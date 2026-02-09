Getty Images Sport
« Je ne fais que commencer » - Ryan Reynolds envoie un message alors que la star hollywoodienne célèbre ses cinq ans à Wrexham avec Rob Mac.
Wrexham vise la Premier League
Wrexham occupe actuellement la sixième place du championnat, occupant la dernière place qualificative pour les barrages. Le club gallois est sorti de la non-ligue grâce au soutien de Reynolds et Mac, et à l'occasion du cinquième anniversaire de son arrivée au Pays de Galles, il a publié un message sur les réseaux sociaux.
S'exprimant sur X, Reynolds a déclaré : « Cinq ans, on dirait que nous ne faisons que commencer. » Il a également publié un montage vidéo des moments forts.
« Ne se reproduira jamais »
Wrexham a également marqué cet anniversaire sur les réseaux sociaux, et l'ancien gardien de but Ben Foster a déclaré que leur incroyable ascension ne serait jamais égalée.
Il a déclaré : « À Salford City, ce sont des footballeurs qui dirigent le club et qui ont déjà tout fait auparavant. Ils savent comment fonctionnent les clubs de football, et cela leur donne parfois une idée de ce qui ne marchera pas. Birmingham a des propriétaires très riches, mais Wrexham est différent. Rob et Ryan ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont repris le club de football. Ils ont investi de l'argent, mais ils ont aussi investi leur propre énergie. Ils y ont mis leur intérêt personnel et leur énergie d'une manière que l'on voit rarement. Je pense sincèrement que si vous leur demandiez ce dont ils sont le plus fiers, Wrexham serait au même niveau que tout ce qu'ils ont accompli dans le domaine du cinéma ou des affaires. Pour prendre quelque chose que vous ne compreniez pas entièrement et en faire ce que c'est aujourd'hui, vous devez en être extrêmement fier. C'est incroyable.
C'est ridicule. Cela ne se reproduira jamais. Une promotion hors championnat, une promotion, une promotion, et déjà être en position de promotion à ce niveau, c'est scandaleux. Il y a un an ou deux, j'ai dit que je pensais qu'ils seraient en Premier League d'ici trois, quatre ou cinq ans. Sortir du championnat est un défi de taille : c'est une ligue difficile et compétitive, où beaucoup d'argent est en jeu. Mais ils ont fait les choses correctement : ils ont donné au manager le pouvoir de recruter les joueurs qu'il voulait, de comprendre qui ils étaient. »
Parkinson a un « emploi à vie »
Phil Parkinson a joué un rôle important dans l'ascension du Wrexham dans les ligues, et les propriétaires ont déclaré qu'il aurait un « emploi à vie » s'il le souhaitait.
Mac a déclaré : « Je ne sais pas si j'ai les mots pour décrire pleinement à quel point Phil a été essentiel à l'histoire et au succès de Wrexham.
Ryan et moi discutons tout le temps, et je ne vois tout simplement pas comment Phil Parkinson pourrait être licencié. Cela n'aurait aucun sens.
Il a été l'architecte, le créateur de tout cela. De notre point de vue, il a un emploi à vie. À moins qu'il ne trouve un autre emploi qu'il souhaite occuper, il est notre entraîneur. Il est notre manager. C'est notre homme.
Je sais que cela peut paraître ridicule et peut-être irresponsable de le dire publiquement, mais c'est vraiment ce que nous pensons. Et nous avons toujours affiché nos sentiments au grand jour. Nous avons toujours été aussi honnêtes que possible. »
Il a ajouté : « Ce que nous avons dit dès le premier jour, c'est que nous voulons construire un modèle durable.
Si quelqu'un examine la situation économique actuelle du club, rien que par la manière dont nous en sommes arrivés là, elle n'est pas durable.
Mais c'est uniquement parce que les infrastructures n'ont pas été mises en place depuis des générations. Nous essayons donc de semer les graines qui nous permettront de réussir aujourd'hui, mais aussi, dans 50 ou 100 ans, de voir ces graines devenir des arbres et un modèle pleinement durable.
Est-ce que je veux venir voir notre équipe remporter la Premier League ? Oui. Est-ce que je veux remporter la Ligue des champions ? Oui. Mais si Wrexham, en tant que ville, ne prospère pas alors que nous sommes en plein essor, nous aurons échoué. »
Quelle est la prochaine étape pour Wrexham ?
Wrexham affrontera Ipswich Town au quatrième tour de la FA Cup avant de reprendre le championnat contre Bristol City la semaine prochaine.
