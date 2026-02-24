Getty Images
Traduit par
Jamie Carragher avait tort ! L'attaquant d'Arsenal Viktor Gyokeres comparé à Alan Shearer après les critiques précédentes de la légende de Liverpool
Carragher avait précédemment critiqué Gyokeres
Carragher a fait part de son opinion sur Gyokeres, déclarant récemment, fin décembre, que Gabriel Jesus et Kai Havertz étaient de meilleurs choix en attaque pour Mikel Arteta.
Il a déclaré : « Le seul point négatif de ce soir pour Arsenal est que Gyokeres ne devrait pas être titulaire, alors qu'ils ont des joueurs comme celui-ci.
Dans quelques matchs, lorsque Jesus sera un peu plus en forme, il devrait être titularisé. C'est un meilleur joueur que Gyokeres, c'est un fait. »
« On s'est demandé par le passé si [Jesus] était assez bon pour permettre à Arsenal de remporter le championnat. Mais à l'heure actuelle, il est meilleur que le joueur qu'ils ont recruté et dont ils pensaient qu'il leur permettrait de remporter le championnat. Havertz ou lui en tant qu'attaquant central sont de meilleurs joueurs que Gyokeres. Il manque de finesse et de qualité quand on pense à ce qu'ils ont sur le banc. Je pense qu'Arsenal doit améliorer Gyokeres et qu'ils ont des joueurs qui peuvent le faire avec Jesus. »
- Getty Images Sport
Le doublé de Derby provoque un revirement surprenant
L'attaquant suédois a eu du mal à s'imposer pendant la première moitié de la saison, mais les choses ont rapidement changé. Grâce à son doublé lors de la victoire 4-1 d'Arsenal contre Tottenham Hotspur, Gyokeres compte désormais huit buts lors de ses 12 derniers matchs avec Arsenal. Carragher a désormais reconnu qu'il s'était peut-être trompé dans son évaluation initiale de l'ancienne star du Sporting CP.
Il a déclaré à Sky Sports : « Ce que j'aime chez Viktor Gyokeres, c'est sa mentalité.
Je ne pense pas qu'il soit un attaquant de classe mondiale ou un attaquant exceptionnel pour Arsenal pour les cinq prochaines années.
Mais j'adore sa mentalité. Il ne manque pas de confiance en lui, il récupère le ballon et le met au fond, c'est une mentalité à la Alan Shearer.
Comme l'a dit Gary Neville dans ses commentaires, je pense que c'est la meilleure performance de Gyokeres sous le maillot d'Arsenal, c'était une finition absolument fantastique. »
« Gyokeres ressemble à Alan Shearer »
Les performances irrégulières de Gyokeres semblaient avoir ouvert la porte à Jesus ou Havertz, qui ont tous deux été blessés cette saison. Cependant, il semble avoir consolidé sa place dans le onze de départ d'Arteta, Carragher saluant l'Espagnol pour avoir continué à faire confiance à sa recrue estivale, la comparant également à Shearer, le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League.
Carragher a ajouté : « Il pourrait être [essentiel]. Et tout le mérite en revient au manager. J'ai senti qu'ils devaient s'éloigner de Gyokeres et j'ai pensé qu'à un moment donné, cela pourrait leur coûter cher.
Mais le manager lui a fait confiance semaine après semaine et la force dont il a fait preuve dans ce match rappelait beaucoup Alan Shearer.
Nous avons examiné les attaquants dont disposait Arsenal et j'ai trouvé qu'il était assez loin dans la hiérarchie. À plusieurs reprises, j'ai été assez surpris que Gyokeres fasse toujours partie de l'équipe.
Mais il faut rendre hommage au manager, car il l'a gardé et il l'a récompensé dans l'un des plus grands matchs de la saison pour Arsenal. »
- Getty Images Sport
Gyokeres cherche à poursuivre sa série de victoires
Même si Gyokeres est loin d'afficher les chiffres impressionnants qu'il avait réalisés pour le Sporting avec Arsenal cette saison, ce revirement de situation n'est que bénéfique pour les Gunners avant les derniers mois cruciaux de la saison. Les Londoniens du nord ont encore la possibilité de remporter plusieurs trophées cette saison et ont pris cinq points d'avance sur Manchester City en tête du classement de la Premier League après leur victoire dans le derby contre les Spurs, même s'ils ont disputé un match de plus.
Leur prochain match est un autre derby londonien, cette fois contre Chelsea, dimanche.
Publicité