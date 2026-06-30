L'avenir de Hajime Moriyasu reste en suspens. Après l'élimination du Japon en seizièmes de finale face au Brésil, le sélectionneur a reconnu : « Je ne sais pas si je reste ». Toutefois, selon la presse japonaise, la Fédération japonaise de football pousserait pour sa reconduction. La décision finale lui revient, mais l'entraîneur de Kakegawa est perçu comme l'homme de la situation pour relancer la sélection et préparer le prochain Mondial.
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Japon : incertitude sur l’avenir du sélectionneur Hajime Moriyasu – les options
LES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
Selon plusieurs sources, si Moriyasu venait à se retirer, son successeur pourrait être Go Oiwa, l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale japonaise des moins de 21 ans, en préparation pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. La piste d’un entraîneur étranger reste également ouverte. Nommé sélectionneur après le Mondial 2018 en Russie, Moriyasu a conduit les siens jusqu’en huitièmes de finale au Qatar en 2022, après avoir battu l’Allemagne et l’Espagne en phase de groupes, avant de s’incliner face à la Belgique.