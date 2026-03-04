Jack Fletcher écope d'une longue suspension pour avoir utilisé un terme discriminatoire, tandis que le jeune joueur de Manchester United présente ses excuses

Fletcher a déclaré dans un communiqué publié sur le site officiel de Manchester United : « Je suis sincèrement désolé pour le mot offensant que j'ai utilisé dans le feu de l'action. Même si je n'avais aucune intention d'utiliser ce terme comme une insulte homophobe, je comprends parfaitement que ce langage est inacceptable et je me suis immédiatement excusé après le match. Je tiens à préciser que cet écart de conduite momentané ne reflète en aucun cas mes convictions ou mes valeurs. »

Le club a ajouté : « Manchester United a travaillé avec Jack pour renforcer sa compréhension du langage discriminatoire et des raisons pour lesquelles il est préjudiciable. En plus de sa participation continue aux programmes réguliers de l'Académie sur la diversité et l'inclusion, Jack participera également à une formation éducative dispensée par la FA. Manchester United est fier d'être un club inclusif et accueillant. Depuis le lancement de All Red All Equal en 2016, nous avons intégré l'égalité, la diversité et l'inclusion dans tout ce que nous faisons. »