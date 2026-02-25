Jack Grealish répond aux critiques « stupides » à l'encontre de Raheem Sterling après les débuts de son ancien coéquipier anglais au Feyenoord

Van Persie a précédemment admis qu'il faudrait un certain temps à Sterling pour retrouver son niveau après son passage sur le banc à Chelsea. Il a déclaré aux journalistes : « Raheem s'est entraîné mardi dernier, pour la première fois avec le groupe. C'était sa première fois dans un groupe depuis plusieurs mois. Quand on voit les choix qu'il fait dans les petits moments, la rapidité avec laquelle il réfléchit et change de tactique, on se rend compte que les autres joueurs le voient aussi et réagissent en conséquence. C'est comme ça que ça marche.

On veut aussi montrer aux autres qu'on est bon. C'était évident lors de ces séances d'entraînement. À mon avis, c'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Il l'a démontré lors de ces séances d'entraînement. J'ai apprécié de voir cela, tout comme ses coéquipiers.

« Dans quelle forme êtes-vous après six mois sans jouer ? Cela dépendra de la façon dont il se débrouillera demain. Cela semble positif. Mais nous devons être prudents avec lui. Nous en parlerons avec Raheem. Il a besoin d'un peu de temps pour pouvoir jouer 90 minutes. Ce ne sera pas dimanche, ni la semaine prochaine. Mais nous essaierons d'y arriver le plus rapidement possible. Nous le ferons à notre manière, aussi rapidement que possible, mais de manière responsable et sereine. »