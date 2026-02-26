« J'ai toujours voulu représenter le Mexique » : Richard Ledezma marque son premier but avec El Tri

Le joueur de 24 ans a souligné l'importance émotionnelle de son choix de représenter le Mexique au niveau international.

« Pour moi, c'est un honneur de représenter le Mexique. C'était ma décision, mon effort, et aujourd'hui, cela s'est traduit par un but », a-t-il déclaré. « Je suis très heureux et fier d'avoir choisi le Mexique. »

Ledezma va maintenant attendre l'annonce de la liste définitive des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, en se concentrant sur le maintien de sa forme avec Chivas tout en espérant gagner sa place dans l'équipe.

« Tout est question de confiance en ce moment. Je dois continuer à bien jouer avec Chivas, et nous verrons bien... Maintenant, nous attendons la liste définitive. »