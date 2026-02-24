Javier Hernandez, héros culte de Manchester United, publie une vidéo dans laquelle il pleure devant la vidéo virale du petit singe Punch

Chicharito ne s'est pas contenté de partager la vidéo ; il a également proposé une analyse psychologique approfondie expliquant pourquoi le sort de cet animal l'avait tant touché. Dans un message adressé à ses fans, l'ancienne star du Real Madrid et de West Ham a expliqué : « Punch Monkey nous a émus parce qu'il est fort et authentique. Il essaie de se défendre sans vraiment savoir comment, et nous avons tous déjà fait cela à un moment ou à un autre. Il n'y a aucune malveillance en lui, seulement de l'émotion, de l'innocence et un désir d'exister. »

L'attaquant vétéran, actuellement libre de tout contrat après avoir quitté en janvier le club de son enfance, Chivas, a continué à tirer des leçons de vie de cette vidéo virale. « Il nous enseigne que l'on peut ressentir profondément sans se plaindre, que l'on peut reconnaître le rejet sans devenir une victime, que l'on peut protéger son cœur sans le fermer. Moins de « ce qu'ils m'ont fait » et plus de « qu'est-ce que je fais avec ça ? » », a écrit Hernandez, recevant un large soutien de la part des fans qui ont salué sa vulnérabilité et son attitude stoïque.