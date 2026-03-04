« Je dois apprendre ça ! » - Filipe Luis révèle le moment où il a été convaincu que Pep Guardiola avait « triché », alors que l'ancienne star de Chelsea se confie sur la « plus grande raclée » infligée par le manager de Manchester City

Luís s'est souvenu de la domination totale affichée par l'équipe de Guardiola lors d'un match européen à enjeux élevés alors que le Brésilien jouait à l'Atlético Madrid. La supériorité tactique était si écrasante que le défenseur a admis en plaisantant avoir cru qu'il se passait quelque chose d'anormal sur le terrain. C'est cette « raclée » spécifique qui a été le déclic pour ses propres aspirations de manager.

À propos de cette rencontre, Luís a déclaré : « La plus grande raclée que j'ai prise dans ma carrière, c'était contre le Bayern de Guardiola. J'étais convaincu qu'il avait triché avec la taille du terrain, car tout semblait si loin ; nous n'arrivions jamais au but et on aurait dit qu'il avait plus de joueurs sur le terrain. Je me suis dit : je dois apprendre ça. »