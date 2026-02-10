« J'essaie de ne pas me concentrer uniquement sur le football » - Lamine Yamal révèle comment il « se déconnecte » de la pression à Barcelone

Yamal est sans doute l'adolescent le plus scruté du monde du football, ayant battu presque tous les records possibles à Barcelone et étant devenu un joueur clé de l'équipe nationale espagnole. Cependant, le jeune homme insiste sur le fait que la clé de son succès réside dans sa capacité à séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Dans une interview accordée à ESPN, l'ailier a expliqué qu'il évitait de se focaliser sur ses adversaires ou de regarder sans fin des vidéos de défenseurs, préférant mener une vie d'adolescent « normal » lorsqu'il quitte le terrain d'entraînement.

« Je fais ce que fait n'importe quel jeune de 18 ans : je passe du temps avec mes amis, je m'occupe de mon frère, je joue à la PlayStation, je me promène... des choses comme ça », a-t-il déclaré.

« J'essaie de passer du temps avec mes amis et de vivre ma vie. J'essaie de ne pas me concentrer uniquement sur le football, de ne pas penser constamment au match ou de regarder des vidéos du défenseur que je vais affronter, rien de tout ça. J'essaie de profiter de toute la journée et, quand je suis sur le terrain, je donne tout, mais quand je quitte le terrain, je fais de même, en me déconnectant autant que possible du football. »