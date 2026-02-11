« Je ne veux pas que cela concerne ma personne » - The United Strand réagit après le match nul de Manchester United contre West Ham qui met fin à ses espoirs de coupe de cheveux.

Carrick s'est également exprimé après le match, admettant qu'il était ravi du but égalisateur tardif, mais déçu de ne pas avoir remporté les trois points. Il a déclaré aux journalistes : « C'est un sentiment mitigé. Nous savons que nous n'étions pas au meilleur de notre forme et nous en félicitons West Ham. Nous pouvons faire mieux, les garçons sont frustrés et déçus, ce qui est bon à voir. Nous avons marqué un but tardif, c'est un grand moment et un autre point positif. Nous ne voulons pas avoir à nous appuyer dessus et à l'utiliser trop souvent, mais dans l'ensemble, un point est quelque chose que nous pouvons accepter. Quand on évalue les matchs sur une période de cinq rencontres, n'avoir qu'un seul match nul est très positif, mais les sentiments sont mitigés.

Nous savons à quel point il est difficile d'enchaîner les victoires dans ce championnat, ce n'est pas facile. Parfois, vous êtes dangereux, vous avez une étincelle, et parfois vous êtes lourds. Vous devez trouver la réponse, vous devez trouver un moyen. Le but que nous avons concédé était frustrant, vu le déroulement du match. Mais le football réserve des surprises. Dans l'ensemble, nous avons réussi à tirer quelque chose de ce match et nous allons de l'avant.

Pour être honnête, nous n'avons pas tout à fait trouvé le bon équilibre en première période, mais cela arrive, les équipes ont le droit de vous empêcher de marquer ! Nous avons continué, nous avons varié les combinaisons et grâce à cette flexibilité, nous avons réussi à trouver une solution. »