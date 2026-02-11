Getty Images Sport
« Je ne pense pas que cela soit déjà arrivé à un autre club ! » - Antonio Conte exclut Naples de la course au titre de Serie A après son élimination de la Coppa Italia.
Conte critique les normes d'arbitrage après une élimination surprise
La saison de Naples a atteint un nouveau creux mardi soir, lorsque l'équipe a été éliminée des quarts de finale de la Coppa Italia par Côme. Un match nul 1-1 au Stadio Diego Armando Maradona, où Antonio Vergara a marqué en début de seconde période pour annuler le penalty de Martin Baturina pour Naples, a conduit à une séance de tirs au but tendue. Finalement, les tirs manqués décisifs de Romelu Lukaku et Stanislav Lobotka ont condamné les hôtes à la défaite.
Cependant, la colère de Conte après le match s'est principalement dirigée vers l'arbitre. Le patron de Naples s'est senti lésé que le défenseur de Côme Jacobo Ramon n'ait pas été expulsé pour une faute sur Rasmus Hojlund, une décision qui, selon lui, illustre bien la mauvaise saison des arbitres italiens. Il a appelé le responsable des arbitres Gianluca Rocchi à prendre des mesures, insistant sur le fait que le niveau actuel de l'arbitrage nuit au football italien.
« Ce n'est certainement pas une bonne saison pour les arbitres et pour le VAR, j'espère qu'ils trouveront un moyen d'améliorer la situation », a déclaré Conte à Sport Mediaset. « Le fait est que tout le monde se plaint, les entraîneurs, les joueurs et les supporters, donc le sport doit se mobiliser et s'améliorer, car tout comme nous améliorons nos équipes, Rocchi doit améliorer ses arbitres et ses officiels VAR. Ce n'est pas bon pour le football, ce n'est pas bon pour nous. »
- Getty Images Sport
« Nous pouvons aller dans un sanctuaire et prier. »
Alors que les décisions arbitrales ont suscité la controverse, Conte a réservé ses commentaires les plus acerbes à la crise des blessures qui ravage son équipe. Lorsqu'on lui a demandé si cette élimination pourrait aider Naples à se concentrer sur son objectif de rattraper les neuf points qui le séparent de l'Inter, leader de la Serie A, le manager a ri de cette suggestion. Il a énuméré une liste de blessures graves touchant des joueurs clés, notamment Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne et Billy Gilmour, pour expliquer pourquoi il avait les mains liées.
« Quelle question absurde », a répondu Conte. « Comment pouvez-vous prédire la blessure de Di Lorenzo, ou celle de Lukaku avec un tendon détachée, celle de De Bruyne avec une lésion au tendon d'une jambe déjà opérée, ou celle de Gilmour qui doit subir une intervention chirurgicale et sera absent pendant des mois. Comment pouvez-vous prédire cela ?
Tout ce que nous pouvons faire, c'est aller prier dans un sanctuaire, car ce sont des blessures qui durent toute la saison. Avec six ou sept joueurs importants indisponibles pendant des mois, cela oblige les mêmes joueurs à continuer à jouer tout le temps, ce qui crée des problèmes pour [Scott] McTominay et [Amir] Rrahmani. Je ne pense pas que ce genre de chose soit déjà arrivé à un autre club. »
Vous recherchez des paris footballistiques plus intelligents ? Obtenez des aperçus d'experts, des pronostics basés sur des données et des informations gagnantes avec GOAL Tips sur Telegram. Rejoignez dès maintenant notre communauté en pleine expansion !
L'équipe a dépassé son potentiel malgré l'absence de transferts
L'ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus a tenu à protéger ses joueurs des critiques, arguant qu'ils réalisaient des performances exceptionnelles compte tenu du manque de ressources. Il a souligné que tandis que Côme arrivait avec un effectif complet et 10 jours de repos, Naples devait reconstituer une équipe trois jours seulement après un match éprouvant contre Gênes, où elle avait terminé à 10.
Conte a également critiqué la stratégie de transfert du club, soulignant qu'on lui avait dit qu'il « ne pouvait rien faire » sur le marché, le laissant avec un effectif réduit qui est poussé à bout.
« Je ne peux que féliciter ces joueurs, car nous dépassons notre potentiel actuel », a-t-il insisté. « Nous disposons de très peu de ressources, qui sont tout simplement loin des ambitions que nous aurions dû avoir pour cette saison. Malgré cela, les garçons font un travail remarquable... compte tenu de l'effectif dont nous disposons actuellement, n'importe quel entraîneur aurait du mal. »
- Getty Images Sport
Les discussions autour du Scudetto qualifiées de « ridicules »
Avec la Coppa Italia et la Ligue des champions désormais hors de portée, la saison de Naples risque de s'achever sur une note décevante. Conte s'est montré d'une honnêteté brutale quant au classement de son équipe, citant l'Inter, l'AC Milan, la Roma et la Juventus comme des forces supérieures. Il a exigé des « évaluations sérieuses » de la part des médias, suggérant que toute discussion sur la défense de leur Scudetto ou sur une remontée tardive est complètement déconnectée de la réalité de leur situation.
« Je pense que ce que nous faisons cette saison est incroyablement positif, compte tenu des circonstances », a conclu Conte. « Quant au Scudetto, il y a un écart de neuf points, nous avons de sérieux problèmes et vous parlez du Scudetto. Allons. Il y a l'Inter, Milan, la Roma, la Juventus, même Côme, de quoi parlons-nous ? Nous devons être sérieux dans nos questions et nos évaluations, sinon tout cela devient ridicule. »
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité