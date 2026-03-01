Getty
« J'aimerais qu'il revienne » - Pep Guardiola fait le point sur la blessure d'Erling Haaland après l'absence de l'attaquant lors de la victoire contre Leeds
Un problème au genou empêche Haaland de participer au match
L'absence de Haaland a immédiatement suscité l'inquiétude des supporters qui avaient fait le déplacement lorsque le bus de l'équipe est arrivé sans le meilleur buteur du championnat. Il a été révélé par la suite que le joueur de 25 ans s'était légèrement blessé à l'entraînement, son genou étant particulièrement touché. Avant le match, Guardiola a expliqué : « Il y a deux jours, à la fin de l'entraînement, [Haaland] a eu quelques problèmes, une petite blessure. Ce n'est pas grave, mais il n'est pas prêt pour aujourd'hui. »
Le mystère autour du retour de Haaland
Bien qu'il ait initialement minimisé la gravité de la blessure, Guardiola s'est montré plus prudent après le coup de sifflet final à Elland Road. Interrogé sur ses impressions après avoir disputé le match contre Leeds sans son attaquant vedette, l'entraîneur catalan a déclaré à Sky Sports : « J'aimerais qu'il revienne ! » Cependant, la frustration des supporters de City s'est accentuée lorsqu'il a été interrogé sur le délai potentiel de rétablissement de Haaland, Guardiola se contentant de répondre : « Je ne sais pas. »
Le moment choisi pour cette blessure est loin d'être idéal pour Manchester City, qui entre dans une phase cruciale de la saison avec trois compétitions différentes. Les Citizens affronteront Nottingham Forest en milieu de semaine avant un déplacement difficile à Newcastle pour le cinquième tour de la FA Cup, suivi d'un match de huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Perdre Haaland pour une période prolongée serait un coup dur pour leurs ambitions de quadruplé, d'autant plus qu'ils cherchent à rattraper Arsenal, leader de la Premier League.
Guardiola s'insurge contre le calendrier des matchs
Le revers subi par Haaland n'était pas la seule chose qui préoccupait Guardiola, puisque le manager de City a lancé une attaque cinglante contre les organisateurs du calendrier. Le prochain match de City en FA Cup à Newcastle est prévu à 20 heures, une décision qui a mis Guardiola en colère compte tenu de la proximité de leurs engagements européens.
« Nous avons trois jours avant Nottingham Forest », a fait remarquer Guardiola. « Et puis après, en FA Cup, merci beaucoup de nous laisser jouer à 20 h au lieu de 15 h, afin que nous ayons moins de temps pour récupérer avant d'affronter le Real Madrid. Encore une fois, merci beaucoup. C'est comme ça, mais il faut faire avec. »
Pour aggraver les choses, l'effectif de City a été mis à rude épreuve lorsque Nico O'Reilly a dû quitter le terrain en deuxième mi-temps du match contre Leeds en raison d'un problème à la cheville. Le jeune joueur a été une révélation pour le club cette saison, et son absence potentielle s'ajoute à une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger à l'Etihad. Guardiola reste toutefois concentré sur l'ensemble, insistant sur le fait que la qualification pour la Ligue des champions est « l'objectif principal du club » à l'approche de la fin de la saison.
« Un match à la fois » pour les Cityzens
Malgré les blessures et la pression liée à la course au titre, Guardiola refuse de se laisser emporter par les séries de victoires passées ou les permutations futures. « Je m'en fiche complètement. Ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé », a-t-il déclaré aux journalistes. « Vous voulez me dire ce qui va se passer contre Nottingham Forest ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Lorsque nous avons remporté 13 ou 14 matchs d'affilée pour gagner la Premier League contre Liverpool, je ne savais pas quand nous allions remporter 13 ou 14 matchs d'affilée. Il s'agit simplement d'un match à la fois. »
Au final, City espère que sa force collective lui permettra de tenir le coup pendant l'absence de Haaland. Antoine Semenyo, qui a marqué le but de la victoire, a fait écho à ce sentiment, soulignant l'importance de maintenir l'élan, quels que soient les joueurs sur le terrain. Semenyo a déclaré aux médias : « C'est tout ce qui compte ! Nous voulons simplement gagner tous nos matchs, et quoi que fasse Arsenal, nous devrons attendre de voir. Nous devons simplement contrôler ce que nous pouvons contrôler, gagner nos matchs, et nous verrons bien ce qui se passera. »
