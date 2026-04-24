« Je ne comprends plus moi-même », a déclaré le Slovène jeudi lors de la conférence « The Forum » à Madrid, organisée par Apollo Sports Capital, le nouvel actionnaire majoritaire de l'Atlético de Madrid.
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« Je ne comprends plus rien » : le patron de l'UEFA critique sévèrement la VAR
« Il est parfois difficile pour les supporters de comprendre pourquoi les règles sont interprétées différemment d’un match à l’autre – et je le conçois parfaitement. Personnellement, je m’y perds également », a reconnu Ceferin. La règle sur les mains, en particulier, génère une grande confusion : « Personne ne la comprend. Est-ce penalty ou non ? L’action est-elle intentionnelle ou non ? Impossible de le savoir avec certitude – nous ne sommes pas psychiatres, après tout ! »
Ceferin critique la gestion des compétitions en Espagne et en Angleterre.
Dans le même temps, Ceferin a rappelé que l’arbitre demeurait le maître de la décision sur la pelouse. « Le VAR ne doit intervenir qu’en cas d’erreurs manifestes et évidentes », a déclaré l’homme de 58 ans. Les vérifications doivent en outre être brèves : « Pas comme c’est parfois le cas en Liga ou en Premier League, où les matchs sont interrompus pendant dix à quinze minutes. »
Pour le président de l’UEFA, le meilleur moyen d’éviter les erreurs reste une application cohérente des règles de l’International Football Association Board (IFAB).