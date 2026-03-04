Getty Images Sport
Jack Fletcher écope d'une longue suspension pour avoir utilisé un terme discriminatoire, tandis que le jeune joueur de Manchester United présente ses excuses
Fletcher a utilisé un langage insultant à l'encontre de son adversaire.
Fletcher, qui a fait trois apparitions en tant que remplaçant dans l'équipe première de United cette saison et dont le frère jumeau Tyler a également joué dans l'équipe de Michael Carrick, a été reconnu coupable par la Fédération anglaise de football (FA) d'avoir « agi de manière inappropriée et/ou utilisé des propos injurieux et/ou insultants », en violation de la règle E3.1 de la FA. Il a commis une « infraction aggravée » à cette règle, car celle-ci faisait référence, de manière explicite ou implicite, à l'orientation sexuelle.
Une suspension de six matchs et une amende de 1 500 £
Fletcher a reconnu les faits et a opté pour une audience sur dossier. Il a été suspendu pour six matchs, condamné à une amende de 1 500 £ et s'est vu infliger une mesure éducative. La suspension comprend deux matchs pour le carton rouge, qu'il a déjà purgés, et il sera suspendu jusqu'à ce que United ait disputé quatre matchs officiels hors équipe première en raison de la gravité de l'infraction. Cette suspension signifie qu'il manquera quatre des cinq matchs restants en Premier League 2, mais il pourra jouer pour l'équipe première une fois sa suspension terminée.
L'insulte a suivi la provocation de l'adversaire.
GOAL comprend que Fletcher a craqué pendant le match parce qu'il a été victime d'insultes verbales tout au long du match de la part d'un adversaire qui a insulté sa famille, lui répondant en le traitant de « gayboy ». La FA et l'adversaire ont conclu que Fletcher n'avait pas l'intention d'utiliser cette insulte à des fins homophobes. Malgré la provocation, Fletcher comprend que le choix de ses mots dans le feu de l'action était inacceptable, s'est excusé et a accepté l'accusation dès que possible. Il regrette sincèrement son écart de conduite dans un moment de colère, qui ne reflète pas sa personnalité ni ses convictions. Des procédures internes ont été mises en place afin de renforcer la compréhension de Jack sur le langage discriminatoire et les raisons pour lesquelles il est préjudiciable.
Fletcher « sincèrement désolé »
Fletcher a déclaré dans un communiqué publié sur le site officiel de Manchester United : « Je suis sincèrement désolé pour le mot offensant que j'ai utilisé dans le feu de l'action. Même si je n'avais aucune intention d'utiliser ce terme comme une insulte homophobe, je comprends parfaitement que ce langage est inacceptable et je me suis immédiatement excusé après le match. Je tiens à préciser que cet écart de conduite momentané ne reflète en aucun cas mes convictions ou mes valeurs. »
Le club a ajouté : « Manchester United a travaillé avec Jack pour renforcer sa compréhension du langage discriminatoire et des raisons pour lesquelles il est préjudiciable. En plus de sa participation continue aux programmes réguliers de l'Académie sur la diversité et l'inclusion, Jack participera également à une formation éducative dispensée par la FA. Manchester United est fier d'être un club inclusif et accueillant. Depuis le lancement de All Red All Equal en 2016, nous avons intégré l'égalité, la diversité et l'inclusion dans tout ce que nous faisons. »
