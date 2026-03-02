Getty Images Sport
« Je n'arrive pas à croire que je dise ça ! » - Gary Neville choqué par les nouvelles prévisions concernant Manchester United alors qu'il fait une prédiction audacieuse sur le classement final des cinq premières équipes de la Premier League
La transformation de Manchester United sous Carrick
La récente résurgence de Manchester United a atteint un nouveau sommet dimanche, lorsque l'équipe a remonté son retard pour s'imposer face à Crystal Palace. Ce résultat marque la sixième victoire en sept matchs depuis que Carrick a pris les rênes, une série qui comprend des victoires marquantes contre Arsenal et Manchester City, deux prétendants au titre. Avec 19 points récoltés sur 21 possibles, l'atmosphère autour du Theatre of Dreams est passée de toxique à triomphante, et les conversations ont définitivement quitté le sujet de la médiocrité en milieu de tableau pour se tourner vers un retour potentiel dans la compétition européenne d'élite. Après avoir assisté à une transformation remarquable à Old Trafford depuis que Carrick a succédé à Ruben Amorim, Neville estime désormais que son ancien club est destiné à terminer parmi les trois premiers, une perspective qui semblait inaccessible il y a encore quelques mois.
Un revirement spectaculaire par rapport au début de la saison
S'exprimant dans le podcast Gary Neville, l'ancien capitaine de Manchester United a avoué que la rapidité du revirement l'avait pris au dépourvu. Cette prédiction représente un revirement radical par rapport au consensus général qui prévalait en début de saison, lorsque Manchester United semblait loin des places qualificatives pour la Ligue des champions et peinait à trouver une identité tactique sous l'ancien régime.
« Je pense que Manchester United terminera sans aucun doute à la troisième place. Je n'arrive pas à croire que je dise cela alors que l'équipe était encore loin du compte il y a six semaines. Mais elle n'a plus de distractions, quelque chose de positif est en train de se passer, tout est en faveur d'un élan positif », a expliqué Neville.
La bataille pour les dernières places en Ligue des champions
Si Neville est désormais convaincu que Manchester United terminera troisième, il prévoit une lutte acharnée pour les places restantes dans le top 5. La course à la Ligue des champions a été compliquée par la baisse de forme de plusieurs équipes de haut niveau, notamment Aston Villa. L'équipe d'Unai Emery est en difficulté depuis le début de l'année, subissant une défaite décevante face à la lanterne rouge, les Wolves, et ne remportant que trois de ses dix derniers matchs. Neville garde espoir pour le club de Birmingham, mais craint que la profondeur de son effectif ne soit mise à rude épreuve.
Au sujet des autres poursuivants, Neville a ajouté : « Je pense que Liverpool terminera quatrième et Chelsea cinquième. J'espère vraiment que Villa terminera dans le top 5. J'ai déjà dit que leur entraîneur était un homme expérimenté et avisé. S'ils récupèrent certains joueurs, les blessures des milieux de terrain leur ont coûté cher ces dernières semaines. Je pense simplement que ce sera Manchester United, Liverpool et Chelsea. La seule incertitude concernera la cinquième place, entre Chelsea et Villa. Les blessures seront un facteur important. Les autres compétitions seront également un facteur important. Pour l'instant, Villa est en danger. Ils sont vulnérables en termes de places en Ligue des champions. »
Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United a dépassé Chelsea, Liverpool et Aston Villa au classement, et son absence des compétitions européennes cette saison s'avère être une bénédiction déguisée. Cependant, le chemin vers le trio de tête ne sera pas sans difficultés. Manchester United accueillera Aston Villa à Old Trafford dans un match qui pourrait mettre fin aux espoirs des visiteurs de les rattraper. Les hommes de Carrick devront également affronter Stamford Bridge et Liverpool à domicile, des matchs qui constitueront le test ultime pour leur nouvel élan.
