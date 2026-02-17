Jadon Sancho et sa petite amie Saweetie font leur première apparition publique ensemble alors que le joueur de Manchester United emmène la rappeuse américaine dîner à Paris

L'international anglais Sancho a été photographié en train de profiter d'une soirée avec Saweetie, de son vrai nom Diamonte Quiava Valentin Harper, alors qu'ils se rendaient à un dîner dans la capitale française, Paris.

Ils étaient clairement dans la ville de l'amour pour une escapade post-Saint-Valentin, après avoir été photographiés à Paris dimanche. Sancho n'avait pas pu emmener sa compagne le 14 février, car il jouait ce jour-là en FA Cup avec Villa contre Newcastle, où il est entré en jeu lors de la défaite 3-1 de l'équipe d'Unai Emery.

Sancho et Saweetie se sont mis sur leur trente-et-un pour leur soirée, tout en s'emmitouflant pour se protéger du froid hivernal qui continue de sévir en Europe. Le couple était de bonne humeur et a souri aux caméras qui les ont filmés alors qu'ils quittaient leur hôtel pour aller manger et boire un verre.

Le lendemain, ils ont été aperçus à nouveau, dans une tenue plus décontractée, lors de leur visite à la célèbre librairie Shakespeare and Company. Ils ont continué à afficher leur amour en se tenant à nouveau la main à l'entrée du magasin.