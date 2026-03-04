Getty/GOAL
« Je dois apprendre ça ! » - Filipe Luis révèle le moment où il a été convaincu que Pep Guardiola avait « triché », alors que l'ancienne star de Chelsea se confie sur la « plus grande raclée » infligée par le manager de Manchester City
Les changements tactiques qui ont défini un étudiant du jeu
Dans une interview révélatrice accordée à Universo Valdano, l'ancien arrière gauche s'est replongé dans son passé pour expliquer comment certains entraîneurs ont modifié sa perception du jeu. Bien qu'il ait joué sous les ordres de certains des plus grands esprits de l'histoire du football, c'est une rencontre particulière en Ligue des champions contre le Bayern Munich de Guardiola qui l'a le plus marqué en tant qu'étudiant de ce sport. Une carrière qui l'a récemment conduit àquitter précipitamment son poste d'entraîneur au Flamengo, malgré un titre de Copa Libertadores et une victoire 8-0 lors de sa dernière saison.
La nuit où Pep a laissé Luis stupéfait
Luís s'est souvenu de la domination totale affichée par l'équipe de Guardiola lors d'un match européen à enjeux élevés alors que le Brésilien jouait à l'Atlético Madrid. La supériorité tactique était si écrasante que le défenseur a admis en plaisantant avoir cru qu'il se passait quelque chose d'anormal sur le terrain. C'est cette « raclée » spécifique qui a été le déclic pour ses propres aspirations de manager.
À propos de cette rencontre, Luís a déclaré : « La plus grande raclée que j'ai prise dans ma carrière, c'était contre le Bayern de Guardiola. J'étais convaincu qu'il avait triché avec la taille du terrain, car tout semblait si loin ; nous n'arrivions jamais au but et on aurait dit qu'il avait plus de joueurs sur le terrain. Je me suis dit : je dois apprendre ça. »
Simeone et la voix du commandement
Si Guardiola lui a apporté l'inspiration tactique, c'est Diego Simeone, à l'Atlético Madrid, qui a défini la discipline défensive et la force mentale de Luís. Le Brésilien attribue à « El Cholo » le mérite d'avoir révolutionné sa conception de la responsabilité sur le terrain, tout en admettant que le style intense de l'Argentin l'a marqué de manière inattendue.
En repensant à son passage sous les ordres de Simeone, Luís explique : « Avec Cholo, c'était la première fois que j'entrais sur le terrain en sachant quand j'étais en faute et quand je ne l'étais pas. Son autorité est si imposante qu'aujourd'hui encore, je fais des cauchemars dans lesquels il me réprimande. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous parle et qui sait vous toucher. À ce moment-là, je me suis dit : « Je vais devenir comme Cholo. »
Un avenir dans l'abri des joueurs
Malgré son récent départ du Flamengo, Luís reste déterminé à atteindre les sommets du coaching européen. Bien qu'il ait été pressenti pour divers postes, notamment au sein de l'équipe nationale brésilienne, il a confirmé sa préférence pour le travail quotidien dans un club de football plutôt que sur la scène internationale.
Luís a clarifié sa position sur le poste au Brésil et son admiration pour Carlo Ancelotti, tout en soulignant son objectif ultime : « Ancelotti est l'entraîneur idéal, au moment idéal. Je m'intéresse au travail quotidien et mon grand rêve est la Ligue des champions. »
