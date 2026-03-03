Getty Images Sport
Traduit par
« Je m'en fiche complètement » - Donald Trump rejette les espoirs de l'Iran pour la Coupe du monde alors que la réunion de la FIFA se déroule sans ce pays
Le conflit militaire jette une ombre sur les installations de Los Angeles
Le monde sportif est désormais confronté à la réalité d'un conflit militaire actif entre le pays hôte d'un tournoi et l'un des participants qualifiés. L'Iran doit actuellement affronter la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles avant de se rendre à Seattle pour affronter l'Égypte. Cependant, ces rencontres sont désormais sérieusement compromises après que les frappes aériennes américaines et israéliennes sur le territoire iranien ont suscité une réponse sévère de la part des responsables du football à Téhéran. Il est même envisagé que les États-Unis et l'Iran s'affrontent en phase à élimination directe à Dallas le 3 juillet, un match qui aurait désormais une importance politique sans précédent.
Les dirigeants du football iranien ont déjà exprimé de sérieux doutes quant à leur capacité à se concentrer sur le beau jeu alors que leur pays est sous le feu des projecteurs. À la suite des récentes frappes, le président de la fédération iranienne de football a laissé entendre que l'ambiance festive autour de cet événement sportif s'était évaporée. « Ce qui est certain, c'est qu'après cette attaque, on ne peut pas s'attendre à ce que nous attendions la Coupe du monde avec espoir », a déclaré le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, au média sportif iranien Varzesh3 après les frappes.
- AFP
Trump rejette la participation de l'Iran à la Coupe du monde
S'exprimant mardi matin, Trump s'est montré catégorique lorsqu'on lui a demandé si ce pays du Moyen-Orient pourrait se retirer de la compétition en raison de l'escalade des tensions régionales. Le président s'est montré peu intéressé par les répercussions diplomatiques que pourrait avoir le retrait d'une grande nation du football du calendrier. « Je m'en fiche complètement [que l'Iran participe] », a-t-il déclaré à POLITICO. « Je pense que l'Iran est un pays très affaibli. Ils sont à bout de souffle. »
Les problèmes de visa et les interdictions de voyager créent un cauchemar logistique
Au-delà des préoccupations militaires immédiates, le parcours administratif que doit suivre l'Iran pour se rendre aux États-Unis est semé d'embûches. Une interdiction de voyager restrictive reste en vigueur et, bien que les athlètes en soient théoriquement exemptés, le processus d'obtention des documents nécessaires pour le personnel d'encadrement et les dignitaires reste un sujet de discorde. Le département d'État avait précédemment rejeté plusieurs demandes de visa pour des représentants iraniens avant le tirage au sort de la Coupe du monde à Washington, ce qui avait failli entraîner un boycott total avant que la FIFA ne soit contrainte d'intervenir en tant que médiateur entre les deux nations.
Le groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde de la FIFA, dirigé par Andrew Giuliani, a affirmé que la sécurité resterait la priorité absolue de l'administration, quelles que soient les conséquences sur le plan sportif. M. Giuliani a souligné que le climat politique actuel rendait impossible un processus d'entrée standard pour certains pays. « Nous voulons que cette Coupe du monde se déroule en toute sécurité », a déclaré M. Giuliani en janvier. « Alors oui, bien sûr, nous voulons que les équipes soient là et jouent, mais nous comprenons également que la plupart des supporters viendront ici pour profiter d'une Coupe du monde incroyable, pour enrichir leur expérience. Mais il serait stupide, compte tenu de la situation actuelle en Iran, de s'attendre à ce que nous ouvrions simplement nos frontières. »
- AFP
La FIFA reste silencieuse alors que les ateliers d'Atlanta touchent à leur fin
La FIFA a jusqu'à présent refusé de commenter la situation, s'en tenant à sa position traditionnelle qui consiste à tenter de séparer la politique mondiale du terrain. Cependant, l'absence des délégués iraniens aux ateliers d'Atlanta, qui portaient sur des sujets essentiels tels que la médecine d'équipe, l'organisation des matchs et les questions commerciales, suggère une rupture de la communication. Alors que d'autres fédérations du monde entier finalisaient leur logistique, les chaises vides dans la section iranienne rappelaient de manière frappante les obstacles auxquels sont confrontés les organisateurs du tournoi à quelques mois seulement du coup d'envoi.
Les partisans de la position ferme de l'administration estiment que l'approche actuelle est nécessaire pour la sécurité des millions de supporters qui devraient affluer en Amérique du Nord. M. Giuliani a réaffirmé mardi la position du président, soulignant les implications plus larges de cette impasse en matière de sécurité. M. Giuliani a déclaré mardi à POLITICO que « l'action décisive du président Trump visant à éliminer l'ayatollah, le plus notoire des États soutenant le terrorisme de mon vivant, élimine une menace déstabilisatrice majeure et contribuera à protéger les populations du monde entier, y compris les Américains et les millions de personnes qui prévoient d'assister à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ».
Publicité