« Je n'ai jamais détesté Tottenham ! » - L'icône d'Arsenal affirme de manière surprenante qu'il ne souhaite PAS que les Spurs soient relégués
Une vie sur le fil : la réalité de la relégation des Spurs
Après la victoire de West Ham contre Fulham et le match nul de Nottingham Forest contre Manchester City, Tottenham se trouve désormais à seulement un point au-dessus de la zone de relégation. Avec un match crucial contre Crystal Palace prévu jeudi soir, la menace de la relégation en Championship devient une réalité pour les Lilywhites, qui tentent désespérément de conserver leur place dans l'élite.
Le côté surprenant de Wright
Malgré son statut d'icône à Arsenal, Wright a révélé qu'il ne partageait pas le mépris virulent que beaucoup de fans éprouvent pour leurs voisins. S'exprimant dans le podcast The Overlap, il a fait part de ses inquiétudes quant à leur trajectoire, affirmant qu'il espérait qu'ils resteraient dans l'élite.
Wright a expliqué sa position en déclarant : « Les gens parlent de la relégation de Tottenham cette saison, c'est possible. Je ne voudrais pas voir Tottenham descendre. En ce moment, je les ai regardés l'autre jour, ils en sont tout à fait capables. Mais je n'aimerais pas voir cela. Je n'ai jamais détesté Tottenham. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours Glenn Hoddle. J'aimais Glenn Hoddle et je l'aime toujours. »
Agitation hors du terrain chez les Spurs
Cette saison cauchemardesque a été exacerbée par des changements structurels. Daniel Levy a quitté son poste de président en septembre, mais cette décision n'a guère contribué à améliorer le moral d'un public mécontent. Le recrutement a également été critiqué, seuls Conor Gallagher et le jeune Brésilien Souza ayant rejoint le club en janvier.
Le besoin d'une nouvelle énergie
Wright estime que pour que Tottenham puisse à nouveau rivaliser avec Arsenal ou Manchester City, un changement fondamental dans la propriété du club est nécessaire. Il a fait valoir que le départ de Levy n'a fait que mettre en évidence des problèmes plus profonds concernant la gestion du club par la famille Lewis.
Wright conclut : « Maintenant que Daniel Levy est parti, ils ne peuvent plus lui faire porter le chapeau. C'est la famille Lewis. Ils doivent changer de propriétaire. Il faut un propriétaire qui ait l'énergie de [Roman] Abramovich. Il veut gagner sur le terrain et Tottenham a tout ce qu'il faut pour y parvenir. »
