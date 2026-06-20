« Je ne suis pas un magicien »… La Tunisie va-t-elle goûter à la coupe du « Renard noir » ?

Présent en conférence de presse avant la rencontre face au Japon dans le cadre de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur français Hervé Renard a immédiatement voulu calmer les ardeurs en affirmant : « Je ne suis pas un magicien, il n’y a pas de magie dans le football. »

Une déclaration a priori logique, surtout que le technicien a pris ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles, après le limogeage de l’encadrement précédent par la Fédération tunisienne dès la première journée du championnat.

Ces propos rappellent toutefois une expérience récente avec l’Arabie saoudite, où il avait lancé le même message avant son deuxième mandat, finalement loin des ambitions affichées.

Entre les souvenirs saoudiens et les attentes tunisiennes, une question se pose : le technicien français est-il confronté à un scénario semblable, ou réussira-t-il enfin à inverser la tendance ?