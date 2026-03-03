« Je m'en fiche complètement » - Donald Trump rejette les espoirs de l'Iran pour la Coupe du monde alors que la réunion de la FIFA se déroule sans ce pays

Le monde sportif est désormais confronté à la réalité d'un conflit militaire actif entre le pays hôte d'un tournoi et l'un des participants qualifiés. L'Iran doit actuellement affronter la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles avant de se rendre à Seattle pour affronter l'Égypte. Cependant, ces rencontres sont désormais sérieusement compromises après que les frappes aériennes américaines et israéliennes sur le territoire iranien ont suscité une réponse sévère de la part des responsables du football à Téhéran. Il est même envisagé que les États-Unis et l'Iran s'affrontent en phase à élimination directe à Dallas le 3 juillet, un match qui aurait désormais une importance politique sans précédent.

Les dirigeants du football iranien ont déjà exprimé de sérieux doutes quant à leur capacité à se concentrer sur le beau jeu alors que leur pays est sous le feu des projecteurs. À la suite des récentes frappes, le président de la fédération iranienne de football a laissé entendre que l'ambiance festive autour de cet événement sportif s'était évaporée. « Ce qui est certain, c'est qu'après cette attaque, on ne peut pas s'attendre à ce que nous attendions la Coupe du monde avec espoir », a déclaré le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, au média sportif iranien Varzesh3 après les frappes.