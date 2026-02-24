Getty Images Sport
« Je n'ai jamais senti une haleine aussi mauvaise » - Ivan Toney critique un adversaire de la Ligue professionnelle saoudienne qui a semblé vouloir l'embrasser lors du dernier match contre Al-Ahli
Le conflit bizarre de Toney autour de l'« hygiène »
L'incident s'est produit lors d'une victoire tendue 1-0 pour Al-Ahli, un résultat obtenu grâce à un but de l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de l'AC Milan, Franck Kessie. Toney a joué les 90 minutes et est resté une menace constante tout au long du match, mais c'est son interaction avec Jamal Harkass, de Damac, qui a fait la une des journaux. Après l'annulation d'un but égalisateur tardif de Damac à la suite d'un long examen par la VAR, les tensions ont éclaté sur le terrain, conduisant à une confrontation face à face entre l'attaquant d'Al-Ahli et le défenseur marocain frustré.
Une confrontation sans pareille
Alors que le match touchait à sa fin dans une ambiance survoltée, Harkass a semblé perdre son sang-froid, s'approchant de Toney et faisant plusieurs fois mine de vouloir embrasser l'attaquant. Le défenseur a également appuyé son front contre celui de Toney dans un geste agressif qui frôlait le surréalisme. Toney, qui n'a jamais été du genre à fuir la confrontation, a tenu bon et a célébré de manière provocante devant le joueur de Damac une fois que le coup de sifflet final a confirmé les trois points pour son équipe. Les images des deux hommes enlacés dans une étrange étreinte ont rapidement circulé sur Internet, suscitant une vague de questions de la part des fans.
Toney n'a pas tardé à donner sa version des faits, se rendant sur X pour livrer une critique cinglante de la rencontre. En réponse à une vidéo de l'incident, l'attaquant de 29 ans a publié un emoji représentant des vomissements accompagné d'un message qui ne laissait rien à l'imagination. « Je n'ai jamais senti une haleine aussi nauséabonde », a écrit Toney, critiquant ainsi publiquement Harkass. Ce message sans détour a mis un point final à un après-midi aussi productif qu'étrange pour la star anglaise.
Toney prend la tête du classement des meilleurs buteurs saoudiens
Malgré les distractions hors du terrain et les étranges pitreries de ses adversaires, les performances de Toney sur le terrain continuent de parler d'elles-mêmes. L'attaquant s'est parfaitement adapté à la vie en Arabie saoudite, devenant l'un des attaquants les plus redoutés de la division. Il totalise actuellement 23 buts en seulement 22 apparitions cette saison, un rendement qui le place en tête de la course au Soulier d'or. Son efficacité clinique a été le moteur de la remontée d'Al-Ahli au classement, alors que le club cherche à rivaliser avec les poids lourds de la ligue.
La prolificité de Toney lui a permis de surpasser certains des plus grands noms du football mondial qui ont également rejoint la Saudi Pro League. Actuellement troisième au classement des buteurs, Cristiano Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d'Or, a inscrit 20 buts en 20 matchs pour Al-Nassr. Le fait que Toney conserve un ratio de buts par match supérieur à celui de la légende portugaise souligne à quel point il a été efficace depuis qu'il a quitté la Premier League l'été dernier.
Le message de Toney à Tuchel : choisissez-moi
La forme sensationnelle de Toney en Arabie saoudite pourrait devenir impossible à ignorer pour l'entraîneur anglais Thomas Tuchel à l'approche de la Coupe du monde. Si certains critiques se sont demandé si son départ d'Europe nuirait à ses perspectives internationales, son nombre impressionnant de buts suggère qu'il reste l'un des attaquants les plus fiables du pays. S'il continue sur cette lancée, Toney aura de très bonnes chances de décrocher une place de titulaire dans l'équipe des Three Lions pour le tournoi phare de cet été.
Pour l'instant, Al-Ahli se réjouit de son investissement et compte bien profiter de cette dernière victoire pour grimper dans le classement de la Saudi Pro League. Toney reste le pivot de l'attaque et attire tous les regards, qu'il marque des buts ou qu'il se dispute avec ses adversaires. Après ce dernier incident, les défenseurs de la ligue y réfléchiront peut-être à deux fois avant de s'approcher trop près de l'attaquant, ne serait-ce que pour éviter de faire l'objet de sa prochaine publication virale sur les réseaux sociaux.
