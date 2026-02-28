Getty Images Sport
« Je ne me suis jamais senti aussi mal » - L'ancienne star de Manchester United, Aarron Wan-Bissaka, se confie sur son mal du pays après avoir rejoint les Red Devils pour 50 millions de livres sterling
Wan-Bissaka révèle la difficile transition à Manchester United
Aaron Wan-Bissaka a signé pour Manchester United en provenance de Crystal Palace à l'été 2019 pour un montant de 50 millions de livres sterling (67 millions de dollars). En cinq saisons avec Manchester United, il a marqué deux buts et réalisé 13 passes décisives dans toutes les compétitions, remportant également la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024. Mais il a expliqué dans une interview accordée au Daily Mail que ses premiers mois à Manchester United n'avaient pas été faciles, car il avait du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en dehors du terrain.
- AFP
Voyages en train « épuisants » pour rentrer chez soi
Wan-Bissaka a déclaré : « Quand j'ai rejoint Manchester United, ma famille et mes amis me manquaient beaucoup. Après l'entraînement, je prenais presque tous les jours le train pour retourner à Londres. Le trajet ne dure qu'environ deux heures, mais c'est tout de même un engagement important, et cela a fini par devenir épuisant. J'ai donc compris que je devais arrêter. »
Seul à la maison, jouant à la Playstation
Le défenseur, qui a finalement choisi de retourner à Londres en signant avec West Ham en 2024, a déclaré que ses premiers mois à United avaient été les plus difficiles de sa carrière.
« C'était quelque chose auquel je n'étais pas habitué du tout », a-t-il expliqué. « J'avais toujours été à l'aise chez moi à Londres, entouré de personnes et d'endroits familiers, donc tout changer du jour au lendemain a été difficile à accepter. La plupart du temps, je restais seul chez moi, à jouer à la PlayStation jusqu'à l'heure de dormir. J'ai eu du mal. C'était probablement le moment où je me sentais le plus bas. »
Il a également eu du mal à comprendre ce qu'Erik ten Hag attendait de lui lorsqu'il est devenu entraîneur de Manchester United en 2022. Il a déclaré : « Ça a été difficile quand Erik ten Hag est arrivé. Dès son arrivée, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. Mais quand j'ai essayé de partir, il m'a dit qu'il ne voulait pas que je parte. Je ne comprenais pas. C'était difficile mentalement, car je me demandais ce que j'étais censé faire ensuite. J'ai simplement gardé la tête baissée et je me suis dit de continuer à m'entraîner, à m'améliorer et à jouer mon jeu.
Mais il était difficile de rester motivé, surtout quand on s'entraîne sans avoir l'objectif clair de jouer. Cependant, les personnes qui m'entouraient m'ont guidé dans la bonne direction et m'ont encouragé à continuer. Finalement, les choses ont changé et ont commencé à s'améliorer. On pourrait dire que j'ai changé ou que j'ai évolué tactiquement sous sa direction, car c'était ce qu'il souhaitait. »
- Getty Images Sport
Le sourire est de retour sur son visage à West Ham
Wan-Bissaka a passé la majeure partie de son temps à United à disputer la place d'arrière droit à Diogo Dalot, ainsi qu'à Ashley Young pendant une brève période. Il a disputé 120 matchs comme titulaire en Premier League sur un total de 190 possibles, et son manque de temps de jeu régulier l'a finalement conduit à quitter le club. Et même s'il est en lutte contre la relégation avec les Irons, il se sent beaucoup mieux sur le plan personnel, loin des projecteurs qui accompagnent le fait de jouer pour United.
Il ajoute : « Pour être honnête, j'étais partagé [à l'idée de quitter United]. Il me restait un an de contrat, mais je sentais que j'avais besoin de me remettre sur pied et de commencer à jouer régulièrement, et pas seulement tous les deux ou trois matchs.
Quand je repense à mon passage à Manchester United, j'en suis reconnaissant. Ces expériences ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui et m'ont aidé tant sur le terrain qu'en dehors, surtout sur le plan mental.
Avec tout le bruit et l'attention médiatique qui entourent un club comme United, un changement d'environnement peut faire une grande différence. À West Ham, c'est moins intense... Je suis vraiment satisfait de la façon dont les choses se passent. Vous pouvez probablement le voir à mon sourire quotidien. Je joue aussi avec le sourire. »
