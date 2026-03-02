« Je n'arrive pas à croire que je dise ça ! » - Gary Neville choqué par les nouvelles prévisions concernant Manchester United alors qu'il fait une prédiction audacieuse sur le classement final des cinq premières équipes de la Premier League

Si Neville est désormais convaincu que Manchester United terminera troisième, il prévoit une lutte acharnée pour les places restantes dans le top 5. La course à la Ligue des champions a été compliquée par la baisse de forme de plusieurs équipes de haut niveau, notamment Aston Villa. L'équipe d'Unai Emery est en difficulté depuis le début de l'année, subissant une défaite décevante face à la lanterne rouge, les Wolves, et ne remportant que trois de ses dix derniers matchs. Neville garde espoir pour le club de Birmingham, mais craint que la profondeur de son effectif ne soit mise à rude épreuve.

Au sujet des autres poursuivants, Neville a ajouté : « Je pense que Liverpool terminera quatrième et Chelsea cinquième. J'espère vraiment que Villa terminera dans le top 5. J'ai déjà dit que leur entraîneur était un homme expérimenté et avisé. S'ils récupèrent certains joueurs, les blessures des milieux de terrain leur ont coûté cher ces dernières semaines. Je pense simplement que ce sera Manchester United, Liverpool et Chelsea. La seule incertitude concernera la cinquième place, entre Chelsea et Villa. Les blessures seront un facteur important. Les autres compétitions seront également un facteur important. Pour l'instant, Villa est en danger. Ils sont vulnérables en termes de places en Ligue des champions. »