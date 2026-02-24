Jamie Carragher avait tort ! L'attaquant d'Arsenal Viktor Gyokeres comparé à Alan Shearer après les critiques précédentes de la légende de Liverpool

Carragher a fait part de son opinion sur Gyokeres, déclarant récemment, fin décembre, que Gabriel Jesus et Kai Havertz étaient de meilleurs choix en attaque pour Mikel Arteta.

Il a déclaré : « Le seul point négatif de ce soir pour Arsenal est que Gyokeres ne devrait pas être titulaire, alors qu'ils ont des joueurs comme celui-ci.

Dans quelques matchs, lorsque Jesus sera un peu plus en forme, il devrait être titularisé. C'est un meilleur joueur que Gyokeres, c'est un fait. »

« On s'est demandé par le passé si [Jesus] était assez bon pour permettre à Arsenal de remporter le championnat. Mais à l'heure actuelle, il est meilleur que le joueur qu'ils ont recruté et dont ils pensaient qu'il leur permettrait de remporter le championnat. Havertz ou lui en tant qu'attaquant central sont de meilleurs joueurs que Gyokeres. Il manque de finesse et de qualité quand on pense à ce qu'ils ont sur le banc. Je pense qu'Arsenal doit améliorer Gyokeres et qu'ils ont des joueurs qui peuvent le faire avec Jesus. »