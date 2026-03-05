« Je n'ai jamais détesté Tottenham ! » - L'icône d'Arsenal affirme de manière surprenante qu'il ne souhaite PAS que les Spurs soient relégués

Malgré son statut d'icône à Arsenal, Wright a révélé qu'il ne partageait pas le mépris virulent que beaucoup de fans éprouvent pour leurs voisins. S'exprimant dans le podcast The Overlap, il a fait part de ses inquiétudes quant à leur trajectoire, affirmant qu'il espérait qu'ils resteraient dans l'élite.

Wright a expliqué sa position en déclarant : « Les gens parlent de la relégation de Tottenham cette saison, c'est possible. Je ne voudrais pas voir Tottenham descendre. En ce moment, je les ai regardés l'autre jour, ils en sont tout à fait capables. Mais je n'aimerais pas voir cela. Je n'ai jamais détesté Tottenham. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours Glenn Hoddle. J'aimais Glenn Hoddle et je l'aime toujours. »