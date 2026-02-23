Getty Images Sport
« Je crois en moi ! » - Benjamin Sesko s'exprime sur sa série de buts pour Manchester United et clarifie son sentiment sur son rôle de super remplaçant après avoir permis à son équipe de remporter trois points à Everton
Sesko fait la différence depuis le banc
L'attaquant slovène a marqué trois buts en deux matchs alors que Darren Fletcher assurait l'intérim après le limogeage de Ruben Amorim, débutant le match de championnat contre Burnley et la défaite en troisième tour de la FA Cup contre Brighton. Il n'a toujours pas débuté un match depuis que Carrick a pris les rênes, mais il s'est montré tout aussi efficace, marquant lors de trois de ses cinq apparitions en tant que remplaçant.
L'attaquant, qui a coûté 74 millions de livres sterling, commence également à rentabiliser son transfert, ses buts contre Fulham, West Ham et Everton ayant rapporté cinq points à United, le rapprochant ainsi de son objectif ultime : se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois en trois ans.
Sesko a souligné à quel point il avait confiance en lui après avoir fait la différence pour United dans le Merseyside et a expliqué pourquoi il était heureux de jouer le rôle de finisseur plutôt que celui de titulaire.
Sesko : Peu importe que je sois titulaire ou non.
Sesko a déclaré à Sky Sports : « Pour moi, chaque fois que j'entre en jeu, il est important d'essayer d'aider l'équipe. C'est pour cela que je suis ici. Que ce soit pendant cinq minutes ou 90 minutes, cela n'a pas vraiment d'importance. Il s'agit de montrer que je peux être performant si j'en suis capable, et j'en suis vraiment heureux. Je crois en moi, tout comme les autres joueurs. Ils savent ce qu'ils peuvent attendre de moi quand j'entre en jeu. C'est à moi de faire le travail, bien sûr. »
« Il était très important pour nous de gagner ce match. Cela a été très difficile. Nous nous sommes battus. Ils se sont battus. C'était vraiment un combat à 50/50, mais nous avons tenu bon jusqu'à la fin et avons remporté la victoire. »
Carrick : « C'était une fin impitoyable. »
Carrick a salué l'impact de Sesko et s'est réjoui de la contribution de Matheus Cunha et Bryan Mbemuo, également recrutés cet été, à ce but. Il a déclaré : « Superbe finition, c'était une finition impitoyable, j'aime la façon dont il a marqué avec une réelle confiance. Matheus [Cunha] et Bryan [Mbeumo] ont fait un excellent travail pour le mettre en place, nous avons les joueurs qu'il faut pour jouer en contre. Je suis ravi pour Ben, qui est entré en jeu et a fait la différence. »
L'entraîneur a également souligné l'influence de Senne Lammens sur le résultat après que le gardien belge ait réalisé un arrêt spectaculaire pour repousser une frappe de Michael Keane en fin de match et ait brillamment repoussé les nombreux centres d'Everton dans la surface.
« Il a réalisé plusieurs très bons arrêts, il semblait calme et serein dans un environnement difficile », a déclaré l'entraîneur. « Il a dû faire face à de nombreux corners sous sa barre transversale, mais il n'a pas paniqué, il a pris de bonnes décisions et a fait preuve d'une grande sûreté. Il a été formidable pour nous ce soir. »
Quand Sesko commencera-t-il ?
Carrick a insisté sur le fait qu'il était satisfait des performances de Sesko, même s'il ne l'avait pas encore titularisé, et a déclaré qu'il n'y avait aucun problème à ce qu'il continue d'être remplaçant. Il a expliqué : « Je comprends pourquoi tout le monde en parle et en fait toute une histoire, mais j'ai une très bonne relation avec Ben. Nous avons eu de très bonnes conversations et il est dans une très bonne passe.
Une partie de notre travail consiste à l'aider à progresser et à se développer en tant que joueur. Parfois, il s'agit de petits pas, parfois de grands pas. Il a récemment fait d'énormes progrès en termes de buts marqués et d'impact, et c'est formidable de voir la confiance et la conviction avec lesquelles il joue actuellement.
Nous devons gérer cela et nous avons de bons attaquants, c'est donc une décision que nous devons essayer de prendre correctement. Mais je n'ai aucun problème avec Ben et lui non plus. Il veut évidemment jouer, mais il est resté fidèle à lui-même, avec le travail qu'il fournit et son attitude pour entrer en jeu et faire ce qu'il a fait à nouveau... Il a terminé avec beaucoup de confiance et de conviction, c'était une fin impitoyable qui résume bien où il en est actuellement. »
