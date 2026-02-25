Getty
Jack Grealish répond aux critiques « stupides » à l'encontre de Raheem Sterling après les débuts de son ancien coéquipier anglais au Feyenoord
Sterling fait ses débuts avec Feyenoord
Sterling a rejoint le Feyenoord en tant qu'agent libre, mais a dû attendre pour faire ses débuts en raison d'un retard dans l'obtention de son permis de travail. Une fois les formalités administratives requises enfin réglées, Sterling a fait ses débuts dans l'équipe de Robin van Persie en tant que remplaçant contre Telstar. Cette victoire était la troisième consécutive du Feyenoord, qui occupe désormais la deuxième place du classement de l'Eredivisie, avec cinq points d'avance sur le NEC, mais 14 points de retard sur le leader, le PSV.
Après le match, l'ailier a fait part de sa joie de revenir sur le terrain à ESPN : « Ce fut une excellente entrée en matière. Je n'ai pas joué depuis un certain temps, mais j'ai essayé de rester en forme. Je suis avec l'équipe depuis un petit moment maintenant, il s'agit donc de progresser étape par étape et d'essayer d'atteindre le niveau de forme physique requis pour les matchs. C'est bien de commencer son premier match par une victoire, je pense que c'est le plus important. »
Sterling surnommé « Bambi sur glace »
Les débuts de Sterling ont suscité des critiques sur Instagram de la part d'un compte appelé footballpark, qui compte 96 000 abonnés. Un message publié sur ce compte disait : « Les débuts de Raheem Sterling avec Feyenoord n'ont pas été une réussite, loin s'en faut. En fait, ils ont été un véritable désastre du point de vue du club néerlandais. L'ailier anglais avait l'air d'un cerf sur la glace. En chute libre depuis 2022, manquant de motivation et apparemment incapable de jouer sous les ordres de quiconque ne s'appelle pas Pep Guardiola, Sterling est bel et bien entré dans le crépuscule de sa carrière. Est-il temps de raccrocher les crampons une bonne fois pour toutes ? »
Grealish prend la défense de Sterling
Selon le Daily Mail, Grealish a répondu par un message défendant son ancien coéquipier de Manchester City et de l'équipe d'Angleterre. Il a écrit : « Quel foutu message stupide sur Instagram, les gars, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Ce type n'a pas joué ni s'est entraîné depuis si longtemps. Ce sont des gens comme vous qui ne vont pas dans ce monde. Ayez un peu de respect. »
Van Persie a précédemment admis qu'il faudrait un certain temps à Sterling pour retrouver son niveau après son passage sur le banc à Chelsea. Il a déclaré aux journalistes : « Raheem s'est entraîné mardi dernier, pour la première fois avec le groupe. C'était sa première fois dans un groupe depuis plusieurs mois. Quand on voit les choix qu'il fait dans les petits moments, la rapidité avec laquelle il réfléchit et change de tactique, on se rend compte que les autres joueurs le voient aussi et réagissent en conséquence. C'est comme ça que ça marche.
On veut aussi montrer aux autres qu'on est bon. C'était évident lors de ces séances d'entraînement. À mon avis, c'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Il l'a démontré lors de ces séances d'entraînement. J'ai apprécié de voir cela, tout comme ses coéquipiers.
« Dans quelle forme êtes-vous après six mois sans jouer ? Cela dépendra de la façon dont il se débrouillera demain. Cela semble positif. Mais nous devons être prudents avec lui. Nous en parlerons avec Raheem. Il a besoin d'un peu de temps pour pouvoir jouer 90 minutes. Ce ne sera pas dimanche, ni la semaine prochaine. Mais nous essaierons d'y arriver le plus rapidement possible. Nous le ferons à notre manière, aussi rapidement que possible, mais de manière responsable et sereine. »
Et ensuite ?
Sterling espère jouer davantage dimanche, lorsque Feyenoord reprendra la compétition contre Twente. Le contrat de l'ailier avec le club court jusqu'à la fin de la saison et il espère faire forte impression au cours des prochains mois. Lors de sa présentation, il a déclaré : « Après avoir longuement discuté avec Robin, je suis convaincu que Feyenoord est un club où je peux être heureux et m'imposer comme un membre précieux de l'équipe. Jouer à l'étranger est un tout nouveau défi pour moi, et je suis prêt à le relever. Honnêtement, je suis juste impatient de commencer. Je tiens à remercier Feyenoord, et en particulier Robin et [le directeur général] Dennis [te Kloese], pour leur patience et leur professionnalisme tout au long de ce processus. »
