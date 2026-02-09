Getty Images Sport
« Je ne comprends pas pourquoi ! » - La nouvelle star de Manchester City, Marc Guehi, déconcertée par les huées des supporters de Liverpool après l'échec de son transfert à Anfield cet été.
Guehi ignore l'hostilité d'Anfield
Guehi a été la cible d'insultes de la part des supporters de Liverpool lors de la victoire de City à Anfield. L'international anglais, qui a rejoint l'équipe de Pep Guardiola en janvier pour un montant astronomique, a été hué à chaque fois qu'il touchait le ballon dimanche.
Le défenseur central était fortement pressenti pour rejoindre Merseyside avant d'opter pour l'Etihad, une décision qui n'a manifestement pas été pardonnée par les fidèles d'Anfield. Malgré l'ambiance hostile qui a accompagné sa performance, Guehi est resté calme, aidant City à naviguer dans une rencontre chaotique pour arracher les trois points.
Après le match, Guehi s'est dit perplexe face aux huées, mais a affirmé qu'il était uniquement concentré sur son travail. « Oui, je ne sais pas trop pourquoi, pour être honnête », a répondu Guehi en riant lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'accueil qui lui avait été réservé. « Mais je ne peux pas contrôler ce que leurs fans pensent de moi. Je suis simplement reconnaissant à nos fans de m'avoir soutenu tout au long du match. »
Chargé de relancer le jeu depuis l'arrière face au pressing haut incessant de Liverpool, Guehi a fait preuve d'un courage remarquable avec le ballon. « Ce n'est pas facile. Les supporters sont sur vous », a-t-il admis. « Vous jouez contre une équipe qui aime presser haut, mais l'important, c'est toujours la prochaine action. Vous pouvez faire une erreur, mais c'est la suivante qui compte. Il faut toujours se concentrer sur la prochaine action et sur la manière dont vous pouvez aider vos coéquipiers. »
Mettre fin à 23 ans de malchance
Cette victoire était importante non seulement pour la course au titre, mais aussi pour l'histoire. C'était la première fois depuis 2003, avant même l'ère Sheikh Mansour, que City remportait une victoire à Anfield en présence de ses supporters. Si City s'était déjà imposé là-bas en 2021, ce triomphe avait eu lieu à huis clos pendant la pandémie, ce qui a rendu la victoire de dimanche particulièrement cathartique pour les supporters qui avaient fait le déplacement.
Il est remarquable que Guehi n'ait pris conscience du poids de l'histoire qui pesait sur ses épaules qu'après le coup de sifflet final. « Je n'étais vraiment pas au courant », a-t-il avoué à propos des statistiques de 2003. « Je pense donc que c'est formidable pour eux [les supporters] de voir cela et de vivre cette expérience. Je tiens à féliciter tout le monde pour avoir fait preuve d'une telle résilience dans un match aussi difficile. »
Une victoire fondée sur la « fraternité »
Ces dernières semaines, City a dû faire face à des questions concernant la solidité de sa défense. À Anfield, cependant, les joueurs ont su résister à une pression énorme. Guehi a attribué cette détermination défensive à l'esprit collectif que Guardiola a insufflé à l'équipe, décrivant l'effort nécessaire pour gagner dans un tel stade comme un devoir envers ses coéquipiers.
« C'est la norme lorsque vous essayez de gagner des matchs », a expliqué Guehi. « Surtout contre un adversaire coriace comme Liverpool. Chacun doit donner toute son énergie et tous ses efforts pour son coéquipier à côté de lui, et je pense que tout le monde l'a fait aujourd'hui. »
Cette « fraternité » a été mise à rude épreuve lorsque Liverpool s'est rué vers l'avant à la recherche de l'égalisation, mais la défense de City, menée par Guehi, a refusé de céder. Ce résultat a été une réponse catégorique aux critiques qui remettaient en question la motivation des champions. « Nous savons que nous devons nous améliorer dans ces moments-là », a-t-il ajouté. « Mais une fois de plus, nous avons montré une autre facette de notre jeu aujourd'hui. Une bonne résilience, une bonne cohésion. »
Donnarumma et Haaland font la différence dans les moments décisifs
Si Guehi et la défense ont posé les bases, ce sont finalement des moments de génie individuel aux deux extrémités du terrain qui ont fait basculer le match. Erling Haaland a une nouvelle fois marqué un but décisif sur penalty, mais le gardien Gianluigi Donnarumma a lui aussi mérité les éloges. Le gardien italien a réalisé un arrêt miraculeux dans les dernières minutes pour préserver l'avance de son équipe.
« Il y a eu deux moments décisifs », a noté Guehi. « D'un côté du terrain, Erling et le capitaine aujourd'hui, et de l'autre, Gigio, avec un arrêt fantastique. Je pense que tout le monde a été fantastique aujourd'hui. »
Cette victoire est considérée comme un message fort dans le contexte de la saison, mais Guehi s'est empressé de tempérer les attentes. « Je pense qu'il ne faut pas s'emballer », a-t-il conclu. « Ce ne sont que trois points, mais cela montre que nous pouvons gagner de différentes manières. Et cela montre que nous irons jusqu'au bout. »
