« Je ne pense pas que cela soit déjà arrivé à un autre club ! » - Antonio Conte exclut Naples de la course au titre de Serie A après son élimination de la Coppa Italia.

La saison de Naples a atteint un nouveau creux mardi soir, lorsque l'équipe a été éliminée des quarts de finale de la Coppa Italia par Côme. Un match nul 1-1 au Stadio Diego Armando Maradona, où Antonio Vergara a marqué en début de seconde période pour annuler le penalty de Martin Baturina pour Naples, a conduit à une séance de tirs au but tendue. Finalement, les tirs manqués décisifs de Romelu Lukaku et Stanislav Lobotka ont condamné les hôtes à la défaite.

Cependant, la colère de Conte après le match s'est principalement dirigée vers l'arbitre. Le patron de Naples s'est senti lésé que le défenseur de Côme Jacobo Ramon n'ait pas été expulsé pour une faute sur Rasmus Hojlund, une décision qui, selon lui, illustre bien la mauvaise saison des arbitres italiens. Il a appelé le responsable des arbitres Gianluca Rocchi à prendre des mesures, insistant sur le fait que le niveau actuel de l'arbitrage nuit au football italien.

« Ce n'est certainement pas une bonne saison pour les arbitres et pour le VAR, j'espère qu'ils trouveront un moyen d'améliorer la situation », a déclaré Conte à Sport Mediaset. « Le fait est que tout le monde se plaint, les entraîneurs, les joueurs et les supporters, donc le sport doit se mobiliser et s'améliorer, car tout comme nous améliorons nos équipes, Rocchi doit améliorer ses arbitres et ses officiels VAR. Ce n'est pas bon pour le football, ce n'est pas bon pour nous. »