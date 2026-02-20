Getty
« Je ne suis pas dans sa tête ! » - Diego Simeone incertain quant à l'avenir de Julian Alvarez, lié à Barcelone, alors que la star de l'Atlético Madrid « retrouve son meilleur niveau » après une période de disette
Simeone s'adresse au bruit
Les spéculations concernant un transfert au Camp Nou se sont intensifiées, des informations suggérant que Barcelone aurait identifié le vainqueur de la Coupe du monde comme le successeur idéal de Robert Lewandowski. Malgré le bruit autour de lui, Alvarez a retrouvé sa forme au Metropolitano, jouant un rôle essentiel dans la stratégie tactique de Simeone pendant une période cruciale de la saison. Jusqu'à présent, il a marqué 13 buts et réalisé six passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues.
Le patron de l'Atleti a répondu aux rumeurs avant le match de Liga de son équipe contre l'Espanyol, soulignant que, bien qu'il soit ravi des récentes performances de l'attaquant, il ne peut pas se prononcer sur les intentions personnelles du joueur. Simeone a souligné que le joueur de 26 ans semblait enfin avoir retrouvé son niveau après une période d'irrégularité.
« Je ne suis pas dans sa tête », a déclaré Simeone aux journalistes lorsqu'ils l'ont interrogé sur ces spéculations. « Je ne vois que la façon dont il a joué lors des deux derniers matchs, qu'il retrouve son niveau habituel et que nous avons besoin de lui ainsi. Je ne peux pas savoir ce qu'il a en tête, mais je suis très satisfait de ce qu'il nous apporte dans son travail. »
Un prix exorbitant pour dissuader les prétendants
Alors que Barcelone considérerait Alvarez comme le successeur idéal à long terme de Lewandowski, l'Atleti n'a aucune intention de laisser partir son précieux atout à bas prix. La direction du club aurait fixé la valeur du joueur de 26 ans à 200 millions d'euros afin de décourager toute approche officielle de la part de rivaux nationaux ou européens.
Malgré l'intérêt de géants de la Premier League tels qu'Arsenal, Chelsea et Manchester United, l'Atlético reste ferme sur sa position. Le contrat d'Alvarez courant jusqu'en 2030, le club de la capitale le considère comme la pierre angulaire de son projet sportif pour l'avenir.
Le président du club, Enrique Cerezo, a fait écho à cette défiance en déclarant : « Julian est un joueur sous contrat avec l'Atlético Madrid et il est heureux. Personne du Barça ne nous a officiellement contactés pour le recruter, et c'est tout ce qu'il y a à dire. »
Défendre la mentalité de son équipe
Au-delà des rumeurs de transfert, Simeone a profité de l'occasion pour défendre ses joueurs contre les accusations selon lesquelles ils manqueraient d'intensité dans un calendrier chargé. Il a rejeté l'idée selon laquelle les performances irrégulières de l'équipe seraient dues à un manque d'effort, soulignant plutôt les fluctuations psychologiques naturelles des athlètes professionnels. L'Atleti a remporté deux de ses sept derniers matchs, les deux victoires ayant été obtenues en Copa del Rey.
« Parce que ce sont des êtres humains et que nous ne nous comportons pas tous les jours de la même manière, même si nous le souhaiterions », a expliqué l'entraîneur. « Ce n'est pas une question d'intensité ni de matchs perdus volontairement ; je suis entraîneur depuis 20 ans et j'ai été joueur pendant 19 ans, et je ne connais aucun footballeur qui ne veuille pas gagner et le faire de la meilleure façon possible. Les matchs que nous avons perdus, c'est parce que nous avons mal joué, il n'y a rien d'autre. »
L'Atlético a pris encore plus de retard sur le Real Madrid et Barcelone dans la course au titre de champion d'Espagne, et n'a pu obtenir qu'un match nul 3-3 contre le Club Bruges lors du match aller des barrages de la Ligue des champions en milieu de semaine. Avec la Copa del Rey encore en jeu, les Rojiblancos ont peu de temps pour se reposer entre les matchs.
« C'est difficile à maintenir, nous avons besoin d'effectifs plus importants », a déclaré Simeone. « Dix ou onze joueurs, comme d'habitude, ce n'est pas suffisant. Il y a clairement beaucoup plus de matchs. La compétition en Ligue des champions s'est intensifiée si vous ne vous qualifiez pas pour les huitièmes de finale, et vous n'avez que deux semaines, sans parler de la demi-finale de la Copa del Rey, qui demande encore plus d'efforts. Je suis convaincu que les effectifs doivent s'agrandir et que notre travail en tant que dirigeants doit être important, en fonction de ce que nous observons entre les matchs et du risque de blessure. Si vous demandez à un joueur, il vous répondra toujours qu'il va bien. »
L'attention se porte désormais sur les points de la Liga
L'Atleti se prépare désormais à accueillir l'Espanyol dans un match où Simeone privilégiera les points au détriment du style. Actuellement quatrième de la Liga, à 15 points du leader Real Madrid, les Rojiblancos viseront une place dans le top 4 afin de s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine.
Après le match contre l'Espanyol, Alvarez et ses coéquipiers se concentreront immédiatement sur la Ligue des champions, où ils disputeront le match retour des barrages contre le Club Bruges.
