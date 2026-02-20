Goal.com
« Je ne criais pas sur l'autoroute » - Michael Carrick révèle comment il a découvert qu'il avait obtenu le poste à Manchester United

Michael Carrick a révélé comment il a appris qu'il allait occuper le poste d'entraîneur de Manchester United, dans un premier temps à titre intérimaire, l'ancien milieu de terrain des Red Devils retrouvant ainsi un environnement familier. Il a connu un début positif à Old Trafford, et le joueur de 44 ans a également évoqué la possibilité de rester au-delà de la fin de la saison 2025-2026.

  • Carrick devance Solskjaer pour le poste d'entraîneur intérimaire de Manchester United

    L'ancien international anglais Carrick, qui a fait partie des équipes d'entraîneurs de José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, a été nommé entraîneur intérimaire de Manchester United le 13 janvier. Darren Fletcher avait pris les rênes de l'équipe pendant deux matchs en tant qu'entraîneur intérimaire après le licenciement de Ruben Amorim.

    Solskjaer, qui avait déjà occupé ce poste pendant trois ans, était candidat pour reprendre les rênes, mais le Norvégien a finalement été écarté après une série d'entretiens rapides. Carrick a fait son retour sur le banc sept mois après avoir rompu ses liens avec le club de Middlesbrough, qui évolue en Championship.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comment Carrick a réagi lorsqu'on lui a confié les rênes

    Interrogé par BBC Sport sur le moment où il a reçu l'appel d'Old Trafford, Carrick a déclaré : « J'étais en fait dans ma voiture. Je conduisais en direction de Newcastle lorsque j'ai reçu le message. C'était agréable à entendre, bien sûr, mais j'étais plutôt calme.

    Je ne sais pas pourquoi, mais cela me semblait tout à fait normal. Et ce n'est pas de l'arrogance ou de l'indifférence de ma part, c'était juste une impression tout à fait normale. Cela fait plaisir, mais je suis ici depuis si longtemps et j'ai vécu tellement de choses que, probablement, au fond de moi, j'espérais toujours que cette opportunité se présenterait un jour, et heureusement, c'est le cas.

    Il a ajouté à propos de sa réaction à cette nouvelle : « Écoutez, j'étais évidemment ravi. Être dans ce club est quelque chose de spécial, donc je ne minimise pas l'importance de cette nouvelle, mais je ne me suis pas mis à crier et à célébrer sur l'autoroute après avoir raccroché le téléphone. J'ai simplement appelé ma femme et je lui ai dit : « Voilà ce qui s'est passé, voilà où nous en sommes. »

  • Carrick va-t-il ressortir le célèbre sèche-cheveux de Ferguson ?

    Carrick a débuté son mandat par une série de quatre victoires consécutives contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham. Un point spectaculaire a ensuite été obtenu grâce à un match nul 1-1 contre son ancien club, West Ham.

    L'ancien milieu de terrain n'est pas du genre à s'emporter et à fulminer. Interrogé par la BBC sur la possibilité qu'il adopte le style de Sir Alex Ferguson dans les vestiaires, il a répondu : « Oui, je ne suis pas sûr de pouvoir faire pareil ! Je n'essaierais même pas ! J'ai vu ça plusieurs fois et ça vous fait reculer dans votre siège, vous essayez de vous éloigner le plus possible. Mais encore une fois, vous parlez de Sir Alex, qui était un génie pour utiliser les gens et tirer le meilleur d'eux de différentes manières : en les soutenant, en les poussant, parfois un peu plus fort que nécessaire, mais ça marchait. Son but était de tirer le meilleur de ses joueurs. »

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick pourrait-il être nommé à titre permanent ?

    Carrick est pleinement conscient qu'il n'a été nommé que pour une courte durée et qu'il doit prendre les choses match après match, mais il ne cache pas son désir d'obtenir un contrat permanent.

    Interrogé sur ses projets d'avenir, il a déclaré : « Ce n'est pas une réponse toute faite : pour moi, c'est le poste idéal. Je m'y épanouis vraiment, j'adore ce que je fais. J'ai de la chance. Je me sens privilégié d'occuper ce poste, mais ce n'est pas parce que je crois en mes capacités et que je suis ici pour les mettre en œuvre.

    Je l'ai dit quand je suis arrivé : il y a un côté sentimental... Comprendre le rôle, passer par le club, être ici, aimer le club, être supporter, tout ça, c'est une chose. Mais en réalité, je suis ici pour faire mon travail, pour former une bonne équipe et pour réussir.

    Je ne décide pas combien de temps cela va durer, mais j'adore être ici et tant que je suis ici, je donnerai tout ce que je peux. Et je planifie toujours à long terme pour le bien du club de football. C'est ainsi que je pense que cela devrait être. »

    Carrick a mené United dans le top 4 de la Premier League, alors que le club cherche à obtenir son billet pour la Ligue des champions, et disputera son sixième match en tant qu'entraîneur des Red Devils lundi, lorsqu'il se rendra au Hill Dickinson Stadium pour affronter David Moyes et Everton.

