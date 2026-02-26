Getty Images Sport
« J'ai toujours voulu représenter le Mexique » : Richard Ledezma marque son premier but avec El Tri
Il vise à participer à la Coupe du monde avec le Mexique.
Ledezma s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans la Liga MX et estime que son expérience aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, notamment ses participations à la Ligue des champions de l'UEFA, renforce ses chances d'être titularisé en équipe nationale mexicaine.
« Je pense pouvoir prétendre à une place de titulaire car j'ai joué aux Pays-Bas avec le PSV et j'ai fait du bon travail », a déclaré Ledezma. « J'ai disputé la Ligue des champions et de nombreux matchs là-bas. Je pense avoir l'expérience nécessaire pour y arriver. »
« C'était ma décision, mon effort. »
Le joueur de 24 ans a souligné l'importance émotionnelle de son choix de représenter le Mexique au niveau international.
« Pour moi, c'est un honneur de représenter le Mexique. C'était ma décision, mon effort, et aujourd'hui, cela s'est traduit par un but », a-t-il déclaré. « Je suis très heureux et fier d'avoir choisi le Mexique. »
Ledezma va maintenant attendre l'annonce de la liste définitive des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, en se concentrant sur le maintien de sa forme avec Chivas tout en espérant gagner sa place dans l'équipe.
« Tout est question de confiance en ce moment. Je dois continuer à bien jouer avec Chivas, et nous verrons bien... Maintenant, nous attendons la liste définitive. »
Les joueurs de Chivas brillent avec El TriLe Mexique, entraîné par Javier Aguirre, a livré une performance dominante dans l'ensemble. Outre le but de Ledezma, ses coéquipiers des Chivas Armando González et Brian Gutiérrez ont également trouvé le chemin des filets, tandis que Jesús Gallardo a complété le score dans cette victoire 4-0.
Anciens talents de la MLS, désormais stars de la Liga MX
Richard Ledezma et Brian Gutiérrez, tous deux ayant déjà joué pour l'équipe nationale américaine et ayant une expérience en MLS, ont immédiatement fait sensation au sein de l'équipe nationale mexicaine depuis leur transfert temporaire.
Les deux joueurs tentent désormais de décrocher une place dans la sélection finale de 26 joueurs pour la prochaine Coupe du monde.
