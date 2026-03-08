Getty Images Sport
Javier Mascherano « pris pour acquis parce qu'il entraîne Lionel Messi » à l'Inter Miami, affirme l'ancienne star de l'équipe nationale américaine de football
La flexibilité tactique sous les projecteurs
Kljestan, aujourd'hui analyste de premier plan de la ligue, affirme que la présence de Messi, aux côtés d'autres recrues de renom telles que Rodrigo De Paul et German Berterame, a faussé la perception du public à l'égard du staff technique. Pour l'ancien international américain, l'idée selon laquelle le succès est garanti avec un tel talent rend un mauvais service à l'entraîneur.
Kljestan insiste sur le fait que la contribution de Mascherano est aussi essentielle que n'importe quel exploit individuel du capitaine de Miami.
« Je pense que nous ne lui accordons pas assez de crédit, car il a montré qu'il était capable de régler les problèmes tactiques à la volée, ce que font les meilleurs entraîneurs du monde », a déclaré Kljestan en évoquant l'influence croissante du manager, selon Marca. « La semaine dernière, ils étaient menés 2-0 à Orlando, avec le public contre eux. Il a changé les choses à la mi-temps, a retiré un défenseur, a fait entrer un autre attaquant et a dominé la seconde mi-temps. Il fait vraiment du bon travail. »
Le défi de la gestion des superstars
La théorie selon laquelle « tout le monde gagne avec Messi » est catégoriquement rejetée par Kljestan. Il suggère que la difficulté du travail réside précisément dans la nature très médiatisée de l'équipe, où l'équilibre entre les egos, les attentes et l'intégration des nouveaux talents nécessite une approche délicate et sophistiquée de la part de la direction technique.
Au sujet de la pression unique à laquelle Mascherano est soumis, Kljestan explique : « Nous avons tendance à considérer cela comme acquis, car il entraîne Messi... mais il faut tout de même gérer les personnalités, les attentes, les jeunes joueurs et les joueurs expérimentés, et les placer aux bons postes. »
Consolider le leadership dans la MLS
Grâce à leur dernière victoire, l'Inter Miami s'est non seulement hissé à la quatrième place du classement de la Conférence Est, mais a également commencé à démanteler l'idée selon laquelle il s'agit d'une équipe reposant sur un seul homme. La structure tactique mise en place par Mascherano a permis aux « Galacticos » du club de s'épanouir tout en garantissant la résilience de l'équipe face à la pression.
Alors que les vainqueurs de la MLS Cup 2025 donnent l'image d'une machine bien huilée, l'attention se porte de plus en plus sur le cerveau tactique de Mascherano. Si Messi apporte sa touche magique, c'est l'ancien milieu de terrain de Barcelone et de Liverpool qui manie les pièces avec la précision nécessaire pour transformer un ensemble de stars en une véritable dynastie sportive.
Quelle est la prochaine étape pour l'Inter Miami ?
L'Inter Miami fait maintenant face à une semaine décisive qui mettra à l'épreuve la profondeur de son effectif. Les Herons se rendront d'abord au GEODIS Park le 11 mars pour affronter le Nashville SC lors du match aller des huitièmes de finale de la Concacaf Champions Cup. Après leur engagement continental, l'équipe se concentrera rapidement sur la MLS le 14 mars, où elle affrontera le Charlotte FC au Bank of America Stadium.
