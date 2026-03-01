« J'aimerais qu'il revienne » - Pep Guardiola fait le point sur la blessure d'Erling Haaland après l'absence de l'attaquant lors de la victoire contre Leeds

Le revers subi par Haaland n'était pas la seule chose qui préoccupait Guardiola, puisque le manager de City a lancé une attaque cinglante contre les organisateurs du calendrier. Le prochain match de City en FA Cup à Newcastle est prévu à 20 heures, une décision qui a mis Guardiola en colère compte tenu de la proximité de leurs engagements européens.

« Nous avons trois jours avant Nottingham Forest », a fait remarquer Guardiola. « Et puis après, en FA Cup, merci beaucoup de nous laisser jouer à 20 h au lieu de 15 h, afin que nous ayons moins de temps pour récupérer avant d'affronter le Real Madrid. Encore une fois, merci beaucoup. C'est comme ça, mais il faut faire avec. »

Pour aggraver les choses, l'effectif de City a été mis à rude épreuve lorsque Nico O'Reilly a dû quitter le terrain en deuxième mi-temps du match contre Leeds en raison d'un problème à la cheville. Le jeune joueur a été une révélation pour le club cette saison, et son absence potentielle s'ajoute à une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger à l'Etihad. Guardiola reste toutefois concentré sur l'ensemble, insistant sur le fait que la qualification pour la Ligue des champions est « l'objectif principal du club » à l'approche de la fin de la saison.