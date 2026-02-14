Getty
« Je m'en fiche complètement » - La star de Manchester United, Matheus Cunha, s'en prend au United Strand à propos de sa coupe de cheveux, admettant ouvertement subir une forte « pression »
The United Strand fait la une des journaux
Le United Strand a fait la une des journaux pour son défi viral qui semble devoir se poursuivre pendant un certain temps. Ilett avait initialement promis en octobre 2024 qu'il ne se couperait pas les cheveux tant que United n'aurait pas remporté cinq matchs consécutifs, et il attend toujours que son équipe tienne ses promesses. La légende du club, Wayne Rooney, a critiqué le United Strand pour avoir détourné l'attention des joueurs, tandis que l'équipe féminine de Manchester United s'est moquée de lui cette semaine en célébrant sa coupe de cheveux. De son côté, Ilett a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas être le centre de l'attention et a souligné que son défi permettait également de collecter des fonds pour une association caritative qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.
Cunha vise The United Strand
Cunha a maintenant fait part de son opinion sur la situation et insiste sur le fait qu'il ne s'intéresse ni à Ilett ni à sa coupe de cheveux. « Les gens sont plus préoccupés par les cinq victoires à remporter à cause de la coupe de cheveux que par les 15 points. Je suis donc plus intéressé par les 15 points, je me fiche complètement de sa coupe de cheveux », a-t-il déclaré à RomarioTV. « Nous en parlons parfois, mais cela ne nous motive pas vraiment. Nous ne trouvons pas ça cool. Personne ne veut ces cinq victoires plus que nous, ou plus de victoires, peu importe. Mais je pense que cette pression liée à sa coupe de cheveux cache un peu la beauté que pourrait avoir cette saison, vous voyez ? »
Le Brésilien a contribué à la bonne forme récente de Manchester United, marquant lors des victoires contre Arsenal et Fulham et réalisant une passe décisive lors de la victoire contre Manchester City.
Manchester United « déçu » après le match nul contre West Ham
Le manager intérimaire de Manchester United, Michael Carrick, a admis que son équipe était déçue de ne pas avoir réussi à remporter une cinquième victoire consécutive contre West Ham, mais il était tout de même soulagé de voir Benjamin Sesko marquer dans le temps additionnel et sauver un point. Il a déclaré : « Je pense que nous sommes un peu déçus. Nous n'étions clairement pas au meilleur de notre forme. Nous avons disputé cinq matchs jusqu'à présent, et nous avons atteint un très bon niveau. C'est un terrain difficile, ils nous ont donné du fil à retordre et nous n'avons pas vraiment eu la vivacité ou l'étincelle nécessaires pour trouver les solutions trop souvent. Mais au final, il faut rendre hommage aux garçons, à leur esprit qui s'est manifesté à nouveau dans ce but tardif, au moment où nous en avions besoin. C'est une grande qualité. Nous allons donc prendre ce point et passer à autre chose.
Parfois, il faut rendre hommage à l'autre équipe. Je pense que West Ham a très bien défendu et nous a donné du fil à retordre. C'est bon signe que les garçons soient déçus. Cela montre que ce n'est pas suffisant, mais nous allons considérer comme positif le fait d'avoir terminé le match en force.
Cela montre à quel point il est difficile et exigeant d'être constant dans ce championnat. Cela fait cinq matchs sans défaite, avec quatre victoires, je pense que c'est une assez bonne série et que nous devons vraiment continuer sur cette lancée. Mais cela montre, quand on met les choses en perspective, à quel point les garçons ont bien joué, et nous voulons revenir plus forts et continuer à nous améliorer pendant cette petite pause entre les matchs. [Nous devons] bien en profiter et revenir en meilleure position. »
Les cinq prochains matchs de Manchester United
Le match nul contre West Ham signifie que le défi viral d'Ilett est désormais remis à zéro. Man Utd ne jouera plus avant le 23 février contre Everton à Goodison Park, puis affrontera Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa et Bournemouth en Premier League. S'il remporte tous ces matchs, The United Strand pourra enfin se rendre chez le coiffeur pour une coupe tant attendue.
