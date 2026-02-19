Jamie Carragher « ravi » qu'Arsenal ait perdu des points dans la course au titre de Premier League et désigne ses favoris

« Cela rend les choses passionnantes et nous donne des sujets de conversation ; cela crée des histoires entre maintenant et la fin de la saison. Je pense donc que c'est une bonne chose pour la Premier League », a déclaré Carragher en discutant de l'impact du match nul 2-2. Il a souligné que les enjeux élevés sont essentiels pour la santé de l'élite anglaise, garantissant que la « fin de saison » reste imprévisible.

Malgré sa joie de voir les points perdus, l'ancien international anglais n'a pas tardé à préciser sa préférence finale quant à la destination du trophée. « Je pense que je préférerais que ce soit Arsenal qui gagne, car je pense qu'il est bon pour une ligue d'avoir différents vainqueurs. Cela signifierait qu'au cours des trois dernières années, nous aurions eu trois vainqueurs différents, ce qui est une bonne chose selon moi », a-t-il admis.

La préférence de Carragher pour une victoire d'Arsenal découle de son désir de voir un changement dans le paysage du football anglais après une période où City ou Liverpool ont remporté les huit derniers titres. Il estime qu'un nouveau nom sur le trophée signifierait une ère plus compétitive, brisant la domination qui a caractérisé la dernière décennie.

Cependant, il reste méfiant face à la menace que représente Guardiola, qui a prouvé ces derniers mois sa capacité à rattraper les leaders. Il a souligné que la bataille psychologique sera désormais aussi cruciale que la bataille tactique, car Arsenal cherche à se débarrasser de l'étiquette d'« équipe ratée » qui lui colle à la peau après avoir terminé trois fois de suite deuxième de la Premier League.