« Je crois en moi ! » - Benjamin Sesko s'exprime sur sa série de buts pour Manchester United et clarifie son sentiment sur son rôle de super remplaçant après avoir permis à son équipe de remporter trois points à Everton

L'attaquant slovène a marqué trois buts en deux matchs alors que Darren Fletcher assurait l'intérim après le limogeage de Ruben Amorim, débutant le match de championnat contre Burnley et la défaite en troisième tour de la FA Cup contre Brighton. Il n'a toujours pas débuté un match depuis que Carrick a pris les rênes, mais il s'est montré tout aussi efficace, marquant lors de trois de ses cinq apparitions en tant que remplaçant.

L'attaquant, qui a coûté 74 millions de livres sterling, commence également à rentabiliser son transfert, ses buts contre Fulham, West Ham et Everton ayant rapporté cinq points à United, le rapprochant ainsi de son objectif ultime : se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois en trois ans.

Sesko a souligné à quel point il avait confiance en lui après avoir fait la différence pour United dans le Merseyside et a expliqué pourquoi il était heureux de jouer le rôle de finisseur plutôt que celui de titulaire.