cela concerne ma personne. »
Le coup médiatique de United Strand s'est avéré payant, même s'il n'est « pas aussi bien payé que certains le pensent », et contribue également à une bonne cause. Le défi d'Ilett consiste à collecter des fonds pour Little Princess Trust, une association caritative qui fournit des perruques aux enfants ayant perdu leurs cheveux à la suite d'un traitement contre le cancer ou d'autres maladies, et il affirme que plus cela dure longtemps, mieux c'est pour eux.
« Plus ça dure longtemps, mieux c'est pour l'association », a déclaré Ilett lors de son live stream après le tirage au sort. « Je ne veux pas que cela tourne autour de moi, même si je suis sûr que ce sera probablement le cas, mais je suis toujours invaincu et en bonne forme. »
Carrick réagit au match nul de Manchester United
Carrick s'est également exprimé après le match, admettant qu'il était ravi du but égalisateur tardif, mais déçu de ne pas avoir remporté les trois points. Il a déclaré aux journalistes : « C'est un sentiment mitigé. Nous savons que nous n'étions pas au meilleur de notre forme et nous en félicitons West Ham. Nous pouvons faire mieux, les garçons sont frustrés et déçus, ce qui est bon à voir. Nous avons marqué un but tardif, c'est un grand moment et un autre point positif. Nous ne voulons pas avoir à nous appuyer dessus et à l'utiliser trop souvent, mais dans l'ensemble, un point est quelque chose que nous pouvons accepter. Quand on évalue les matchs sur une période de cinq rencontres, n'avoir qu'un seul match nul est très positif, mais les sentiments sont mitigés.
Nous savons à quel point il est difficile d'enchaîner les victoires dans ce championnat, ce n'est pas facile. Parfois, vous êtes dangereux, vous avez une étincelle, et parfois vous êtes lourds. Vous devez trouver la réponse, vous devez trouver un moyen. Le but que nous avons concédé était frustrant, vu le déroulement du match. Mais le football réserve des surprises. Dans l'ensemble, nous avons réussi à tirer quelque chose de ce match et nous allons de l'avant.
Pour être honnête, nous n'avons pas tout à fait trouvé le bon équilibre en première période, mais cela arrive, les équipes ont le droit de vous empêcher de marquer ! Nous avons continué, nous avons varié les combinaisons et grâce à cette flexibilité, nous avons réussi à trouver une solution. »
- (C)Getty Images
Manchester United fait une pause
Manchester United ne jouera pas avant le 23 février, date à laquelle il se rendra à Everton. Il avait été question que Manchester United se rende au Moyen-Orient pour un match amical lucratif, mais ce projet a été abandonné et Carrick a évoqué ses projets pour cette pause dans le calendrier : « Nous resterons à Manchester. C'est l'occasion de se reposer un peu, nous avons quelques blessures et quelques petits soucis. Nous avons quelques tensions que nous aimerions apaiser, et ce sera également l'occasion de faire une petite pause et de digérer où nous en sommes après cette période. Nous avons besoin de nous vider la tête, de faire du bon travail, de prendre une grande respiration et de revenir encore plus forts. C'est étrange, 13 jours, mais nous allons essayer d'en tirer le meilleur parti. »
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité