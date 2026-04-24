« Je ne comprends plus rien » : le patron de l'UEFA critique sévèrement la VAR

Dans le même temps, Ceferin a rappelé que l’arbitre demeurait le maître de la décision sur la pelouse. « Le VAR ne doit intervenir qu’en cas d’erreurs manifestes et évidentes », a déclaré l’homme de 58 ans. Les vérifications doivent en outre être brèves : « Pas comme c’est parfois le cas en Liga ou en Premier League, où les matchs sont interrompus pendant dix à quinze minutes. »

Pour le président de l’UEFA, le meilleur moyen d’éviter les erreurs reste une application cohérente des règles de l’International Football Association Board (IFAB).