« Je m'en fiche complètement ! » - Pep Guardiola réagit aux rumeurs selon lesquelles Arsenal aurait laissé filer le titre de Premier League, alors que Manchester City cherche à tirer profit de la dernière défaite des Gunners face aux Wolves

Guardiola a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse : « 12 matchs, c'est beaucoup. Newcastle est ma seule préoccupation. Je ne me soucie pas de la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal tant qu'elle n'est pas là. Pour l'instant, c'est Newcastle, le repos, puis Leeds. Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs. Je n'en ai pas parlé une seule seconde avec mes joueurs.

Hier et avant-hier, on ne parlait que de Newcastle, Newcastle, Newcastle. Je n'ai pas parlé du classement ni du tableau. Je m'en fiche complètement. Il reste 12 matchs. Posez-moi cette question dans deux ou trois matchs et je vous répondrai, mais 12 matchs, c'est une éternité. C'est la seule vérité que j'ai.

Ils avaient neuf points d'avance parce que nous avions un match en moins. Quand tout le monde aura disputé le même nombre de matchs, nous verrons les différences. Beaucoup de choses vont se passer d'ici la fin de la saison. 70 % des joueurs sont nouveaux, ils n'ont donc pas l'expérience de ce genre de situations. L'expérience, c'est gagner demain. »