Jarrod Bowen va-t-il briser le cœur de Danny Dyer ? Une prédiction de transfert qui décevrait le beau-père, grand fan de West Ham

Une source a précédemment confié à Heat le désespoir de Dyer de voir Bowen rester un leader sur le terrain dans l'est de Londres : « Ils ont toujours plaisanté en disant que Danny préférerait que Jarrod trompe sa fille plutôt que de quitter West Ham. Bien sûr, il comprend que Jarrod puisse devoir partir pour le bien de sa carrière, mais il prie simplement pour que l'équipe renverse la situation et que Jarrod donne une dernière chance à West Ham. »

Un autre ancien joueur des Hammers, l'ancien arrière gauche international anglais Nigel Winterburn, a précédemment confié à GOAL les décisions importantes auxquelles Bowen est confronté, sa situation étant comparable à celle que la légende de la Premier League a connue à Southampton : « Pour moi, le football est une question d'ambition. Parfois, en tant que joueur, vous pouvez être dans le bon club, au bon moment, et ils peuvent réussir. Avec Bowen, il est difficile de savoir ce qu'il pense vraiment.

Je ne dis pas qu'il faut le pousser à partir, mais s'il recevait une offre importante, serait-il prêt à l'étudier ? West Ham serait-il prêt à étudier cette offre ? C'est un joueur talentueux. Il est très difficile de savoir si ce joueur souhaite passer au niveau supérieur en Premier League, ce qui pourrait signifier, peut-être, un temps de jeu légèrement réduit. À West Ham, il est assuré de jouer chaque semaine s'il est en forme, je pense que cela ne fait aucun doute. Si vous rejoignez l'une des quatre meilleures équipes, on peut se demander si cela restera le cas, car vous ne jouerez peut-être pas chaque semaine.

Nous avons vu un peu la même situation il y a quelques années, avec Matt Le Tissier. Il ne voulait pas quitter Southampton, mais il avait reçu de bonnes offres. Je pense que Manchester United en faisait partie à l'époque. Il se sentait bien là où il était et c'est ce qu'il voulait faire. Il faut respecter cela. »