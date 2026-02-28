« Je ne me suis jamais senti aussi mal » - L'ancienne star de Manchester United, Aarron Wan-Bissaka, se confie sur son mal du pays après avoir rejoint les Red Devils pour 50 millions de livres sterling

Le défenseur, qui a finalement choisi de retourner à Londres en signant avec West Ham en 2024, a déclaré que ses premiers mois à United avaient été les plus difficiles de sa carrière.

« C'était quelque chose auquel je n'étais pas habitué du tout », a-t-il expliqué. « J'avais toujours été à l'aise chez moi à Londres, entouré de personnes et d'endroits familiers, donc tout changer du jour au lendemain a été difficile à accepter. La plupart du temps, je restais seul chez moi, à jouer à la PlayStation jusqu'à l'heure de dormir. J'ai eu du mal. C'était probablement le moment où je me sentais le plus bas. »

Il a également eu du mal à comprendre ce qu'Erik ten Hag attendait de lui lorsqu'il est devenu entraîneur de Manchester United en 2022. Il a déclaré : « Ça a été difficile quand Erik ten Hag est arrivé. Dès son arrivée, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. Mais quand j'ai essayé de partir, il m'a dit qu'il ne voulait pas que je parte. Je ne comprenais pas. C'était difficile mentalement, car je me demandais ce que j'étais censé faire ensuite. J'ai simplement gardé la tête baissée et je me suis dit de continuer à m'entraîner, à m'améliorer et à jouer mon jeu.

Mais il était difficile de rester motivé, surtout quand on s'entraîne sans avoir l'objectif clair de jouer. Cependant, les personnes qui m'entouraient m'ont guidé dans la bonne direction et m'ont encouragé à continuer. Finalement, les choses ont changé et ont commencé à s'améliorer. On pourrait dire que j'ai changé ou que j'ai évolué tactiquement sous sa direction, car c'était ce qu'il souhaitait. »