Getty Images Sport
Traduit par
Javier Hernandez, héros culte de Manchester United, publie une vidéo dans laquelle il pleure devant la vidéo virale du petit singe Punch
Le côté tendre de Chicharito
Le célèbre buteur, qui a remporté deux titres de Premier League lors d'un passage mémorable à Old Trafford, a publié une sélection de vidéos sur son compte Instagram, suivi par 6,3 millions d'abonnés, montrant le petit primate repoussé par des singes plus âgés. Hernandez était visiblement ému en voyant Punch traîner son adorable compagnon dans un coin pour dormir, ce qui a incité l'attaquant à ajouter une légende auto-dépréciative : « Pourquoi tu pleures ? Ce n'est qu'un singe... ».
- Getty Images Sport
Chicharito explique la profonde symbolique derrière Punch
Chicharito ne s'est pas contenté de partager la vidéo ; il a également proposé une analyse psychologique approfondie expliquant pourquoi le sort de cet animal l'avait tant touché. Dans un message adressé à ses fans, l'ancienne star du Real Madrid et de West Ham a expliqué : « Punch Monkey nous a émus parce qu'il est fort et authentique. Il essaie de se défendre sans vraiment savoir comment, et nous avons tous déjà fait cela à un moment ou à un autre. Il n'y a aucune malveillance en lui, seulement de l'émotion, de l'innocence et un désir d'exister. »
L'attaquant vétéran, actuellement libre de tout contrat après avoir quitté en janvier le club de son enfance, Chivas, a continué à tirer des leçons de vie de cette vidéo virale. « Il nous enseigne que l'on peut ressentir profondément sans se plaindre, que l'on peut reconnaître le rejet sans devenir une victime, que l'on peut protéger son cœur sans le fermer. Moins de « ce qu'ils m'ont fait » et plus de « qu'est-ce que je fais avec ça ? » », a écrit Hernandez, recevant un large soutien de la part des fans qui ont salué sa vulnérabilité et son attitude stoïque.
Le « petit pois » qui a conquis Old Trafford
Bien avant de partager ses réflexions philosophiques sur Instagram, Hernandez s'était imposé comme l'un des remplaçants les plus efficaces de l'histoire de la Premier League. Après son arrivée à Manchester en 2010, « Little Pea » est devenu un héros culte de l'équipe de Sir Alex Ferguson, marquant 59 buts en 157 apparitions. Son talent pour être au bon endroit au bon moment a fait de lui un rouage essentiel de la dernière grande époque de domination nationale de United.
Ses moments forts à Old Trafford restent aussi excentriques que sa présence sur les réseaux sociaux. Les fans se souviennent encore avec émotion de son remarquable coup de tête arrière contre Stoke City et de son but bizarre lors du Community Shield 2010 contre Chelsea, où il a réussi à envoyer le ballon dans son propre visage avant de le propulser dans les filets. Ce mélange de finition clinique et de comédie accidentelle a contribué à cimenter un lien avec les fidèles de United qui perdure clairement longtemps après son départ du club.
- Getty Images Sport
La connexion mondiale de Chicharito
Après avoir quitté United, Hernandez a mené une carrière nomade mais couronnée de succès qui l'a conduit au Santiago Bernabeu en prêt, puis à des passages fructueux au Bayer Leverkusen et à West Ham. Il s'est ensuite aventuré en MLS avec le LA Galaxy avant de retourner chez lui, au Mexique. Si sa carrière de joueur touche peut-être à sa fin, sa capacité à toucher un public mondial reste intacte, sa dernière explosion émotionnelle ayant suscité un débat sur la résilience.
Les réactions à son message ont été extrêmement positives, de nombreux followers partageant ses sentiments à l'égard du bébé macaque. Un commentateur a résumé l'état d'esprit général en soulignant que l'animal était « stoïque et résilient. Comme il se doit ». Pour Hernandez, l'histoire de Punch a servi de rappel universel de la persévérance humaine et animale, prouvant que même un athlète professionnel endurci n'est pas immunisé contre le pouvoir d'une vidéo virale au cœur d'or.
Publicité