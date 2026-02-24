« Je n'ai jamais senti une haleine aussi mauvaise » - Ivan Toney critique un adversaire de la Ligue professionnelle saoudienne qui a semblé vouloir l'embrasser lors du dernier match contre Al-Ahli

Alors que le match touchait à sa fin dans une ambiance survoltée, Harkass a semblé perdre son sang-froid, s'approchant de Toney et faisant plusieurs fois mine de vouloir embrasser l'attaquant. Le défenseur a également appuyé son front contre celui de Toney dans un geste agressif qui frôlait le surréalisme. Toney, qui n'a jamais été du genre à fuir la confrontation, a tenu bon et a célébré de manière provocante devant le joueur de Damac une fois que le coup de sifflet final a confirmé les trois points pour son équipe. Les images des deux hommes enlacés dans une étrange étreinte ont rapidement circulé sur Internet, suscitant une vague de questions de la part des fans.

Toney n'a pas tardé à donner sa version des faits, se rendant sur X pour livrer une critique cinglante de la rencontre. En réponse à une vidéo de l'incident, l'attaquant de 29 ans a publié un emoji représentant des vomissements accompagné d'un message qui ne laissait rien à l'imagination. « Je n'ai jamais senti une haleine aussi nauséabonde », a écrit Toney, critiquant ainsi publiquement Harkass. Ce message sans détour a mis un point final à un après-midi aussi productif qu'étrange pour la star anglaise.