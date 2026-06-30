Japon : incertitude sur l’avenir du sélectionneur Hajime Moriyasu – les options

L'avenir de Hajime Moriyasu reste en suspens. Après l'élimination du Japon en seizièmes de finale face au Brésil, le sélectionneur a reconnu : « Je ne sais pas si je reste ». Toutefois, selon la presse japonaise, la Fédération japonaise de football pousserait pour sa reconduction. La décision finale lui revient, mais l'entraîneur de Kakegawa est perçu comme l'homme de la situation pour relancer la sélection et préparer le prochain Mondial.