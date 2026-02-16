Getty/GOAL
Jarrod Bowen va-t-il briser le cœur de Danny Dyer ? Une prédiction de transfert qui décevrait le beau-père, grand fan de West Ham
Bowen s'est marié dans la famille Dyer, fanatique du West Ham.
Bowen, capitaine du club au London Stadium, est lié par un contrat jusqu'à l'été 2030. Il peut désormais se targuer d'avoir des liens familiaux avec les Hammers en plus de ses liens professionnels, puisqu'il a épousé une membre de la famille Dyer.
Il serait difficile de rompre ces liens, tant sur le plan sportif qu'émotionnel, car Dani, son épouse et ancienne candidate de Love Island, souhaite éviter de quitter ses racines de l'East End. Elle a déjà admis qu'un transfert de Jarrod représenterait son pire cauchemar.
Les difficultés rencontrées par West Ham en 2025-2026 soulèvent toutefois de sérieuses questions quant au temps que Bowen passera dans son environnement actuel. Si le club venait à être relégué, on s'attendrait à ce que l'espoir de l'Angleterre pour la Coupe du monde fasse définitivement ses valises.
Bowen pourrait-il partir pour une autre équipe de Premier League ?
Interrogé sur la possibilité que Bowen aille à l'encontre des souhaits de son beau-père en rejoignant une autre équipe de première division anglaise, l'ancienne star des Hammers Zamora, s'exprimant en association avec Casino Groups, a déclaré à GOAL: « Je pense que oui. Ils se débrouillent bien actuellement, ils sont en pleine forme et ils pourraient s'en sortir. S'ils descendent, il s'en ira.
Je pense qu'il ne manquera pas d'options, y compris dans de bons clubs. Ce sera intéressant à voir. Je sais qu'il aime ce club, mais il faut jouer en Premier League. C'est la priorité absolue.
Il se dira : « Ma priorité, c'est maintenant la Coupe du monde, est-ce que je peux intégrer cette équipe, est-ce que je peux maintenir West Ham en Premier League, et après ça, on verra ». Je ne pense pas que West Ham lui en voudrait de vouloir partir et essayer de poursuivre sa carrière ailleurs. »
Pressé de questions pour savoir s'il s'agit d'un cas de « maintenant ou jamais » pour Bowen, car refuser un transfert à 29 ans le verrait rester à West Ham jusqu'à la fin de la trentaine, Zamora a ajouté : « Cela fera plaisir à son beau-père ! »
Le départ des Hammers serait le pire cauchemar pour les Dyers.
Une source a précédemment confié à Heat le désespoir de Dyer de voir Bowen rester un leader sur le terrain dans l'est de Londres : « Ils ont toujours plaisanté en disant que Danny préférerait que Jarrod trompe sa fille plutôt que de quitter West Ham. Bien sûr, il comprend que Jarrod puisse devoir partir pour le bien de sa carrière, mais il prie simplement pour que l'équipe renverse la situation et que Jarrod donne une dernière chance à West Ham. »
Un autre ancien joueur des Hammers, l'ancien arrière gauche international anglais Nigel Winterburn, a précédemment confié à GOAL les décisions importantes auxquelles Bowen est confronté, sa situation étant comparable à celle que la légende de la Premier League a connue à Southampton : « Pour moi, le football est une question d'ambition. Parfois, en tant que joueur, vous pouvez être dans le bon club, au bon moment, et ils peuvent réussir. Avec Bowen, il est difficile de savoir ce qu'il pense vraiment.
Je ne dis pas qu'il faut le pousser à partir, mais s'il recevait une offre importante, serait-il prêt à l'étudier ? West Ham serait-il prêt à étudier cette offre ? C'est un joueur talentueux. Il est très difficile de savoir si ce joueur souhaite passer au niveau supérieur en Premier League, ce qui pourrait signifier, peut-être, un temps de jeu légèrement réduit. À West Ham, il est assuré de jouer chaque semaine s'il est en forme, je pense que cela ne fait aucun doute. Si vous rejoignez l'une des quatre meilleures équipes, on peut se demander si cela restera le cas, car vous ne jouerez peut-être pas chaque semaine.
Nous avons vu un peu la même situation il y a quelques années, avec Matt Le Tissier. Il ne voulait pas quitter Southampton, mais il avait reçu de bonnes offres. Je pense que Manchester United en faisait partie à l'époque. Il se sentait bien là où il était et c'est ce qu'il voulait faire. Il faut respecter cela. »
West Ham parviendra-t-il à se maintenir en Premier League ?
Bowen a été un joueur emblématique pour West Ham au cours des deux dernières saisons, marquant 34 buts lors des deux dernières campagnes. Il a trouvé le chemin des filets à huit reprises cette saison, ce qui donne aux Hammers l'espoir de se maintenir en Premier League. Ils ont encore cinq points à rattraper pour sortir de la zone de relégation, avec 12 matchs à jouer.
