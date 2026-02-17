Getty/GOAL
Traduit par
Jadon Sancho et sa petite amie Saweetie font leur première apparition publique ensemble alors que le joueur de Manchester United emmène la rappeuse américaine dîner à Paris
Sancho et Saweetie à Paris pendant le week-end de la Saint-Valentin
L'international anglais Sancho a été photographié en train de profiter d'une soirée avec Saweetie, de son vrai nom Diamonte Quiava Valentin Harper, alors qu'ils se rendaient à un dîner dans la capitale française, Paris.
Ils étaient clairement dans la ville de l'amour pour une escapade post-Saint-Valentin, après avoir été photographiés à Paris dimanche. Sancho n'avait pas pu emmener sa compagne le 14 février, car il jouait ce jour-là en FA Cup avec Villa contre Newcastle, où il est entré en jeu lors de la défaite 3-1 de l'équipe d'Unai Emery.
Sancho et Saweetie se sont mis sur leur trente-et-un pour leur soirée, tout en s'emmitouflant pour se protéger du froid hivernal qui continue de sévir en Europe. Le couple était de bonne humeur et a souri aux caméras qui les ont filmés alors qu'ils quittaient leur hôtel pour aller manger et boire un verre.
Le lendemain, ils ont été aperçus à nouveau, dans une tenue plus décontractée, lors de leur visite à la célèbre librairie Shakespeare and Company. Ils ont continué à afficher leur amour en se tenant à nouveau la main à l'entrée du magasin.
- Getty
Comment Sancho a déclenché les rumeurs d'une romance avec Saweetie
Sancho, qui semble destiné à manquer une place dans l'équipe anglaise pour la Coupe du monde cet été après avoir eu du mal à trouver une forme constante au niveau de son club, a été pour la première fois soupçonné de sortir avec Saweetie en 2025.
Alors qu'il célébrait la victoire de Chelsea en finale de la Ligue Europa Conférence, pendant son prêt aux Blues, le rappeur de 32 ans a été aperçu sur l'écran de verrouillage du téléphone de Sancho. Les spéculations ont alors commencé à aller bon train.
Sancho a encore alimenté ces rumeurs en se faisant tatouer le nom de sa nouvelle petite amie. Il a été vu au salon Apollo Tattoo and Piercing Studio, en Californie. Ils ont partagé sur leur compte Instagram une photo du joueur de 25 ans se faisant tatouer le mot « Qiava » - le deuxième prénom de Saweetie - dans le cou, derrière l'oreille gauche.
Agent libre : Sancho voit son contrat avec Man Utd arriver à expiration
Alors qu'il trouve réconfort et stabilité loin du terrain, Sancho est confronté à un avenir incertain dans son travail quotidien. Son contrat avec Manchester United expire cet été, ce qui le fera passer dans le pool des agents libres.
Il a connu une période difficile à Old Trafford depuis son transfert de 75 millions de livres sterling (102 millions de dollars) en provenance du Borussia Dortmund en 2021. Il n'a inscrit que 12 buts en 83 apparitions pour United, ce qui l'a fait chuter dans la hiérarchie des attaquants.
Il a eu du mal à s'imposer comme titulaire à Villa, ne marquant qu'un seul but pour le club, mais Emery n'a pas fermé la porte à un transfert définitif pour l'ailier.
Interrogé récemment sur la possibilité d'un prolongement du séjour de Sancho dans les West Midlands, l'entraîneur principal de Villa a déclaré : « Pas encore, mais c'est un joueur fantastique. J'espère qu'il pourra nous aider en améliorant ses qualités au sein de notre structure, comme il le fait actuellement.
Il aura besoin d'un nouveau contrat, et peut-être que ce sera ici. S'il joue son meilleur football, nous le voudrons. Mais d'autres équipes pourraient également s'intéresser à lui. »
Calendrier des matchs d'Aston Villa pour la saison 2025-26 : Prochains matchs pour les prétendants au titre de Premier League
Villa, qui s'est qualifié sans encombre pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, sera de retour sur le terrain samedi pour accueillir Leeds. Le club occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League, à sept points du leader Arsenal.
Publicité