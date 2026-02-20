« Je ne criais pas sur l'autoroute » - Michael Carrick révèle comment il a découvert qu'il avait obtenu le poste à Manchester United

Carrick est pleinement conscient qu'il n'a été nommé que pour une courte durée et qu'il doit prendre les choses match après match, mais il ne cache pas son désir d'obtenir un contrat permanent.

Interrogé sur ses projets d'avenir, il a déclaré : « Ce n'est pas une réponse toute faite : pour moi, c'est le poste idéal. Je m'y épanouis vraiment, j'adore ce que je fais. J'ai de la chance. Je me sens privilégié d'occuper ce poste, mais ce n'est pas parce que je crois en mes capacités et que je suis ici pour les mettre en œuvre.

Je l'ai dit quand je suis arrivé : il y a un côté sentimental... Comprendre le rôle, passer par le club, être ici, aimer le club, être supporter, tout ça, c'est une chose. Mais en réalité, je suis ici pour faire mon travail, pour former une bonne équipe et pour réussir.

Je ne décide pas combien de temps cela va durer, mais j'adore être ici et tant que je suis ici, je donnerai tout ce que je peux. Et je planifie toujours à long terme pour le bien du club de football. C'est ainsi que je pense que cela devrait être. »

Carrick a mené United dans le top 4 de la Premier League, alors que le club cherche à obtenir son billet pour la Ligue des champions, et disputera son sixième match en tant qu'entraîneur des Red Devils lundi, lorsqu'il se rendra au Hill Dickinson Stadium pour affronter David Moyes et Everton.