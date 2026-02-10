Getty Images Sport
« J'essaie de ne pas me concentrer uniquement sur le football » - Lamine Yamal révèle comment il « se déconnecte » de la pression à Barcelone
L'art de se déconnecter
Yamal est sans doute l'adolescent le plus scruté du monde du football, ayant battu presque tous les records possibles à Barcelone et étant devenu un joueur clé de l'équipe nationale espagnole. Cependant, le jeune homme insiste sur le fait que la clé de son succès réside dans sa capacité à séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Dans une interview accordée à ESPN, l'ailier a expliqué qu'il évitait de se focaliser sur ses adversaires ou de regarder sans fin des vidéos de défenseurs, préférant mener une vie d'adolescent « normal » lorsqu'il quitte le terrain d'entraînement.
« Je fais ce que fait n'importe quel jeune de 18 ans : je passe du temps avec mes amis, je m'occupe de mon frère, je joue à la PlayStation, je me promène... des choses comme ça », a-t-il déclaré.
« J'essaie de passer du temps avec mes amis et de vivre ma vie. J'essaie de ne pas me concentrer uniquement sur le football, de ne pas penser constamment au match ou de regarder des vidéos du défenseur que je vais affronter, rien de tout ça. J'essaie de profiter de toute la journée et, quand je suis sur le terrain, je donne tout, mais quand je quitte le terrain, je fais de même, en me déconnectant autant que possible du football. »
Les yeux rivés sur la Coupe du monde et les tacos mexicains
Avec la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas, l'excitation monte au sein du camp de la Roja. L'Espagne a été tirée au sort dans un groupe aux côtés du Cap-Vert, de l'Arabie saoudite et de l'Uruguay, avec des matchs prévus à Atlanta et Guadalajara. Pour Yamal, ce tournoi représente une nouvelle occasion d'inscrire son nom dans l'histoire, mais il se réjouit également de l'expérience culturelle, en particulier de la cuisine mexicaine.
Interrogé sur le fait de jouer à Guadalajara, Yamal a avoué que, bien qu'il n'ait jamais visité le pays auparavant, il était impatient de goûter à la cuisine locale. « Il reste encore un long chemin à parcourir, mais tous les Espagnols partagent le même enthousiasme. Nous voulons gagner et donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays », a-t-il déclaré. « Je pense que je vais devoir goûter aux tacos. Je ne suis jamais allé au Mexique. »
La star espagnole se confie sur sa passion pour Pokémon
Dans une charmante révélation qui rappelle au monde entier son jeune âge, Yamal s'est confié sur ses passe-temps d'enfance avant qu'il ne devienne célèbre. Avant que la PlayStation ne devienne un élément incontournable de ses loisirs, l'attaquant passait son temps à collectionner et à jouer avec des cartes Pokémon. Il a expliqué que cet intérêt était né autant d'une nécessité financière que d'une passion, soulignant que les consoles de jeux vidéo n'étaient pas toujours abordables pour sa famille pendant son enfance.
« À l'école, nous jouions aux cartes Pokémon et tout ça. Certains jouaient à la Nintendo, mais la plupart jouaient aux cartes. Quand j'étais petit, nous n'avions pas les moyens d'acheter une PlayStation ou une Nintendo. Alors nous jouions avec mes amis dans la cour de récréation avec ces cartes, qui coûtaient un euro », a-t-il déclaré.
Les cauchemars culinaires de Yamal
Si Yamal est capable de transpercer les défenses avec une précision chirurgicale, ses talents ne s'étendent clairement pas à la cuisine. L'adolescent, qui a inscrit 15 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a admis que ses talents culinaires étaient très limités, plaisantant sur le fait qu'il était « très mauvais » en cuisine et qu'il aurait du mal à survivre s'il devait préparer ses propres repas régulièrement.
« La vérité, c'est que j'ai abandonné parce que ce n'était pas pour moi. J'étais vraiment mauvais, vraiment mauvais », a-t-il concédé. « Je peux tout au plus vous préparer des nuggets avec des frites. »
