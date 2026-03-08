Javier Mascherano « pris pour acquis parce qu'il entraîne Lionel Messi » à l'Inter Miami, affirme l'ancienne star de l'équipe nationale américaine de football

Kljestan, aujourd'hui analyste de premier plan de la ligue, affirme que la présence de Messi, aux côtés d'autres recrues de renom telles que Rodrigo De Paul et German Berterame, a faussé la perception du public à l'égard du staff technique. Pour l'ancien international américain, l'idée selon laquelle le succès est garanti avec un tel talent rend un mauvais service à l'entraîneur.

Kljestan insiste sur le fait que la contribution de Mascherano est aussi essentielle que n'importe quel exploit individuel du capitaine de Miami.

« Je pense que nous ne lui accordons pas assez de crédit, car il a montré qu'il était capable de régler les problèmes tactiques à la volée, ce que font les meilleurs entraîneurs du monde », a déclaré Kljestan en évoquant l'influence croissante du manager, selon Marca. « La semaine dernière, ils étaient menés 2-0 à Orlando, avec le public contre eux. Il a changé les choses à la mi-temps, a retiré un défenseur, a fait entrer un autre attaquant et a dominé la seconde mi-temps. Il fait vraiment du bon travail. »