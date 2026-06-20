Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
ريناردKOOORA
GOAL

Traduit par

« Je ne suis pas un magicien »… La Tunisie va-t-elle goûter à la coupe du « Renard noir » ?

FEATURES
Tunisie vs Japon
Tunisie
Japon
Coupe du monde
H. Renard
Arabie saoudite
Tunisie
Japon
Mexique
France
Arabie saoudite

Une tâche ardue se profile pour le « renard français ».

Présent en conférence de presse avant la rencontre face au Japon dans le cadre de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur français Hervé Renard a immédiatement voulu calmer les ardeurs en affirmant : « Je ne suis pas un magicien, il n’y a pas de magie dans le football. »

Une déclaration a priori logique, surtout que le technicien a pris ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles, après le limogeage de l’encadrement précédent par la Fédération tunisienne dès la première journée du championnat.

Ces propos rappellent toutefois une expérience récente avec l’Arabie saoudite, où il avait lancé le même message avant son deuxième mandat, finalement loin des ambitions affichées.

Entre les souvenirs saoudiens et les attentes tunisiennes, une question se pose : le technicien français est-il confronté à un scénario semblable, ou réussira-t-il enfin à inverser la tendance ?

  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    Cette phrase, qui résonne à nouveau dans les couloirs du stade, suffit à raviver les souvenirs.

    La formule « Je ne suis pas un magicien » n’avait rien de nouveau pour les amateurs de football arabe. Renard l’avait déjà employée lors de son retour à la tête de la sélection saoudienne pour son deuxième mandat, insistant sur le fait que la transformation ne se ferait pas du jour au lendemain.

    Malgré un groupe ayant déjà démontré son potentiel, l’équipe a ensuite connu des résultats irréguliers et des performances inégales, sans parvenir à imposer une identité de jeu claire sur le terrain.

    Au fil des matchs, les critiques à l’encontre du technicien français se sont intensifiées, tant en raison des résultats que de l’absence de progression tangible et d’un projet de jeu capable de ramener les Verts au niveau de compétitivité attendu.

    Répéter aujourd’hui le même discours à la tête de la Tunisie ravive donc les comparaisons entre les deux expériences, d’autant que l’entraîneur aborde dès le premier jour une situation complexe et une pression considérable.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Arabie saoudite : un deuxième voyage qui s’est soldé par une immense déception.

    Si son premier passage à la tête de l’équipe saoudienne avait valu à Renard une place de choix dans le cœur des supporters, son deuxième mandat a pris une tournure bien différente.

    Au cours de cette période, la sélection saoudienne a affiché des performances irrégulières et enchaîné une série de résultats négatifs qui ont soulevé de nombreuses interrogations quant à la capacité de l’entraîneur à réitérer ses succès passés.

    La crise n’a pas seulement touché les résultats : elle a aussi révélé des carences sur le plan technique. Les Verts ont souvent semblé dépourvus d’identité, oscillant entre plusieurs systèmes de jeu sans jamais imposer leur domination.

    Face à cette baisse de régime persistante, la Fédération saoudienne a pris la décision de limoger l’entraîneur français à peine un mois et demi avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, une mesure qui souligne l’ampleur de la déception suscitée par le bilan de cette deuxième expérience, très éloignée des attentes.

  • Le contexte est-il différent en Tunisie ?

    Malgré les comparaisons, la situation de la sélection tunisienne demeure spécifique. Frinard a pris ses fonctions en plein tournoi, ce qui lui laisse bien moins de temps qu’un projet d’entraînement classique.

    En contrepartie, cette situation expose l’ancien sélectionneur à une pression considérable : les supporters tunisiens ne veulent pas d’excuses, mais des solutions immédiates pour maintenir l’équipe dans la course.

    Lire aussi : Yamal et trois défenseurs… Donis va-t-il tomber dans le piège de la Coupe du monde ?

    Conscient que son aventure se jouera sur quelques matchs, le technicien français sait que la Coupe du monde ne laisse ni temps ni marge d’erreur.

    C’est pourquoi sa phrase « Je ne suis pas un magicien » paraît réaliste a priori, mais elle inquiète aussi certains supporters, qui se souviennent que l’aventure saoudienne avait commencé par des déclarations similaires avant de se terminer par une grosse déception.

Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Japon crest
Japon
JAP