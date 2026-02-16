AFP
Traduit par
« Je me sens vraiment désolé et coupable » - Oleksandr Zinchenko, dévasté, s'exprime après que sa blessure ait mis fin à la saison de l'ancienne star d'Arsenal
Cauchemar pour Zinchenko, victime d'une blessure
Zinchenko est arrivé à l'Ajax après que son prêt d'une saison à Nottingham Forest ait été interrompu prématurément. Le défenseur a signé avec le club de l'Eredivisie jusqu'à la fin de la saison, mais il s'est blessé au genou après seulement deux minutes et demie lors de ses débuts à domicile avec son nouveau club samedi soir. Le club a désormais confirmé que Zinchenko devait subir une opération et qu'il était forfait pour le reste de la saison. Un communiqué indique : « Oleksandr Zinchenko est forfait pour une longue période. Le défenseur s'est blessé au genou le week-end dernier, dès le début du match à domicile contre Fortuna Sittard à la Johan Cruijff ArenA. Les examens effectués à l'hôpital ont montré qu'une intervention chirurgicale était nécessaire. Celle-ci aura lieu dans un avenir proche. Le joueur international ukrainien de 29 ans devra ensuite suivre une longue période de rééducation, ce qui signifie qu'il ne jouera plus cette saison. »
Zinchenko envoie un message
Zinchenko a publié un message émouvant sur Instagram : « Je suis dévasté. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Dès mon premier jour dans ce club de football extraordinaire, entouré de personnes formidables, j'ai commencé à me sentir heureux et j'ai retrouvé le sourire sur le terrain. Du fond du cœur, je suis vraiment désolé et je me sens coupable envers le club @afcajax, mais malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler cette situation. J'accepterai et je surmonterai cette épreuve aux côtés de ma plus grande réussite dans la vie : ma famille. Je reviendrai bientôt, plus fort que jamais. #Godsplan. »
Les joueurs d'Arsenal apportent leur soutien
Les joueurs d'Arsenal n'ont pas tardé à manifester leur soutien à Zinchenko. William Saliba a répondu à son message sur Instagram en écrivant : « Tu reviendras plus fort ». Declan Rice, Jurrien Timber et Viktor Gyokeres ont également réagi avec des emojis, tandis que l'ancien milieu de terrain d'Arsenal Granit Xhaka a déclaré : « Reste fort, mon frère ».
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Zinchenko doit désormais faire face à une longue période d'indisponibilité et espère pouvoir se remettre complètement après son opération. Sa blessure l'empêchera également de participer au match de barrage de la Coupe du monde entre l'Ukraine et la Suède en mars. Si l'Ukraine parvient à battre la Suède, elle affrontera soit la Pologne, soit l'Albanie pour tenter de décrocher sa place dans le tournoi qui se déroulera cet été en Amérique du Nord, au Mexique et au Canada.
