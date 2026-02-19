Getty/GOAL
Jamie Carragher « ravi » qu'Arsenal ait perdu des points dans la course au titre de Premier League et désigne ses favoris
Les Gunners perdent leur avance lors de l'effondrement de Molineux
La course au titre de Premier League a pris un nouveau tournant dramatique mercredi soir, lorsque Arsenal a laissé filer une avance confortable face à Wolverhampton, lanterne rouge du championnat. L'équipe d'Arteta semblait se diriger vers trois points cruciaux après avoir pris deux buts d'avance, mais elle a concédé un but égalisateur dévastateur dans le temps additionnel.
Ce dernier revers fait suite à un autre match nul contre Brentford, laissant la porte grande ouverte à City pour réduire l'écart à seulement deux points s'il remporte son match en retard. Si ce résultat a semé la panique parmi les fidèles supporters d'Emirates, un commentateur de renom a étonnamment salué cette évolution.
La légende de Liverpool, Carragher, a avoué qu'il était en fait ravi de voir les Gunners trébucher à Molineux. S'exprimant sur CBS Sports, l'ancien défenseur a expliqué que sa réaction n'était pas motivée par de la malveillance envers le club londonien, mais plutôt par le désir d'un scénario plus captivant alors que la saison atteint son apogée.
Les fans neutres sortent gagnants alors que le suspense autour du titre s'intensifie
Carragher a fait remarquer qu'un leader incontesté enlève souvent toute tension aux derniers mois de la campagne, et l'incapacité d'Arsenal à remporter la victoire garantit que la bataille pour le titre reste un spectacle à grand succès pour les fans neutres du monde entier. Le match nul a en effet changé la donne, et l'attention se concentre à nouveau sur la question de savoir si les Gunners ont la force mentale nécessaire pour résister à la pression incessante exercée par la machine à gagner de Pep Guardiola.
En laissant filer des points, Arsenal a fait en sorte que chaque match à venir revête une importance capitale, empêchant ainsi la saison de s'essouffler prématurément. Avec City désormais à portée de main, la marge d'erreur s'est évaporée pour Arteta. Carragher estime que c'est précisément cette tension qui fait de la Premier League le championnat le plus regardé au monde.
Le commentateur a expliqué que cet environnement oblige les prétendants à montrer leur vrai caractère sous les feux des projecteurs, tout en fournissant une matière infinie d'analyse et de débat. « Ce que je ne veux pas, à moins que ce ne soit ma propre équipe, c'est que quelqu'un s'enfuie avec le titre, donc je suis content du résultat de ce soir », a expliqué Carragher.
Carragher veut du divertissement et de la diversité
« Cela rend les choses passionnantes et nous donne des sujets de conversation ; cela crée des histoires entre maintenant et la fin de la saison. Je pense donc que c'est une bonne chose pour la Premier League », a déclaré Carragher en discutant de l'impact du match nul 2-2. Il a souligné que les enjeux élevés sont essentiels pour la santé de l'élite anglaise, garantissant que la « fin de saison » reste imprévisible.
Malgré sa joie de voir les points perdus, l'ancien international anglais n'a pas tardé à préciser sa préférence finale quant à la destination du trophée. « Je pense que je préférerais que ce soit Arsenal qui gagne, car je pense qu'il est bon pour une ligue d'avoir différents vainqueurs. Cela signifierait qu'au cours des trois dernières années, nous aurions eu trois vainqueurs différents, ce qui est une bonne chose selon moi », a-t-il admis.
La préférence de Carragher pour une victoire d'Arsenal découle de son désir de voir un changement dans le paysage du football anglais après une période où City ou Liverpool ont remporté les huit derniers titres. Il estime qu'un nouveau nom sur le trophée signifierait une ère plus compétitive, brisant la domination qui a caractérisé la dernière décennie.
Cependant, il reste méfiant face à la menace que représente Guardiola, qui a prouvé ces derniers mois sa capacité à rattraper les leaders. Il a souligné que la bataille psychologique sera désormais aussi cruciale que la bataille tactique, car Arsenal cherche à se débarrasser de l'étiquette d'« équipe ratée » qui lui colle à la peau après avoir terminé trois fois de suite deuxième de la Premier League.
L'obstacle psychologique pour Arteta
Arteta doit désormais trouver le moyen de redonner de l'énergie à ses joueurs et de remédier aux lacunes défensives qui ont permis aux Wolves d'arracher un point in extremis. Avec un déplacement difficile à l'Etihad Stadium toujours au programme, les Mancuniens savent désormais que leur destin est entre leurs mains s'ils parviennent à maintenir une série de résultats parfaits.
Le thème récurrent des effondrements en fin de saison plane toujours, et le match nul à Molineux n'a pas contribué à dissiper l'idée que la pression pourrait peser sur les Gunners. Pour Carragher et les fans neutres, ce faux pas est un cadeau qui permet de maintenir la saison en vie, mais pour Arsenal, il représente une blessure potentiellement fatale dans sa quête d'un premier titre de champion depuis plus de deux décennies.
Arsenal cherchera à se remettre dans la course au titre ce week-end, lorsqu'il affrontera son rival du nord de Londres dimanche.
