« Je m'en fiche complètement » - La star de Manchester United, Matheus Cunha, s'en prend au United Strand à propos de sa coupe de cheveux, admettant ouvertement subir une forte « pression »

Le manager intérimaire de Manchester United, Michael Carrick, a admis que son équipe était déçue de ne pas avoir réussi à remporter une cinquième victoire consécutive contre West Ham, mais il était tout de même soulagé de voir Benjamin Sesko marquer dans le temps additionnel et sauver un point. Il a déclaré : « Je pense que nous sommes un peu déçus. Nous n'étions clairement pas au meilleur de notre forme. Nous avons disputé cinq matchs jusqu'à présent, et nous avons atteint un très bon niveau. C'est un terrain difficile, ils nous ont donné du fil à retordre et nous n'avons pas vraiment eu la vivacité ou l'étincelle nécessaires pour trouver les solutions trop souvent. Mais au final, il faut rendre hommage aux garçons, à leur esprit qui s'est manifesté à nouveau dans ce but tardif, au moment où nous en avions besoin. C'est une grande qualité. Nous allons donc prendre ce point et passer à autre chose.

Parfois, il faut rendre hommage à l'autre équipe. Je pense que West Ham a très bien défendu et nous a donné du fil à retordre. C'est bon signe que les garçons soient déçus. Cela montre que ce n'est pas suffisant, mais nous allons considérer comme positif le fait d'avoir terminé le match en force.

Cela montre à quel point il est difficile et exigeant d'être constant dans ce championnat. Cela fait cinq matchs sans défaite, avec quatre victoires, je pense que c'est une assez bonne série et que nous devons vraiment continuer sur cette lancée. Mais cela montre, quand on met les choses en perspective, à quel point les garçons ont bien joué, et nous voulons revenir plus forts et continuer à nous améliorer pendant cette petite pause entre les matchs. [Nous devons] bien en profiter et revenir en meilleure position. »