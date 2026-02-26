« Je lui dois tellement ! » - Victor Osimhen explique pourquoi il a refusé de célébrer son but décisif en Ligue des champions contre la Juventus, par respect pour Luciano Spalletti

Les marques d'affection publiques d'Osimhen envers Spalletti ont naturellement alimenté les rumeurs concernant un éventuel avenir à Turin. L'international nigérian n'a jamais caché son admiration pour la Vieille Dame, confirmant même que des négociations avaient eu lieu pendant le mandat de Cristiano Giuntoli. Son activité sur les réseaux sociaux n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, l'attaquant ayant récemment publié une photo aux côtés de la légende de la Juve Alessandro Del Piero, accompagnée d'une légende dans laquelle il se disait « chanceux d'avoir vu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps ».

Cependant, si les sentiments entre le joueur et l'entraîneur sont clairs, le chemin vers une réunion permanente est semé d'embûches logistiques et financières. Osimhen reste un joueur du Galatasaray après son transfert sensationnel de Naples à l'été 2025, et bien qu'il continue de flirter avec l'idée d'un retour en Serie A, il reste respectueux de son environnement actuel. Même si son refus de célébrer contre Spalletti suggère que son cœur réserve toujours une place importante à son ancien mentor.