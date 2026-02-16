« Je me sens vraiment désolé et coupable » - Oleksandr Zinchenko, dévasté, s'exprime après que sa blessure ait mis fin à la saison de l'ancienne star d'Arsenal

Zinchenko est arrivé à l'Ajax après que son prêt d'une saison à Nottingham Forest ait été interrompu prématurément. Le défenseur a signé avec le club de l'Eredivisie jusqu'à la fin de la saison, mais il s'est blessé au genou après seulement deux minutes et demie lors de ses débuts à domicile avec son nouveau club samedi soir. Le club a désormais confirmé que Zinchenko devait subir une opération et qu'il était forfait pour le reste de la saison. Un communiqué indique : « Oleksandr Zinchenko est forfait pour une longue période. Le défenseur s'est blessé au genou le week-end dernier, dès le début du match à domicile contre Fortuna Sittard à la Johan Cruijff ArenA. Les examens effectués à l'hôpital ont montré qu'une intervention chirurgicale était nécessaire. Celle-ci aura lieu dans un avenir proche. Le joueur international ukrainien de 29 ans devra ensuite suivre une longue période de rééducation, ce qui signifie qu'il ne jouera plus cette saison. »