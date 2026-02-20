Getty/GOAL
« Je m'en fiche complètement ! » - Pep Guardiola réagit aux rumeurs selon lesquelles Arsenal aurait laissé filer le titre de Premier League, alors que Manchester City cherche à tirer profit de la dernière défaite des Gunners face aux Wolves
L'effondrement d'Arsenal donne l'avantage à City
Il y a deux semaines, Arsenal comptait neuf points d'avance sur City, même s'il avait un match en moins. L'écart est désormais réduit à cinq points après la victoire spectaculaire de l'équipe de Guardiola contre Liverpool et sa victoire facile contre Fulham, tandis que les Gunners ont fait match nul à Brentford et contre les Wolves. City a disputé un match supplémentaire. Si les hommes de Guardiola battent Newcastle samedi, ils réduiront l'écart à deux points et mettront une pression énorme sur Arsenal avant leur visite chez leur rival local Tottenham, qui disputera son premier match sous la houlette de son nouvel entraîneur Igor Tudor. Bien que City soit en position favorable, Guardiola ne souhaite pas discuter de la course au titre avec les médias ou ses joueurs.
Guardiola ne pense « pas une seconde » au classement du championnat
Guardiola a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse : « 12 matchs, c'est beaucoup. Newcastle est ma seule préoccupation. Je ne me soucie pas de la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal tant qu'elle n'est pas là. Pour l'instant, c'est Newcastle, le repos, puis Leeds. Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs. Je n'en ai pas parlé une seule seconde avec mes joueurs.
Hier et avant-hier, on ne parlait que de Newcastle, Newcastle, Newcastle. Je n'ai pas parlé du classement ni du tableau. Je m'en fiche complètement. Il reste 12 matchs. Posez-moi cette question dans deux ou trois matchs et je vous répondrai, mais 12 matchs, c'est une éternité. C'est la seule vérité que j'ai.
Ils avaient neuf points d'avance parce que nous avions un match en moins. Quand tout le monde aura disputé le même nombre de matchs, nous verrons les différences. Beaucoup de choses vont se passer d'ici la fin de la saison. 70 % des joueurs sont nouveaux, ils n'ont donc pas l'expérience de ce genre de situations. L'expérience, c'est gagner demain. »
Guardiola salue l'impact de Semenyo
Antoine Semenyo a pris un excellent départ avec City depuis son transfert de Bournemouth en janvier pour 64 millions de livres sterling, marquant cinq buts et réalisant deux passes décisives. Guardiola a salué l'impact de l'attaquant. « Il a marqué beaucoup de buts, mais ce n'est pas tout : il a un rythme particulier et une polyvalence qui lui permettent de jouer à trois postes », a-t-il expliqué.
« Il est arrivé de Bournemouth avec un rythme défensif incroyable. Son impact a été très positif. Nous avons joué contre Antoine à de nombreuses reprises. Reste à voir s'il deviendra un joueur de haut niveau ou d'élite. Il dispute la Ligue des champions, ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Les phases à élimination directe sont un bon test pour lui, mais je suis persuadé qu'avec son mental, il s'en sortira très bien. En général, les nouveaux arrivants s'adaptent très vite, car ceux qui sont là depuis longtemps leur facilitent la tâche. »
Savinho fait son retour, mais Doku est toujours absent
Guardiola a confirmé que Savinho était apte à affronter Newcastle, ce qui pourrait être sa première apparition depuis qu'il s'est blessé lors du match nul 0-0 à Sunderland le 1er janvier. Jeremy Doku ne sera toutefois pas disponible, car il poursuit sa convalescence après une blessure au genou. Alors que Newcastle devrait ressentir les effets de sa victoire écrasante 6-1 contre Qarabag en Ligue des champions mercredi, City devrait être reposé après une semaine de repos entre sa victoire en FA Cup contre Salford et le match contre l'équipe d'Eddie Howe.
L'entraîneur a ajouté : « L'important, c'est que les joueurs soient revigorés après plusieurs mois et quelques jours de repos. Je n'ai pas à courir un mètre, donc pour moi, ce n'est pas un problème. Ce sont les joueurs qui comptent, et pour eux, c'est vraiment bien d'avoir de longues semaines de repos. Ils se sont bien entraînés ces deux derniers jours. »
L'histoire favorise City dans ce match, car Newcastle n'a jamais gagné à l'Etihad Stadium. Sa dernière victoire à l'extérieur contre City remonte à l'ancien stade Maine Road, sous la houlette de Bobby Robson, qui a entraîné Guardiola pendant la seule saison où il était à la tête de Barcelone.
