« Je ne suis pas dans sa tête ! » - Diego Simeone incertain quant à l'avenir de Julian Alvarez, lié à Barcelone, alors que la star de l'Atlético Madrid « retrouve son meilleur niveau » après une période de disette

Au-delà des rumeurs de transfert, Simeone a profité de l'occasion pour défendre ses joueurs contre les accusations selon lesquelles ils manqueraient d'intensité dans un calendrier chargé. Il a rejeté l'idée selon laquelle les performances irrégulières de l'équipe seraient dues à un manque d'effort, soulignant plutôt les fluctuations psychologiques naturelles des athlètes professionnels. L'Atleti a remporté deux de ses sept derniers matchs, les deux victoires ayant été obtenues en Copa del Rey.

« Parce que ce sont des êtres humains et que nous ne nous comportons pas tous les jours de la même manière, même si nous le souhaiterions », a expliqué l'entraîneur. « Ce n'est pas une question d'intensité ni de matchs perdus volontairement ; je suis entraîneur depuis 20 ans et j'ai été joueur pendant 19 ans, et je ne connais aucun footballeur qui ne veuille pas gagner et le faire de la meilleure façon possible. Les matchs que nous avons perdus, c'est parce que nous avons mal joué, il n'y a rien d'autre. »

L'Atlético a pris encore plus de retard sur le Real Madrid et Barcelone dans la course au titre de champion d'Espagne, et n'a pu obtenir qu'un match nul 3-3 contre le Club Bruges lors du match aller des barrages de la Ligue des champions en milieu de semaine. Avec la Copa del Rey encore en jeu, les Rojiblancos ont peu de temps pour se reposer entre les matchs.

« C'est difficile à maintenir, nous avons besoin d'effectifs plus importants », a déclaré Simeone. « Dix ou onze joueurs, comme d'habitude, ce n'est pas suffisant. Il y a clairement beaucoup plus de matchs. La compétition en Ligue des champions s'est intensifiée si vous ne vous qualifiez pas pour les huitièmes de finale, et vous n'avez que deux semaines, sans parler de la demi-finale de la Copa del Rey, qui demande encore plus d'efforts. Je suis convaincu que les effectifs doivent s'agrandir et que notre travail en tant que dirigeants doit être important, en fonction de ce que nous observons entre les matchs et du risque de blessure. Si vous demandez à un joueur, il vous répondra toujours qu'il va bien. »