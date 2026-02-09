« Je ne comprends pas pourquoi ! » - La nouvelle star de Manchester City, Marc Guehi, déconcertée par les huées des supporters de Liverpool après l'échec de son transfert à Anfield cet été.

Guehi a été la cible d'insultes de la part des supporters de Liverpool lors de la victoire de City à Anfield. L'international anglais, qui a rejoint l'équipe de Pep Guardiola en janvier pour un montant astronomique, a été hué à chaque fois qu'il touchait le ballon dimanche.

Le défenseur central était fortement pressenti pour rejoindre Merseyside avant d'opter pour l'Etihad, une décision qui n'a manifestement pas été pardonnée par les fidèles d'Anfield. Malgré l'ambiance hostile qui a accompagné sa performance, Guehi est resté calme, aidant City à naviguer dans une rencontre chaotique pour arracher les trois points.

Après le match, Guehi s'est dit perplexe face aux huées, mais a affirmé qu'il était uniquement concentré sur son travail. « Oui, je ne sais pas trop pourquoi, pour être honnête », a répondu Guehi en riant lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'accueil qui lui avait été réservé. « Mais je ne peux pas contrôler ce que leurs fans pensent de moi. Je suis simplement reconnaissant à nos fans de m'avoir soutenu tout au long du match. »

Chargé de relancer le jeu depuis l'arrière face au pressing haut incessant de Liverpool, Guehi a fait preuve d'un courage remarquable avec le ballon. « Ce n'est pas facile. Les supporters sont sur vous », a-t-il admis. « Vous jouez contre une équipe qui aime presser haut, mais l'important, c'est toujours la prochaine action. Vous pouvez faire une erreur, mais c'est la suivante qui compte. Il faut toujours se concentrer sur la prochaine action et sur la manière dont vous pouvez aider vos coéquipiers. »